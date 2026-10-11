MÁS QUE UNAS ELECCIONES. Produce cierto sonrojo escuchar algunos debates, en medios de comunicación, intentando destripar los motivos que han llevado Pedro Sánchez a convocar elecciones generales para el 29 de noviembre. Algunos tertulianos y opinadores se esfuerzan en remarcar que las da por perdidas y lo único que pretende es conseguir un “resultado digno” para pasar el testigo a quien venga después. Algunas encuestas, hechas por encargo, de medios de comunicación, profusamente regados con ayudas públicas, de instituciones gobernadas por el PP, dan resultados a cual más espectacular. Prácticamente no serían necesarias las urnas porque el resultado está más que cantado. En fin, espero, próximamente, poder dar una lista de las ayudas públicas a medios privados que dejan clara la dependencia de unos con otros. Ya en estos primeros compases de la precampaña se va viendo que no estamos ante unas elecciones al uso, sino ante unas excepcionales. Nos jugamos mucho más que una simple composición de Congreso y Senado. Nos jugamos ir por un camino de progreso o por otro de retroceso. Por si alguien tenía dudas, ha podido escuchar desde suposiciones de pucherazo electoral, poniendo en duda la limpieza del voto por correo, hasta anunciar rupturas constitucionales y cambios de involución democrática. Precisamente quienes acusan y anuncian, han sido los peores ejemplos que hemos tenido en política. Si en los primeros días vemos todos estos aspavientos y anuncios de terribles consecuencias, qué no nos queda por ver y escuchar en las próximas semanas. Es una buena muestra de la falta de confianza en encuestas y movimientos cercanos o derivados de PP y VOX. No se imaginan lo que les puede caer encima si persisten en sus pronósticos y se creen los agoreros pagados por ellos mismos. Los que conocen muy de cerca a Pedro Sánchez, aseguran que es precisamente en los momentos más difíciles, complicados e inseguros cuando se crece y saca todo su ingenio y fuerza para hacerles frente. Vamos a ver una campaña, llena de sorpresas y anuncios inesperados. Se van a confrontar los dos modelos de forma clara y cruda. Tendremos la mejor ocasión para repasar todo lo ganado, y al mismo tiempo imaginar todo lo que se puede perder. Hay quien asegura que el miedo a la derecha y extrema derecha ya no moviliza ni da el miedo que daba años atrás. Veremos, porque en esta campaña tanto intervendrán las posiciones de Pedro Sánchez, respecto a Donald Trump y Netanyahu, pero también de ayuda a Ucrania, en su lucha contra Rusia. Y si alguien cree que la política exterior no es importante, lo comprobará durante las campañas electorales de EEUU e Israel. Volviendo a casa, es evidente que lo hecho en estos años, es mucho y se puede confrontar con todo lo que han impedido o han querido hacer fracasar por parte de PP y VOX. La memoria es frágil pero cada día hay y habrá motivos para recordar la importancia de los contenidos de los decretos, y la vital importancia de garantizar el estado de bienestar. Y es que se van escuchando voces y propuestas que lo quieren cambiar por otro mixto. Queda clara la voluntad de desmontar los servicios públicos para dar entrada a los privados….para los que se los puedan pagar. Anuncios como éstos por parte del PP o de VOX, van a tener una gran incidencia. Por fin se van a contrastar lo que hemos ganado con lo que podemos perder. Lo ganado está en el lado de Sánchez, las pérdidas del lado de Feijóo. Hora de decidir y comprender el inmenso poder del voto personal, sea presencial o por correo. Puedo asegurar que siempre, siempre, ha sido impecable. Llevo cuarenta años en funciones de representante ante la Junta electoral de zona. Quien ponga dudas, miente o desconoce totalmente cómo funciona. La partida ha empezado y quedarán muy claras las inmensas diferencias entre uno y otro modelo.