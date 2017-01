Estem , doncs, en una roda infernal de la qual només en sortirem si hi ha canvi de govern, amb el conseqüent canvi de prioritats. Amb l’excusa del procés independentista, el govern està més ocupat en com vendre les seves aspiracions, que no pas en administrar i governar. Sempre ha posat per davant l’estratègia política, en comptes de la eficàcia de govern. Així s’entén el progressiu deteriorament dels serveis bàsics, que no troben qui els defensi ni qui els garanteixi, com passava abans. No ens estranyin, doncs, fets com els descrits a l’inici, en els quals ja res es pot fer pels peticionaris. Han passat a ser números en un paper, en comptes de ciutadans de ple dret.

D’entrada no es vol fer pagar més als més poderosos, ni reduir despeses en temes “prescindibles”. Tenim, doncs, un greu problema si volem mantenir els serveis bàsics, en unes condicions raonables. I com que el desequilibri és evident, també ho és el deteriorament, en tots els que consideràvem “garantits”. Ho veiem en els serveis d’ensenyament, en sanitat, en serveis socials. En tots ells les retallades han tirat per terra l’alta qualitat que havien assolit, i les llistes d’espera van creixent, sense cap canvi notable a la vista.

En el debat de pressupostos no hi veig una voluntat de dur a terme canvis estructurals profunds. I sense aquests, no hi haurà mai prou ingressos per garantir les despeses socials que tota crisi comporta. La situació de provisionalitat permanent en que es mou el govern de la Generalitat, impedeix dur a terme una remodelació de les conselleries, direccions generals, i altres estructures, a més d’anul·lar organismes molt poc útils, pel funcionament del país.

I mentrestant es parla de pressupostos per aquest any 2017, pensant més en termes polítics que no pas en termes de la ciutadania. Veiem despeses innecessàries al costat de deficiències en serveis essencials que no troben les partides indispensables per la seva continuïtat. Si per una cosa han de servir els pressupostos és per garantir la qualitat de vida dels ciutadans, i això no serà viable, sinó hi ha canvis substancials en les prioritats.

Es molt dur constatar aquest mal funcionament de les administracions , en uns casos especialment dolorosos. Però si continuem furgant en les disfuncions, veurem casos similars en les llistes d’espera de residències per a la gent gran, en les quals moltes persones porten anys d’espera, malgrat haver-hi places lliures en alguns casos. La burocràcia, per una banda, i les ànsies per evitar despeses, fan aquests estralls.

En aquestes mateixes pàgines de Regió 7 apareixien , fa pocs dies, algunes dades especialment punyents i indignants, referides a persones amb diferents graus de dependència, a les quals se’ls hi havia fet les valoracions per tenir-hi dret, i havien mort abans de rebre una resposta positiva. Concretament es parlava de 335 persones, l’any 2016. I un total de 2.350 havien mort amb una valoració positiva aprovada, quan ja res s’hi podia fer, per millorar les seves condicions.

Enmig de tant procés independentista, i de preparatius per poder aprovar els pressupostos, van apareixent dades i xifres, molt alarmants, respecte el deteriorament de l’estat de benestar. Es més, ja no podem parlar d’un autèntic “estat del benestar” quan comprovem retallades, per tot arreu, que l’han deixat molt malmès.

Dit això, el mal que s’està fent al país, és enorme. En aquest article, descric només 3 fets, en una sola setmana. La conferència a trio a Brussel·les, la crida a fer festa el dia, per part dels funcionaris, per anar a acompanyar l’ex president Mas, davant el TSJC, i finalment unes declaracions i posicionaments d’un Senador i membre Assessor dede Justícia del Govern de, en temes més que delicats i amb crides a cometre il·legalitats...No anem bé. Si algú no para aquesta dinàmica embogida, prendrem mal. I tots sabem que si aquí les coses van com van, en el Madrid polític no van millor. El seny s’ha de recuperar per les dues bandes, i quan més aviat millor.

I com que ha de demostrar quan espavilat i ben informat està, continua dient que ja han fet la llista dels 800 jutges que exerceixen a Catalunya, per enviar-ne unsEspanya i quedar-se amb uns 300 que poden servir al país. Els altres se suposa que son de poc fiar, per no dir “botiflers”, ras i curt.

I com que a alguns se’ls infla la boca, i ja no ve d’un pam, el que diuen o volen dir, llença suposades/ imaginades informacions confidencials, del qual ell és un dels dipositaris, més fervents. En una xerrada, explica com qui informés d’una costellada, que el govern deha anat usurpant dades fiscals de tots els catalans, per conformar el cens electoral que només té l’Estat, per mitjà de l’INE. A més, ja deixa clar que això és astúcia catalana, no il·legalitat espanyola.

I per reblar el clau, acabem la setmana amb una polèmica, inevitable i paradoxal pel que té d’elements essencials per fer-la més “espectacular”. L’inefable, ex jutge Santi Vidal, no pot deixar els focus dels mitjans de comunicació, i acostumat a ser el centre de la polèmica, ha de continuar els seus shows.

