FINALMENT, DESBLOQUEIG EN EL PSOE - art. Blogesfera socialista

FINALMENT, DESBLOQUEIG EN EL PSOE- MOMENT DECISIU. Trasbalsats i indignats per tot el que hem vist i sentit, en els darrers mesos, almenys el Comitè Federal, del dissabte passat, va servir per desbloquejar la situació i iniciar el compte enrere per recuperar Secretari General, Executiva, documents bàsics de funcionament, i programa d’oposició, i govern. Ara, tots els militants sabem que hi haurà Primàries el mes de maig, i Congrés, al juny. Ja era hora !!!! I en aquest compte enrere, s’ha produït la primera gran sorpresa, amb la presentació com a candidat a Secretari General, de Patxi López. Un militant, amb una trajectòria impecable, tant a nivell de partit com institucional, amb càrrecs tant rellevants com el de Lendakari del País Basc, i President del Congrés de Diputats; amb una sòlida formació socialista i una valentia i coneixement de les peculiaritats i particularitats d’Espanya , com pocs poden tenir. Es una excel·lent notícia. No sabem què farà Susana Díaz, però , encantat de poder anar a Primàries amb aquesta alternativa. Tampoc sabem si Pedro Sánchez donarà el pas per retornar a la Secretaria General o no hi optarà, l’important és que hi hagi més d’una opció i que aquestes siguin del pes dels que ara parlem. Suposo que tots temíem una candidatura única de Susana Díaz, a la qual se li pot imputar una actuació ben poc adequada, en contra de l’anterior Secretari General. Difícilment es pot atorgar la màxima direcció del partit, a qui ha actuat d’aquesta manera, però aquest no és l’únic retret a fer-li. N’hi ha d’altres, de més rellevants, com per desconfiar de la visió i capacitat d’entesa, d’un Estat plural i divers, com és Espanya. Però, a banda dels fets més recents, la contraposició de les propostes de Susana Díaz amb les de Patxi López, poden mostrar les grans diferències entre dirigents del mateix partit. Serà molt pedagògic fer el seguiment de les dues campanyes electorals per poder-ne valorar els resultats. M’inclino clarament per Patxi López pel que significa d’aposta per un “històric”, posat al dia, com ha demostrat fa ben poc a Euskadi, en plena sintonia amb una jove promesa del socialisme basc, com és Idoia Mendia, una dirigent de cap a peus, capaç de negociar un pacte amb el PNB i recuperar el prestigi del PSE. Pels socialistes catalans, és molt important apostar per una alternativa com Patxi López, perquè és capaç d’entendre la situació nostra, en un dels moments més delicats de la història contemporània, pels socialistes, però també pel conjunt de la societat catalana. I res més reconfortant que poder tenir un interlocutor obert, comprensiu, coneixedor de la història passada i present, de territoris històrics com País Basc i Catalunya. Incapaç de caure en populismes territorials que tant mal ens han fet, a nivell de partit i de país. I si algú tenia algun dubte, en la seva primera compareixença ja ha deixat molt clar l’interès en mantenir els vincles històrics entre PSOE i PSC, de manera que no es posi en qüestió la clàusula congressual que relliga els dos partits. I menys en els temps que corren, quan aquí hi ha independentistes que volen trencar amb Espanya i tindrien, en un trencament socialista, una raó més per insistir i demostrar els seus plantejaments. Estem en un moment decisiu, i els grans partits, han de saber posar-se a nivell dels reptes que han d’encarar. Comencem a confiar i a aspirar a que el PSOE hagi iniciat el camí de la recuperació i rellançament. Les properes setmanes ho confirmaran.











