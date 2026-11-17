PP Y VOX, LA RACIÓN DIARIA DE DÓBERMAN. Somos muchos los que nos acordamos del impacto que tuvo la aparición de un dóberman en la campaña electoral, para las generales de 1996, por parte del PSOE. Era una imagen clara, nítida, realista de lo que suponía la derecha de entonces, caso de llegar al poder. Desde entonces ha llovido mucho, pero si entonces había motivos para utilizar esta imagen, ahora lo es mucho más. No hace falta repetir la imagen porque cada día, desde hace tres años, vemos correr por pueblos y ciudades centenares de dóbermans, que anuncian retrocesos claros y contundentes en materia de libertades, de ayudas a los más desfavorecidos, y de ansias enormes de ocupar el poder, para usarlo a su pleno antojo. Son auténticos fanáticos capaces de acusar a los otros de sus propios desmanes, Parece increíble que se atrevan a acusar a otros, y muy especialmente al PSOE de todo tipo de corrupciones, cuando ellos han sido la muestra más contundente de la corrupción sistémica, constante y permanente. Si alguien lo pone en duda, solo tiene que hacer un repaso a todo lo acontecido en los últimos cuarenta años, sí, sí, puede ir hasta el inicio de la etapa democrática para ir coleccionando centenares de casos, en todos los escalones de la política. Encontrará múltiples, infinitos ejemplos, en centenares de ayuntamientos, en decenas de diputaciones, y en la casi totalidad de CCAA, y por descontado, en el nivel más alto del Estado, en el propio Gobierno Central, de la mano de los presidentes que ha tenido el PP. Entonces, ¿por qué atreverse a ir de casto y puro? Por la simple convicción de que el pasado, pasado está, y los españoles tienen la memoria muy, muy corta. Tan corta que suponen olvidados temas que en estos mismos instantes son juzgados, y pronto sentenciados. Su hipocresía y cinismo les lleva incluso a girar página al escándalo del aticazo de Ayuso, o a los desmanes de varios alcaldes que aparecen en los medios de comunicación, por graves acusaciones de prevaricación, unos, o acoso sexual, otros. Se imaginan que sus palabras sirven para borrar lo hecho, y poner el contador a cero. Santa inocencia o vaya caradura, cuando en segundos, cualquier español puede recuperar la memoria, si es que no lo tiene en mente. Pero si todo lo dicho es grave, mucho más lo es, lo que se va formulando a lo largo de la legislatura que ahora toca a su fin, y en los días de precampaña. No han sido deslices ni declaraciones no previstas, los anuncios o amenazas en temas de sensibilidad extrema, sea hablando de recortes en pensiones, o en temas de igualdad, educación, sanidad, y por supuesto de respeto a las libertades conquistadas. Todo lo ganado está en peligro, nadie lo dude. De aquí, la enorme movilización que estamos viendo, ya no solo en las grandes ciudades sino en los pueblos más pequeños. Puedo dar fe de ello puesto que vivo en uno, de menos, de 500 habitantes y me muevo en comarcas con multitud de ellos. Estoy convencido de una inmensa movilización como no hemos visto desde hace quince o veinte años. Llevo desde los inicios de la democracia, participando en la organización de campañas electorales de todo tipo. Es un magnífico lugar para constatar el ánimo de la gente y ver cómo afecta la campaña, en el conjunto. Pues bien, me creo los pronósticos del CIS. Completamente, porque estoy seguro de una muy alta participación que puede superar incluso el 75%, y hay unas ganas inmensas, en mantener el PP y VOX, en la oposición. No hay que recuperar las imágenes del dóberman recorriendo España. Las nuevas tecnologías nos permiten ver y recordar todo lo dicho y prometido por los dos partidos, pero sobretodo tenemos a la vista, lo que hacen en ayuntamientos y CCAA donde gobiernan. Es la mejor prueba del nueve de que con ellos llegaría el retroceso. Así pues, el resto de la campaña ha de servir para avisar de lo que viene, y al mismo tiempo resistir para no perder todo lo ganado. La victoria está al alcance de la mano. Pronto lo veremos.