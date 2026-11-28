Saturday, November 28, 2026
DEURES NO FETS - art. Nació digital Solsona i Diari de Terrassa
DEURES NO FETS. A la vida, tothom té deures per fer, i sinó els fa, tard o d’hora, apareixen les conseqüències. Si això val a nivell particular, el mateix passa a nivell general, institucional. Ara i aquí, podem veure un munt de problemes per no haver fet els deures a temps. N’exposaré alguns, però n’hi ha molts més que seran motiu de futurs articles. Animo a recordar crisis passades, llunyanes, però no tant com perquè no estiguin a la memòria. Es així com recordarem greus problemes en el trànsit aeri, per culpa dels controladors que cada dos per tres, exigien millors condicions de treball i per descomptat augments salarials, malgrat tenir sous de privilegi. Similars problemes provocaven els pilots, amb vagues legals o encobertes, estira i arronses, cada dos o tres anys, també per exigir reduccions de treball i alhora augments salarials. Doncs bé, ara mateix tenim aquestes reclamacions per part dels maquinistes de trens. Es igual el format: rodalies, trens normals o d’alta velocitat. Es poden permetre provocar restriccions, retards, paràlisis, o directament el caos, amb un simple xiulet que posi en marxa tota mena d’accions i actuacions, legals o no, per tal de produir efectes catastròfics a nivell de mobilitat. Què passa en aquest sector? Doncs el que passava en els anteriors, escassedat d’efectius, en un ofici que ha estat propi de privilegiats que han fet tot el possible per no ampliar places, durant anys, molts anys. Es així com arribem a una situació paradoxal. Molts joves no troben treball o no en troben de prou qualitat com per poder iniciar projectes de vida amb normalitat. Per contra, falten maquinistes, molt ben pagats i tractats. Sempre hi ha motius de queixa però estan entre els treballs tècnics, més ben remunerats. No s’han fet els deures de formar a centenars de joves per rellevar els, a punt de jubilar-se i cobrir places buides. Si mirem cap altres bandes, veurem com a Catalunya, ens falten centenars de secretaris, interventors i tresorers en centenars d’ajuntaments, consells comarcals i diputacions. Son càrrecs ben pagats, amb bones condicions d’horaris i de prestigi. Tampoc aquí s’han fet els deures. Ara es toca a rebat per animar joves a entrar en aquest àmbit. Per cobrir les necessitats no solament precisem de milers de joves, sinó vuit o deu anys, per cobrir les places vacants d’ara, i les que es produiran quan es jubili un 20% dels actuals. També podem veure l’escassedat de jutges i secretaris judicials, procedents de Catalunya. En falten centenars, aquí i arreu d’Espanya. Tampoc hi ha hagut especial interès ni iniciatives per animar milers de joves a preparar-se per entrar en un àmbit on els buits son immensos. I puc assegurar que les responsabilitats son altes, però també les remuneracions que reben i la progressió que poden tenir, al llarg de tota la vida. Falten també policies locals, Mossos d’Esquadra, militars en les diverses branques, bombers, guardes rurals...Catalunya ha passat dels antics sis milions a més de vuit, de manera que les plantilles s’han fet velles i insuficients. Tampoc s’ha fet prou com per cobrir aquestes necessitats. Podria seguir, però per raons d’espai, toca resumir. I el resum és que no s’han fet els deures quan tocava i ara s’ha de córrer, per atrapar el temps perdut. El Govern està actuant, però ha de ser tota la societat la que se’n faci ressò i ajudi a resoldre aquests dèficits. No solament és important, és fonamental i urgent.