INDEFECTIBLEMENT - art. Regió 7

INDEFECTIBLEMENT. Davant els dubtes expressats per l’alcaldessa de Sant Cugat, i presidenta de la Diputació de Barcelona,Mercè Conesa (PDECAT), respecte la celebració del referèndum d’autodeterminació, el president Puigdemont va declarar de forma contundent: “indefectiblement el referèndum tindrà lloc en el 2017”.” Indefectiblement es farà, i indefectiblement els seus resultats seran vinculants..” Per alguns, aquesta seguretat els és suficient per quedar tranquils, però em permeto la llicència de modificar el contingut i dir que “potser ,indefectiblement el president Puigdemont convocarà el referèndum, però indefectiblement, aquest serà suspès, d’immediat, pel govern central, i no tindrà lloc”. En què fonamento aquesta afirmació ? Veiem alguns elements bàsics i elementals per poder dur a terme un referèndum. El que ha sortit més a la premsa és el tema econòmic , i d’aquí els 5,8 milions d’euros que figuren en el pressupost 2017. Tot i ser important, és el menys rellevant dels problemes per organitzar un referèndum. N’ hi ha de molt més difícils de resoldre. Al cap i a la fi es podria demanar la participació “voluntària i altruista” de tots els organitzadors i participants, o recollir diners d’entitats i particulars, per pagar les despeses. En fi, anem al gra. Si el govern Puigdemont vol dur a terme un referèndum , ni pactat ni acordat, es trobarà amb el greu inconvenient de no disposar d’un cens electoral com cal. El cens només el té l’Estat, per mitjà de l’Institut Nacional d’Estadística ( INE). I per poder votar és indispensable un cens actualitzat, fiable i legal. Tant dels ciutadans de l’interior com dels que estan a l’exterior. Tot el material electoral que tenen en dipòsit els ajuntaments ,és propietat de l’Estat ( cabines, urnes, senyalització, etc),sense la seva autorització no es pot utilitzar. I pel que fa centres de votació en escoles, IES, centres cívics, etc, son propietat municipal, sense autorització dels ajuntaments ,no es podrien fer servir. Però, tot i ser importants els anteriors elements, queden els més fonamentals per tractar. En una contesa electoral, sigui referèndum o eleccions de qualsevol tipus, intervenen prop de 20.000 funcionaris. D’aquests n’ hi ha de municipals, de la Generalitat i de l’Estat. Tots ells han jurat complir i fer complir els preceptes continguts en la Constitució espanyola i en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. El mateix hem fet tots els alcaldes, regidors i càrrecs polítics, en general. La convocatòria d’un referèndum il·legal, suposaria exigir trencar el jurament que tots els intervinents en la organització, han / hem fet i conduir-los cap a la il·legalitat, amb tot el que suposaria de prevaricació, malversació de fons, i altres delictes que comporten de facto, la pèrdua de sou, lloc de treball, inhabilitació, i anar als tribunals, en funció de la responsabilitat del càrrec que s’ostenta.

I per fer-ho, l’Estat no ha de fer servir ni l’Exèrcit, ni la Guàrdia Civil o Policia Nacional. Li serveix la simple publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat ( BOE) la suspensió del referèndum convocat pel govern Puigdemont, i recordar quina és la legalitat vigent. Pels 20.000 funcionaris indispensables, i pels prop de 75.000 membres de les meses electorals que haurien de fer de presidents i vocals, titulars o substituts( hi ha 8.181 meses electorals), seria més que suficient per no travessar la línia vermella fonamental entre la legalitat i la il·legalitat. I qui cregui que l’Estat no s’atreviria, és que viu en un altre món o una altra dimensió. Es més, no cal ser gaire espavilat per aventurar que tots els passos estan pensats, meditats i a punt per ser posats en pràctica si des d’aquí es dona el primer pas. El xoc de trens és una il·lusió o un somni, la realitat és que un Estat té la força d’un tren, i el contrincant, la d’un vehicle utilitari. Millor no fer la prova... Continuarà.



