Friday, November 13, 2026
SISTEMA ELECTORAL, FIABLE I RÀPID - art. Regió 7
SISTEMA ELECTORAL, FIABLE I RÀPID. Massa sovint tenim tendència a menystenir molts dels avenços i actuacions dutes a terme, en una mena de fruïció pel negativisme. En tenim molts exemples, però en posaré uns pocs, per exposar el que vull dir. La Transició, amb tots els problemes i errors, va ser un model de pragmatisme i bona feina que ens ha permès arribar fins aquí. La Constitució, amb prop de cinquanta anys de vida, és una altra mostra d’equilibri i saviesa, amb suficients elements com per interpretar-la àmpliament. Les Lleis de Bases de Règim Local, també han estat prou eficients com per permetre un bon funcionament d’ajuntaments i diputacions. En tenim d’altres, però, ara i aquí em vull aturar un instant, a valorar el nostre sistema electoral general. Vistes i escoltades un bon nombre de beneiteries per part del PP i VOX, qüestionant el nostre sistema electoral, plasmat en la LOREG de 1985, he de dir que amb aquest sistema hem dut a terme prop de 50 conteses electorals, de tota mena: municipals, generals, europees, autonòmiques. En cap d’elles, en cap, hi ha hagut mai cap queixa, cap qüestionament de resultats, cap incidència que no es podés resoldre degudament. Cap. Aleshores, perquè posar en dubte un sistema exemplar? La por a perdre les eleccions del 29N fa que es busquin excuses per si la nit electoral els va malament i poden imputar alguna mala praxis als guanyadors. Es una reacció de manual. L’hem vista amb els resultats del Brasil i la vam veure en els EUA de Donald Trump. També en altres països on la dreta i extrema dreta, sempre estan a punt per desprestigiar els resultats que els van malament. Ara i aquí, el nostre sistema és modèlic. En fiabilitat i rapidesa. Cert que donem molta feina a tota l’estructura judicial que es fa càrrec de vetllar pel bon funcionament, però se’ls compensa amb dotacions econòmiques generoses. A més, la verticalitat del control i escrutini fa impossible qualsevol tipus de trampa, manipulació o modificació de resultats. Tothom pot supervisar i controlar el funcionament de la votació i l’escrutini és públic. Impossible de manipular. També el vot per correu ha tingut modificacions com per arribar a dia d’avui amb plena virtualitat. Es fiable i segur. Aleshores, perquè voler introduir dubtes? Doncs, pel que he dit abans. Por a que els resultats no siguin els previstos. No estranyi a ningú que molts països vinguin a Espanya per veure com funciona tot plegat. Hi ha països en els quals els resultats definitius no es coneixen fins al cap de dos o tres dies. Altres, fins al cap de moltes hores, com hem pogut comprovar en el cas d’Israel. Un país, suposadament. en els llocs més avançats tecnològicament i en canvi no son capaços de tenir els resultats en unes hores, sinó de moltes hores. Així, doncs, si mirem enrere podem veure una llarga llista de coses ben trobades, ben formalitzades, dependents d’estructures fiables i segures. En el cas concret del nostre sistema electoral, estem situats entre els quatre o cinc, millors del món. Qui digui el contrari, menteix, i només cal veure la rapidesa dels resultats que mai, mai, han estat impugnats.