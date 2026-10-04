UNA GRAN OCASIÓN PERDIDA, DEL PP. OTRA MÁS. Hace meses, incluso años, que somos muchos los que repetimos que nada está decidido en materia electoral y que, a la vista de la velocidad en que transcurre la política en nuestro país, incluso las encuestas no reflejan la auténtica realidad del momento en que se elaboran. Y es que se mezclan acciones y actuaciones que rompen con las anteriores, abriendo nuevos escenarios y nuevas perspectivas que tumban las que se creía definitivas. Aquí y ahora queda claro que la verdadera encuesta, fiable y segura, será la de la noche electoral, sea cuando sea. Y si alguien cree que las opciones de Pedro Sánchez de repetir, es ciencia ficción, las podrá contrastar con los resultados de las próximas encuestas en las que se midan los efectos de los decretos sobre vivienda, aunque hayan decaído por una nueva conjunción PP-VOX-Junts. Luego, vendrán nuevos acontecimientos que modificarán éstos, pero que supondrán dejar meridianamente claras las diferencias entre un ejecutivo progresista, respecto a uno conservador o ultra conservador. Es increíble el grado de autoexclusión del PP de todo tipo de decisiones que afecten a una mayoría de españoles. Lo hemos visto anteriormente con votaciones en contra de mejoras laborales, salariales, educativas o medio ambientales. Da igual, en conjunto el PP, siempre mirando de reojo a VOX ha sido capaz de saltarse toda visión de Estado, para seguir con su política partidista, sectaria, presidida por los ataques a Pedro Sánchez, incluso a nivel personal. Es evidente que los estrategas del partido socialista se frotan las manos ante tantos errores y tanta incompetencia. Tienen la campaña asegurada ,simplemente con coleccionar cortes de voz y muestras de resultados de votaciones – clave por parte del PP. En dos o tres minutos se puede retratar un partido, opuesto a todo tipo de medidas, a favor de las clases más necesitadas, para, acto seguido favorecer a las más pudientes. Y en este relato tanto ayuda Núñez Feijóo, como Isabel Díaz Ayuso y los principales barones populares, todos ellos rehenes de VOX. Si alguien pretendía enmascarar programas y opciones, ya no le será posible. Las diferencias entre un bloque y otro son abismales, imposibles de justificar y que darán, otra vez, opciones de ganar al principal partido progresista del país, con Pedro Sánchez a la cabeza. Y lo afirmo después del debate, discusión y votación de los decretos sobre vivienda, que han movilizado a todo el país. En unos lugares de forma más visible que en otros pero en todos los hogares se discute y se valora lo que han hecho unos, y han impedido otros. En este tema no valen medias tintas. O se está en un lado, o se está en el otro, pero la valentía del gobierno y de sus compañeros de viaje ha sido contundente. Algunos se preguntan si las medidas eran las adecuadas y eficientes, otros porqué no se llevaron antes. Incluso hay los que “olvidan” el gran número de iniciativas, propuestas y decisiones llevadas a cabo en estos años de gobierno socialista, en multitud de temas relacionados con la vivienda. En esta ocasión, de nuevo Junts, ha sumado y ha hecho decaer los decretos propuestos, después de largas negociaciones en los que ellos mismos habían participado. ¿Cuál es el motivo de su cambio de voto? Algún día tendremos las pruebas concretas, ahora solo podemos especular en lo que circula por el país, y es la estrecha relación con algunos fondos opacos que muy posiblemente hacen posible la ostentosa vida, en Waterloo. Esta alineación va a tener graves consecuencias para el futuro de Junts. De hecho ya se está viendo en las deserciones de muchos cargos municipales y más que vendrán por cada nueva actuación judicial, en el ámbito de la vivienda. Por lo que respecta al PP, sus ataques a los movilizados, han sido tan radicales que también va a tener consecuencias. Ha mostrado y demostrado de qué lado se sitúa en un tema tan sensible como éste. Tiempo al tiempo.