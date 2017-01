EL RIDÍCUL NO TÉ FRONTERES.

Per evitar donar la sensació de paràlisis del procés independentista, els caps pensants, han de buscar “shows” constants per poder sortir en els mitjans de comunicació i així fer veure que tot està viu i que l’hora de la veritat s’acosta. I com que es creuen molt més llestos i molt més eficients que els seus homòlegs “espanyols”, estan segurs que se’n sortiran.

Convé, doncs, anar fent bullir l’olla amb actes que creïn polèmica i permetin mantenir viu l’esperit de combat. Res millor que provocar, per rebre una plantofada,i poder queixar-se d’una nova acció “repressiva” de Madrid. Què farien sense Madrid ? Per sort, allà hi ha tants caps pensants, com aquí, i entre uns i altres poden anar entretenint al personal.

La darrera batalla, l’hem viscuda a Brussel·les, amb la famosa conferència del trio independentista: Puigdemont, Junqueras, Romeva, en el Parlament Europeu, per poder demostrar el coneixement d’idiomes i refregar per la cara al PP, que si Mariano Rajoy només és capaç de parlar en castellà / espanyol, els nostres, poden fer-ho en: català, castellà, francès i anglès. Hala, així queda demostrada la major preparació dels capdavanters de l’independentisme que poden anar pel món mundial, amb el cap ben alt, a diferència dels mandataris espanyols, que no tenen aquest do de llengües...

I si s’ha d’anar a Brussel·les, doncs s’hi va. I si costa 127.000 euros, aquest caprici, doncs, cap problema perquè és una inversió de futur. I si hi afegim grans anuncis, en grans mitjans de comunicació, també és justificat per donar a conèixer el problema català , al món mundial. Per aquestes coses sempre ha d’haver-hi diner. I sinó n’hi ha , es busca. No es pot aturar la roda, precisament, en l’any en que tot comença...o tot acaba, depèn com es miri.

Retornats a casa, assistim a la roda d’explicacions en el Parlament, amb burles contundents per part del PP i C’s, i amb una gran dosis d’humor per part del PSC. I ja està. Tot està a punt per qualsevol altre “show”, en qualsevol lloc i moment. No es pot donar la sensació de parada tècnica, i per això el moviment continu, és essencial. Han notat que la ciutadania comença a mostrar cansament, desànim i qüestionament de l’estratègia seguida, i una bona part ja no veu cap mena de possibilitat, ja no en aconseguir la independència, sinó ni tant sols la celebració del famós referèndum d’autodeterminació.

Fins quan es farà veure que la cosa va en serio ? No més, de 3 o 4 mesos. A partir d’aquí hauran d’acceptar el fracàs. De fet, els preparatius per una contesa electoral ocupen prop de 10 mesos. Si volen fer el referèndum a finals de setembre, estan ja fora de termini. Perquè ? Doncs, per la obligatorietat d’enviar el cens electoral, per a la seva publicació, presentació d’al·legacions, esmenes, etc, a nivell intern del país, però també a nivell extern, per medi dels Consultats i Ambaixades, pel personal a l’estranger. També ha d’haver-hi la comunicació de llocs habilitats per les votacions, per la propaganda electoral...com també per formalitzar l’elecció de les Juntes Electorals de zona, etc, etc.

Es a dir, si realment el govern vol convocar un referèndum pel mes de setembre, ara mateix hauria ja d’estar posant en marxa el compte enrere, amb totes les accions que he descrit, i moltes altres ,que per raó d’espai no puc detallar, però que tots els alcaldes i responsables electorals coneixem des de fa més de trenta anys. El ridícul no té fronteres, com hem pogut veure amb la conferència en el Parlament Europeu. Ridícul del govern, però igual ridícul per part del PP que ha volgut fer-la servir per anar-hi en contra. Es evident que no se’ls hi pot demanar més poc seny del que han demostrat. El tenen tot, perquè no n’han gastat, gens. El serial continuarà...fins d’aquí uns mesos en que diran que Madrid no els hi deixa fer el referèndum, i per això convoquen eleccions anticipades. No sabem si seran plebiscitàries, autodeterminatives, referendàries, o independentistes dintre d’Espanya...la imaginació és lliure i queda encara molt per inventar. Ànims, doncs, i que no decaigui el procés.