Sunday, November 29, 2026
HABITATGE EN TOTES DIRECCIONS - art. L'Endavant
HABITATGE, EN TOTES DIRECCIONS. Es evident que anem contrarellotge en matèria d’habitatge. I quan s’hi va, toca anar en totes direccions, per aconseguir arribar a una situació raonable. Què vol dir raonable ? Doncs, que tothom tingui accés a un espai digne, adequadament adaptat per fer-hi vida, amb els serveis interns i externs complerts com per no ser arraconat, en un indret inaccessible del país. Fàcil de dir, complicat de fer-ho realitat. Complicat, sí, però possible, ho tinc clar, si entre tots, ho volem. D’entrada, deixem el passat enrere, i no ens dediquem a enviar-nos retrets uns als altres perquè això no resol res. Toca mirar endavant i guanyar el temps perdut amb multitud de mesures que ho facin possible. Després de quaranta anys, en un ajuntament, quinze en el Parlament de Catalunya, i ara mateix ajudant a una colla de grups municipals, en el govern o a l’oposició, tinc clar que el canvi radical en la matèria per part del Govern Central, per una part, per altra, del Govern Illa, i finalment per mà de gairebé tots els ajuntaments, permet mirar endavant amb optimisme. Però, batallem contra el temps. Fins i tot, més que contra el finançament del que s’ha de fer. Tenim un sistema urbanístic ple de traves, terminis, gestions i tramitacions que fan molt llargs tots els canvis, modificacions, adjudicacions i execucions. Es evident que cal començar per aquí, habilitant recorreguts legals, segurs però molt més curts. Infinitament més curts, àgils i amb el mínim de paperam. Dit això, quan parlo d’actuar en totes direccions, em refereixo a que no es parli només de construir habitatges, sinó pensar en tot allò que pugui permetre alliberar-ne milers que ja estan construïts. A què em refereixo? Doncs, és evident que si ajuntaments, Generalitat i empreses, posessin en marxa la construcció de residències, per a gent gran, en les diferents modalitats, molta gent gran alliberaria el pis on viu , per posar-la a la venda o a lloguer i així complimentar la seva pensió. Si totes les Universitats, disposessin de suficient finançament, podrien construir residències d’estudiants. En tenim poques, i considero que totes les Universitats, públiques i privades, haurien de disposar de centenars o milers de places com perquè els alumnes no lloguessin pisos que limiten el mercat per a altra gent que els necessita. Si es fomentés la inversió en apartaments per estudiants com s’ha fet a Irlanda, per part de persones particulars, amb unes condicions realment atractives, tindríem una altra via de solució per aquesta necessitat. Si els ajuntaments, especialment els mitjans i grans poden anar més de presa que Generalitat i Govern Central a construir habitatges, que se’ls hi donin ajuts importants, per entre tots constituir un enorme parc d’habitatge públic, per destinar a lloguer assequible. Pel que fa els petits, ajudem-los amb equips tècnics, a comprar i rehabilitar cases i pisos abandonats. En tenim, més de quatre-cents mil a Catalunya . Que tots els ajuntaments, especialment els més grans, disposin d’oficines de mediació i recerca de pisos habitats per persones grans, que vulguin acollir una o dues persones a casa seva, a canvi de lloguer i si calen reformes puntuals, per a millorar o garantir la intimitat de tots. A banda de tot plegat, plantejar impostos a les segones i molt especialment, a les terceres residències, com a via per incrementar ingressos que anirien destinats a la creació d’habitatge públic. I per descomptat fer la vida impossible als fons voltor, amb mesures constants d’ús del dret al retracte, de manera que no estiguin mai segurs de les compres que puguin voler fer. L’objectiu ha de ser constituir un immens parc públic d’habitatge arreu del país. Anem contrarellotge, però amb esforços i voluntat, és factible.