LA COMARCA, EN EL AIRE - art. La Rella del LLuçanès



LA COMARCA, EN EL AIRE. Quan les coses no es fan quan toca, tot es complica ,i es posa en qüestió. Es el cas de la constitució del Lluçanès com a comarca número 43 ,de Catalunya. Aquesta setmana hi ha hagut un canvi d’actitud en el PSC que pot comportar una modificació global de la ponència del Parlament de Catalunya, i deixar en el aire la seva constitució. En aquestes mateixes pàgines de La Rella, he parlat moltes vegades del caràcter comarcal del Lluçanès, i del greu error que va suposar no convertir-la en comarca l’any 83 quan es varen aprovar les lleis d’organització territorial de Catalunya. De les 38 proposades pel geògraf Pau Vila, en temps de la República, es va passar a les 41 de la Generalitat recuperada. Perquè 3 més i no 5 o 6, doncs, per decisió del govern Pujol d’aquells moments. Es va deixar perdre la gran oportunitat d’esdevenir comarca. El pas dels anys no ha anat a favor de la creació de noves comarques, excepció de la del Moianès, per raons molt específiques, impossibles de detallar, ara i aquí, per raó d’espai. Però semblava que si naixia la número 42, podia venir la 43. Doncs, no està gens clar. Els motius son variats, però molt resumidament van des de la no aprovació de cinc municipis per formar-ne part. Tema molt rellevant, a d’altres fonamentats en costos econòmics, eficàcia administrativa, i realitat territorial. Es a dir, en temps de crisi aguda, no es pot entendre com un petit país, vol anar trossejant el territori en més i més comarques, cadascuna de les quals ha de rebre un mínim de 600.000 euros per poder funcionar, i crear una nova administració, amb personal, edifici, 19 consellers, etc, etc, per al final no millorar en res els serveis destinats als ciutadans. A més, el PSC argumenta la falta de coherència del propi govern de la Generalitat, en tramitar aquesta comarca de forma diferent a com va fer la del Moianès, i a que si ara el govern inicia el gran debat sobre organització i funcionament d’ajuntaments, consells, diputacions, ...no és lògica la constitució d’una nova comarca, oimés quan 5 dels municipis han decidit no formar-ne part, i se’ls hi diu que hi entrin i tot seguit se’n surtin. Poc seriosa la proposta. En resum, el partit socialista, considera arribada l’hora de posar ordre en el immens desgavell territorial de Catalunya, necessitat d’una profunda reestructuració, redimensionament, estalvi i lògica, com per fer funcionar el nostre petit país d’una manera radicalment diferent, per aconseguir molt millors resultats. Es en aquest nou panorama que el Grup Parlamentari Socialista presentarà una esmena a la totalitat del text del Parlament, en contra de la creació de la comarca del Lluçanès com s’ha volgut promoure. Es deixa oberta la via per crear una mancomunitat de serveis, que atengui tots aquells, que els ajuntaments considerin adients, o a conformar una realitat territorial específica, diferenciada de les restants. S’obre, doncs, un nou marc de negociació i entesa, diferent del que ha marcat el camí fins ara. Que cada partit es mulli ,a favor o en contra, d’aquest plantejament., i voti en conseqüència. Joan Roma i Cunill, ex diputat al Parlament de Catalunya pel PSC.