Acabem una setmana, amb exemples clars i paradigmàtics del que vull dir. En primer lloc una polèmica, típica de casa nostra, amb la participació estel·lar de membres del PP que no poden estar callats ni quiets, ni cinc minuts, i que ha mostrat com no s’han de fer les coses a nivell dea Brussel·les, a fer una xerrada a trio, en 4 idiomes per demostrar ser més polifacètics i més plurilingüístics que el govern central, és més propi d’infants que d’homes de govern.

Perdut el nord, perdut el sud, no hi ha res pitjor en la vida política que caure en els excessos, i en el ridícul més espantós. Tant el PEDeCAT, com ERC, estan ficats en un immens fangar del qual no saben com sortir. A falta d’un camí segur, o mínimament raonable, s’embranquen cap a sortides inversemblants, per no dir, extravagants que no troben cap mena de comprensió ni interès, en altres latituds, on el rigor i la serietat son cartes indispensables de presentació.

EL RIDÍCUL NO TÉ FRONTERES.

Per evitar donar la sensació de paràlisis del procés independentista, els caps pensants, han de buscar “shows” constants per poder sortir en els mitjans de comunicació i així fer veure que tot està viu i que l’hora de la veritat s’acosta. I com que es creuen molt més llestos i molt més eficients que els seus homòlegs “espanyols”, estan segurs que se’n sortiran.

Convé, doncs, anar fent bullir l’olla amb actes que creïn polèmica i permetin mantenir viu l’esperit de combat. Res millor que provocar, per rebre una plantofada,i poder queixar-se d’una nova acció “repressiva” de Madrid. Què farien sense Madrid ? Per sort, allà hi ha tants caps pensants, com aquí, i entre uns i altres poden anar entretenint al personal.

La darrera batalla, l’hem viscuda a Brussel·les, amb la famosa conferència del trio independentista: Puigdemont, Junqueras, Romeva, en el Parlament Europeu, per poder demostrar el coneixement d’idiomes i refregar per la cara al PP, que si Mariano Rajoy només és capaç de parlar en castellà / espanyol, els nostres, poden fer-ho en: català, castellà, francès i anglès. Hala, així queda demostrada la major preparació dels capdavanters de l’independentisme que poden anar pel món mundial, amb el cap ben alt, a diferència dels mandataris espanyols, que no tenen aquest do de llengües...

I si s’ha d’anar a Brussel·les, doncs s’hi va. I si costa 127.000 euros, aquest caprici, doncs, cap problema perquè és una inversió de futur. I si hi afegim grans anuncis, en grans mitjans de comunicació, també és justificat per donar a conèixer el problema català , al món mundial. Per aquestes coses sempre ha d’haver-hi diner. I sinó n’hi ha , es busca. No es pot aturar la roda, precisament, en l’any en que tot comença...o tot acaba, depèn com es miri.

Retornats a casa, assistim a la roda d’explicacions en el Parlament, amb burles contundents per part del PP i C’s, i amb una gran dosis d’humor per part del PSC. I ja està. Tot està a punt per qualsevol altre “show”, en qualsevol lloc i moment. No es pot donar la sensació de parada tècnica, i per això el moviment continu, és essencial. Han notat que la ciutadania comença a mostrar cansament, desànim i qüestionament de l’estratègia seguida, i una bona part ja no veu cap mena de possibilitat, ja no en aconseguir la independència, sinó ni tant sols la celebració del famós referèndum d’autodeterminació.

Fins quan es farà veure que la cosa va en serio ? No més, de 3 o 4 mesos. A partir d’aquí hauran d’acceptar el fracàs. De fet, els preparatius per una contesa electoral ocupen prop de 10 mesos. Si volen fer el referèndum a finals de setembre, estan ja fora de termini. Perquè ? Doncs, per la obligatorietat d’enviar el cens electoral, per a la seva publicació, presentació d’al·legacions, esmenes, etc, a nivell intern del país, però també a nivell extern, per medi dels Consultats i Ambaixades, pel personal a l’estranger. També ha d’haver-hi la comunicació de llocs habilitats per les votacions, per la propaganda electoral...com també per formalitzar l’elecció de les Juntes Electorals de zona, etc, etc.

Es a dir, si realment el govern vol convocar un referèndum pel mes de setembre, ara mateix hauria ja d’estar posant en marxa el compte enrere, amb totes les accions que he descrit, i moltes altres ,que per raó d’espai no puc detallar, però que tots els alcaldes i responsables electorals coneixem des de fa més de trenta anys. El ridícul no té fronteres, com hem pogut veure amb la conferència en el Parlament Europeu. Ridícul del govern, però igual ridícul per part del PP que ha volgut fer-la servir per anar-hi en contra. Es evident que no se’ls hi pot demanar més poc seny del que han demostrat. El tenen tot, perquè no n’han gastat, gens. El serial continuarà...fins d’aquí uns mesos en que diran que Madrid no els hi deixa fer el referèndum, i per això convoquen eleccions anticipades. No sabem si seran plebiscitàries, autodeterminatives, referendàries, o independentistes dintre d’Espanya...la imaginació és lliure i queda encara molt per inventar. Ànims, doncs, i que no decaigui el procés.