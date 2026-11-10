LA UME, DENOSTADA POR EL PP, ELOGIADA POR TODOS. Hay que tener memoria para recordar debates, ataques y todo tipo de críticas y chanzas cuando, años después, un proyecto demuestra valentía y acierto, a la hora de hacerlo realidad. Animo a todos los lectores, ir a los tiempos previos, a la creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), para ver y escuchar los furibundos ataques del PP contra la propuesta de creación de una fuerza rápida de intervención ante todo tipo de catástrofes, naturales, medio ambientales, epidemias, etc. La UME, nació el 7 de octubre de 2005(hace 21 años) mediante acuerdo de Consejo de Ministros, a propuesta de su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. La propuesta fue criticada, vilipendiada y ridiculizada hasta extremos increíbles, con argumentos como querer disponer de un pequeño ejército privado, o para substituir a bomberos, enfermeros o forestales. Realmente toda una panoplia de acusaciones que demostró, hasta qué punto el PP tenía y tiene visión de presente y futuro. La creación de la UME, supuso organizarla con 5 batallones, con base en Madrid, León, Zaragoza, Valencia y Sevilla. Con un destacamento permanente en Canarias. Una buena distribución como para permitir desplazamientos rápidos para llegar, en muy poco tiempo, a cualquier rincón de la geografía española. En total dispone de unos efectivos de unos 3.500 miembros, sumados cuadros de mando, tropa y marinería, todos ellos al mando de un teniente general. La última composición publicada, habla de 3.063 efectivos del ejército de Tierra, 247 del Aire, 76 de la Armada y 41 de cuerpos comunes. Se haría muy largo, detallar la formación y preparación que tiene y mucho más exponer el material disponible. Todo preparado para actuar en cualquier momento en cualquier lugar. Pues bien, hasta ahora no hemos escuchado pedir perdón al PP, por los duros ataques a su creación, ni especiales elogios a sus actuaciones. Lo haré en su lugar, pero recordando aquellos principios de los que ahora muchos no se quieren acordar. Y esto demuestra cuán difícil es innovar, crear, proponer algo nuevo que rompe rutinas y organizaciones seculares. Hemos visto la UME, en todos los frentes posibles, incluso algunos inimaginables como en tiempos del COVID en que algunas unidades se dedicaban a desinfectar edificios, residencias, hospitales….a veces con claras reticencias y complicaciones por motivos políticos, como pasó en algunos municipios catalanes gobernados por partidos independentistas. Pero ya nadie se imagina una catástrofe sin la intervención de la UME para actuar de forma rápida y eficiente. La vimos en la Dana de Valencia, en los incendios en varias CCAA, en Canarias, en grandes accidentes, como el reciente de Toledo. Es lógico que otros países vengan a España para estudiar su estructura y funcionamiento, y hacer lo propio. Hace años, ya recordé sus principios pero ahora que el PP se dedica a criticar al gobierno todos los días por todo lo que pasa en el país, sea de su responsabilidad o no, es bueno recordar como muchos de sus ataques pasan al olvido, y muchos otros demuestran cuán equivocados estaban. Ahora hablamos de la UME, pero otro día hablaremos de otras organizaciones e instituciones que fueron objeto de grandes críticas, por parte del mismo partido. Muestra de su incapacidad para innovar y reconocer las necesidades presentes y futuras de nuestro país.