PATRIOTISMES BEN PAGATS - art. blogesfera socialista

PATRIOTISMES BEN PAGATS. En la meva ja llarga trajectòria política, en diferents organismes i institucions, he pogut comprovar i contrastar l’existència de molt pocs “patriotes voluntaris i altruistes”. Es a dir, innocent de mi, creia que molts dels abrandats nacionalistes – independentistes, es movien més per amor a l’art, i a les seves idees i conviccions, que no pas per diner. La realitat com en tants altres àmbits i sectors, et fa tocar de peus a terra, amb una cruesa brutal. Reconec la meva innocència, en aquests temes de dedicació altruista, perquè per a mi ha estat normal, habitual i lògica la dedicació al PSC sense cap compensació econòmica, ni d’altres tipus. Alguns creuran que el partit ja em va pagar posant-me a les candidatures del Parlament, però puc assegurar que em vaig guanyar el sou, a consciència, amb una dedicació i esforç total. I el mateix he fet, i faig, com Alcalde de Borredà, sense cap mena de compensació de cap tipus. I ara mateix, ja pensionista, continuo la meva dedicació al PSC, en les mateixes condicions que d’alcalde, cosa que penso fer tants anys com la salut i la vida m’ho permetin. També he fet, i penso retornar a tasques de voluntariat a Creu Roja o en alguna altra ONG, on mai se’m ocurriria demanar o esperar, res a canvi. Pel contrari, he vist a molts, que jo imaginava amb dedicació altruista, com estaven còmodament afincats en càrrecs i prebendes diverses. Faig aquesta introducció a tomb d’una noticia apareguda ahir en la que el Tribunal de Cuentas, reclamava 157.300,00 euros a Miquel Sellarés, per un intercanvi de diners entre dues fundacions , sota la seva presidència. Una porta per nom CEEC ( centre d’estudis estratègics de Catalunya) que el nom ja ho diu tot. Aquest expert en no sé quants temes de defensa, seguretat....va ser fundador de Convergència, i primer Director de Seguretat de Catalunya i dels Mossos d’Esquadra. A partir d’aquí apareix, sovint, en tots els mitjans de la Generalitat, i té prou de temps com per escriure en no sé quants llocs. Veiem, com al final , el paguem entre tots nosaltres, mitjançant subvencions de les administracions catalanes. I com ell un bon grapat d’altres informadors, comunicadors, impulsors de la independència. Altres imaginats altruistes, com l’ex jutge Santi Vidal, va ser assessor de la Generalitat, abans de situar-lo en el Senat espanyol, de manera que en cap moment va perdre ni un sol mes de sou, per deixar la carrera judicial i passar a la política. O igual camí va fer, Carles Viver Pi- Sunyer, el gran factòtum de l’enginyeria independentista, còmodament assentat a la Generalitat amb el corresponent sou d’alt directiu. La llista és llarga, i en aquesta hi trobarem ex companys /es socialistes que varen trobar aixopluc a les llistes del Parlament de Catalunya, sigui amb Junts x Sí o per ERC, o en el govern. El més notori és en Antoni Comín, conseller de Sanitat, però bé, dic que la llista és molt llarga. I qui no ha pogut encaixar en algun escó de diputat, o en algun càrrec en el Govern, ha obtingut premi de consolació com comentarista en mitjans de comunicació de la Generalitat o d’empreses afins al govern. Innocent de mi, també em pensava que els tertulians hi anaven de franc. Apa ja !!!, anys enrere les compensacions eren per sucar-hi pa. Ara son més baixes però encara molt atractives. I deixo constància que no he pogut averiguar el que paguen a ex companys/es nostres com : Montse Tura, Quim Nadal, etc, perquè la famosa llei de la transparència , val per segons què, però no per donar determinada informació. Proveu-ho i ja m’ho direu. En aquests moments estic batallant per saber si els 8 membres del flamant Pacte Nacional pel Referèndum, entre els quals hi ha els ex socialistes, Maite Arqué ( ex alcaldessa de Badalona i ex senadora) i Joan Ignasi Elena ( ex alcalde i ex diputat ), cobren o no. Ho he demanat a la Generalitat i espero resposta. No em fio de cap càrrec , suposadament honorífic, sigui altruista; i d’aquí la meva recerca. I la investigació s’ha de fer no pensant tant en sous, com en indemnitzacions, compensacions, o altres formules similars, en les que s’hi amaguen aportacions no fetes públiques. En aquest cas concret, no ho puc afirmar perquè no en tinc constància, quan la tingui, la faré pública. En resum. Malfiem-nos de determinats noms de persones conegudes, o no tant, que surten a donar lliçons en mitjans de comunicació, impartint doctrina sobre les bondats de Catalunya i les maldats de la pèrfida Espanya, perquè la majoria cobren per fer-ho. I tantes lliçons de patriotisme, cansen quan al final es veu la trajectòria d’aquests predicadors. I si a més, alguns d’aquests els hem conegut amb importants càrrecs de partit o institucions dintre del PSC, encara ens hem de malfiar més. Molts d’ells estan fent mèrits per recuperar vells càrrecs o per mantenir les prebendes que han obtingut. Tinguem-ho present.







