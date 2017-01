Ara bé, si ERC ha de passar a la portada, les coses canvien, perquè ja no podria defugir la presa de decisions i li correspondria no solament encapçalar el govern del dia a dia, sinó donar resposta a tots els independentistes convençuts de que tenen a tocar la creació d’un nou Estat. Defraudar aquestes expectatives és trencar amb el procés i passar a la història amb un ben trist paper. No seria la primera vegada per ERC, però costa d’acceptar aquesta visió de futur.

Ara mateix, l’antiga Convergència està sumida en un mar de dubtes per quan el president Puigdemont ha deixat clar que no vol ser candidat, a les més que properes noves eleccions. Greu problema perquè no tenen recanvi o almenys recanvi amb prou popularitat com per poder competir en igualtat de condicions amb la resta de partits que sí en tenen. Si a tot plegat li sumem els resultats de les darreres enquestes , a qui més li preocupen unes noves eleccions és al PDECAT ( antiga Convergència).

Tampoc hi ha pregunta per l’imaginat referèndum que hauria de ser el proper mes de setembre, ni queden resolts temes tant importants i rellevants com les infraestructures per dur-lo a terme, instal·lacions, material, personal...En resum, es van donant voltes i més voltes sobre el mateix tema, sense prendre cap decisió concreta i rellevant. Fins quan ? Ningú ho sap perquè ni els propis promotors ho tenen clar. Sembla impossible, però la realitat és que la improvisació és la nota predominant.

En Miquel Iceta, posa com exemple del procés independentista, una noria que sí mou aigua i va donant voltes, però no avança cap enlloc, perquè està fortament collada en els seus extrems, precisament perquè no surti de la guia. En el meu cas, poso l’exemple d’un esportista fent pràctiques en una bicicleta estàtica. Ja pot anar pedalant i suant, que no anirà mai enlloc.

L’ANY DE L’ENGANY.

En els quaranta anys d’activitat política he après que per negociar, és fonamental tenir clar el que vols, i el que l’altra part pot donar, cedir o concedir. No semblem estar en un escenari, tant elemental com aquest, a Catalunya i Espanya. Ho dic perquè ni els partits independentistes semblen tenir clar què volen: tant aviat estan per un referèndum pactat i acordat, com pel dret a decidir, com per un RUI (referèndum unilateral d’independència), com per una DUI ( declaració unilateral d’independència), com per agafar les maletes i marxar, sense dir ni adéu...com per la posició del govern espanyol, en que queda clavat en les seves tesis immobilistes o inicia una operació diàleg, sense més concrecions...

No veig cap possibilitat de referèndum, ni pactat ni unilateral, per raons molt fàcils d’entendre, crec jo. Cap partit estatal, constitucional, obrirà la porta a un referèndum d’autodeterminació. En primer lloc per lògica constitucional, que no el permet, però encara que regirant el text i imaginant interpretacions recargolades es volgués permetre, al cap de cinc minuts, altres territoris el reclamarien: País Basc, País Valencià, Illes Balears...i fins i tot Andalusia, per exposar-ne alguns en que hi ha moviments en aquest sentit, de manera que el resultat seria la implosió de l’Estat. La seva desaparició, i això cap partit estatal – constitucional, ho permetrà, i no només penso en PP, PSOE, C’s, tampoc Podemos, encara que ara ho digui, des de la oposició. Té prou problemes interns d’implosió com per pensar en altres trencaments.

Un Estat sotmès a referèndums durant vuit o deu anys, el fa inviable, insostenible, impossible. Però, algú dubta de si el referèndum es dugués a terme a Catalunya, i fos negatiu per les tesis independentistes, no seria reprogramat i reclamat de nou ,al cap de 5 o 10 anys, al·legant canvis generacionals, millors factors o un àmbit de llibertat més gran de quan es va fer l’anterior ? i tornaríem al principi on ens trobem ara, per anar repetint el cicle fins que sortís “bé”. Impensable, per impossible.

Malgrat el que diguin els partits independentistes, el context internacional, és totalment advers a les tesis d’independència d’un Estat membre de la UE , i alhora continuar a dintre. Es més, cap Estat de la UE pot tenir el més mínim afecte, entusiasme o col·laboració amb el separatisme d’una part d’un Estat, i mantenir els privilegis de ser europeu, per la senzilla raó que un cas com aquest suposaria una “contaminació” cap altres indrets que podrien pensar en fer el mateix. Qui cregui que França, Alemanya, Bèlgica, Itàlia...puguin recolzar les accions dels partits independentistes, van molt errats, i no toquen de peus a terra, precisament en uns moments en que la UE té massa problemes de per si, com per afegir-ne un altre de grans dimensions i repercussions. Que ningú ho somiï.

I per raons d’espai, qui cregui que un Estat de dret, no té prou elements contundents per fer complir la llei, es torna a equivocar greument. I no parlo de l’exèrcit, ni de la Guàrdia Civil o Policia Nacional, no. Això son instruments del passat, i de països no democràtics. A dia d’avui, l’arma més poderosa, més eficaç, més immediata és el BOE ( Butlletí Oficial de l’Estat). Si algú creu que pot dur a terme un referèndum unilateral , de nit i a les fosques, és que desconeix els mecanismes democràtics que l’ha d’emparar, a nivell intern i extern per fer-lo vàlid. I l’Estat de dret té ,en un simple anunci en el BOE, el poder de fer complir la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que tots els polítics hem jurat, a l’igual que tots els funcionaris municipals, autonòmics i estatals. En parlarem la setmana vinent.