LA CANÇÓ DE L'ENFADÓS - art. Nació Digital Solsona

LA CANÇÓ DE L’ENFADÓS . En Miquel Iceta, posa com exemple del procés independentista, una noria que sí mou aigua i va donant voltes, però no avança cap enlloc, perquè està fortament collada en els seus extrems, precisament perquè no surti de la guia. En el meu cas, poso l’exemple d’un esportista fent pràctiques en una bicicleta estàtica. Ja pot anar pedalant i suant, que no anirà mai enlloc. Així estem a Catalunya amb el procés independentista, del qual en parlem molt, però cinc anys després encara es pregunta si podran fer o no referèndum, si serà pactat i acordat, o unilateral, o si tiraran endavant una DUI ( declaració unilateral d’independència) o si emprendran el vol sense cap resolució concreta. Tampoc hi ha pregunta per l’imaginat referèndum que hauria de ser el proper mes de setembre, ni queden resolts temes tant importants i rellevants com les infraestructures per dur-lo a terme, instal·lacions, material, personal...En resum, es van donant voltes i més voltes sobre el mateix tema, sense prendre cap decisió concreta i rellevant. Fins quan ? Ningú ho sap perquè ni els propis promotors ho tenen clar. Sembla impossible, però la realitat és que la improvisació és la nota predominant. Ara mateix, l’antiga Convergència està sumida en un mar de dubtes per quan el president Puigdemont ha deixat clar que no vol ser candidat, a les més que properes noves eleccions. Greu problema perquè no tenen recanvi o almenys recanvi amb prou popularitat com per poder competir en igualtat de condicions amb la resta de partits que sí en tenen. Si a tot plegat li sumem els resultats de les darreres enquestes , a qui més li preocupen unes noves eleccions és al PDECAT ( antiga Convergència). Però que ningú ho dubti, també hi ha pànic a ERC. Anar a eleccions, treure un raonable bon resultat que obligui Oriol Junqueras a pactar amb altres partits i optar a la presidència d’un país, fortament endeutat, i amb un garbuix mental entorn a la independència, és garantia de cremar-se en pocs mesos o anys, i anar a les tenebres de la oposició durant una molt llarga temporada. Fins ara, ERC està còmodament assentada en un segon lloc, deixant el protagonisme al president Puigdemont que només pot que llençar proclames i eslògans, buits de contingut, i amb el fracàs de la independència a l’horitzó. Ara bé, si ERC ha de passar a la portada, les coses canvien, perquè ja no podria defugir la presa de decisions i li correspondria no solament encapçalar el govern del dia a dia, sinó donar resposta a tots els independentistes convençuts de que tenen a tocar la creació d’un nou Estat. Defraudar aquestes expectatives és trencar amb el procés i passar a la història amb un ben trist paper. No seria la primera vegada per ERC, però costa d’acceptar aquesta visió de futur.

Estem , doncs, en una mena de cançó de l’enfadós en que cada partit manté els seus principis i va jugant a veure quina peça mou el veí. Mentrestant, res de nou a l’horitzó, sinó és, esperar que el govern central cometi algun greu error que pugui justificar un canvi d’estratègia o d’objectius , als partits independentistes. El que diem, estem en una noria o pedalant en una bicicleta estàtica.



L'ANY DE L'ENGANY -art. Regió 7





L’ANY DE L’ENGANY. En els quaranta anys d’activitat política he après que per negociar, és fonamental tenir clar el que vols, i el que l’altra part pot donar, cedir o concedir. No semblem estar en un escenari, tant elemental com aquest, a Catalunya i Espanya. Ho dic perquè ni els partits independentistes semblen tenir clar què volen: tant aviat estan per un referèndum pactat i acordat, com pel dret a decidir, com per un RUI (referèndum unilateral d’independència), com per una DUI ( declaració unilateral d’independència), com per agafar les maletes i marxar, sense dir ni adéu...com per la posició del govern espanyol, en que queda clavat en les seves tesis immobilistes o inicia una operació diàleg, sense més concrecions... No veig cap possibilitat de referèndum, ni pactat ni unilateral, per raons molt fàcils d’entendre, crec jo. Cap partit estatal, constitucional, obrirà la porta a un referèndum d’autodeterminació. En primer lloc per lògica constitucional, que no el permet, però encara que regirant el text i imaginant interpretacions recargolades es volgués permetre, al cap de cinc minuts, altres territoris el reclamarien: País Basc, País Valencià, Illes Balears...i fins i tot Andalusia, per exposar-ne alguns en que hi ha moviments en aquest sentit, de manera que el resultat seria la implosió de l’Estat. La seva desaparició, i això cap partit estatal – constitucional, ho permetrà, i no només penso en PP, PSOE, C’s, tampoc Podemos, encara que ara ho digui, des de la oposició. Té prou problemes interns d’implosió com per pensar en altres trencaments. Un Estat sotmès a referèndums durant vuit o deu anys, el fa inviable, insostenible, impossible. Però, algú dubta de si el referèndum es dugués a terme a Catalunya, i fos negatiu per les tesis independentistes, no seria reprogramat i reclamat de nou ,al cap de 5 o 10 anys, al·legant canvis generacionals, millors factors o un àmbit de llibertat més gran de quan es va fer l’anterior ? i tornaríem al principi on ens trobem ara, per anar repetint el cicle fins que sortís “bé”. Impensable, per impossible. Malgrat el que diguin els partits independentistes, el context internacional, és totalment advers a les tesis d’independència d’un Estat membre de la UE , i alhora continuar a dintre. Es més, cap Estat de la UE pot tenir el més mínim afecte, entusiasme o col·laboració amb el separatisme d’una part d’un Estat, i mantenir els privilegis de ser europeu, per la senzilla raó que un cas com aquest suposaria una “contaminació” cap altres indrets que podrien pensar en fer el mateix. Qui cregui que França, Alemanya, Bèlgica, Itàlia...puguin recolzar les accions dels partits independentistes, van molt errats, i no toquen de peus a terra, precisament en uns moments en que la UE té massa problemes de per si, com per afegir-ne un altre de grans dimensions i repercussions. Que ningú ho somiï. I per raons d’espai, qui cregui que un Estat de dret, no té prou elements contundents per fer complir la llei, es torna a equivocar greument. I no parlo de l’exèrcit, ni de la Guàrdia Civil o Policia Nacional, no. Això son instruments del passat, i de països no democràtics. A dia d’avui, l’arma més poderosa, més eficaç, més immediata és el BOE ( Butlletí Oficial de l’Estat). Si algú creu que pot dur a terme un referèndum unilateral , de nit i a les fosques, és que desconeix els mecanismes democràtics que l’ha d’emparar, a nivell intern i extern per fer-lo vàlid. I l’Estat de dret té ,en un simple anunci en el BOE, el poder de fer complir la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que tots els polítics hem jurat, a l’igual que tots els funcionaris municipals, autonòmics i estatals. En parlarem la setmana vinent.









DOL A SANT JOAN DE VILATORRADA - Nota blogesfera socialista





DOL A SANT JOAN DE VILATORRADA ( BAGES). Ahir al vespre, dimecres 4 de gener, la companya i cap de llista del PSC, a Sant Joan de Vilatorrada, Elia Tortolero ens comunicava la defunció d’Alicia, la dona del company – regidor, David, a l’edat de 31 anys. Sí, heu llegit bé, trenta-un anys. Una edat en que tothom fa projectes a quaranta o cinquanta anys vista, i que ella ja no podrà fer. Vagi en primer lloc el meu, el nostre més sentit condol per una pèrdua tant injusta i irreparable, pel David , famílies, i entorn més directament afectat. De fet, tots estem afectats, incloent en aquest “tots”als qui formem part de la gran família socialista. I és que formar part d’un partit, és formar part d’una agrupació de persones que busquem de forma conjunta, canviar el lloc on vivim, per fer-lo millor. Es per aquest motiu que el David és regidor de l’ajuntament de Sant Joan, a la oposició, sí, fent la feina que li pertoca, i amb els ànims posats en el dia que tornarem a ser govern, per poder fer molt més i transformar un municipi, que gràcies al PSC ha progressat enormement des de l’abril del 79, fins ara. Es moment també per recordar el perllongat dol que portem tots els companys i companyes socialistes , per les pèrdues tingudes a Sant Joan, en els darrers temps. Ara plorem l’Alícia, però fa dos anys varem plorar per l’Andreu García, un dels fundadors del PSC a Sant Joan, i a la comarca. Un company – amic, ple de vitalitat, alegre, animador de quantes entitats i associacions estava, i capaç de distendir complicades reunions amb reflexions i sortides molt imaginatives. I que havia estat regidor, en uns temps, tant o més complicats dels que estem vivint ara mateix. I també és hora de recordar-ne un altre, recentment desaparegut, en Lluís Vilà. Un altre dels històrics companys – regidors, reconvertit posteriorment en interventor de l’ajuntament. Una persona seriosa, plena de rigor i entusiasme per la feina que se li encarregava. Com podem veure, el PSC està de dol per Sant Joan , per motius més que sobrats, però la tristesa d’avui, ve incrementada per la joventut de l’Alícia. En nom propi i de tots els socialistes, animem el company David en aquests durs moments, i estarem el seu costat en la llarga etapa que li ha de permetre superar tant irreperable pèrdua. 5 de gener de 2017.

Joan Roma i Cunill, President del Consell de la Federació XI



