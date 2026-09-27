PP, POR SUS ACTOS LOS CONOCERÉIS. Las prisas nunca son buenas, mucho menos en política. Lo afirmo después de cuarenta años de ejercicio directo como concejal, alcalde y diputado en el Parlamento de Cataluña. Ante cualquier tema de un cierto calado, mejor contar hasta cien, y si hace falta llegar a mil, con una o dos noches por medio para realmente calibrar la respuesta o decisión a tomar. Si esto lo sabemos y lo hemos llevado a cabo miles de cargos públicos, en instituciones de diferentes niveles, qué no hay que hacer en cargos del máximo nivel. El paso del PP por los máximos puestos no ha sido precisamente para marcar hitos históricos. Al contrario, tanto José Ma Aznar como Mariano Rajoy, han dejado penosas imágenes y desastrosas decisiones en temas de la máxima relevancia. Ante los resultados obtenidos, parecería lógico que Núñez Feijóo se mostrara más prudente y sobre todo más comedido a la hora de aparecer en público y lanzar acusaciones a diestro y siniestro. Es que, además, no aprende ninguna lección por elemental que sea. En la Dana de Valencia, se arrogó haber tenido información puntual cuando ni la tuvo ni le tuvieron en cuenta a la hora de no decidir nada importante para evitar los trágicos resultados. Tampoco en otros temas relevantes de los gobiernos de las CCAA en las que gobierna el PP, han tenido especial cuidado en llegar a acuerdos con VOX. Es más, son capaces de decir una cosa y hacer la contraria pensando que la gente no recuerda lo que se ha dicho el día anterior y aún menos la semana pasada. Pero donde se ve su imagen real, es todos los miércoles, con motivo de las preguntas al presidente del gobierno y a miembros de su ejecutivo. Como niños de nivel infantil, esperan este momento para mostrar todos sus gestos, expresiones, críticas y acusaciones vengan a cuento o no, sean inventados o no, tengan un mínimo de actualidad o no. Y que lo hagan Esther Muñoz o Miguel Tellado se da por descontado porque deben hacer méritos ante el jefe Feijóo y aparecer como los alumnos más aventajados a los que hay que imitar y si es posible superar, en todas y cada una de las intervenciones que les sucederán. Es así como miércoles sí, i miércoles también, todos los ministros con el presidente a la cabeza darán una clase magistral de esgrima, unos y de batacazos otros, contra los intervinientes del PP. He vivido casos similares en el Parlamento de Cataluña, pero nunca, nunca, lo he visto repetido hasta la saciedad sin que haya cambios en el formato, en la preparación y formulación de las preguntas y debates. ¿Es que no se dan cuenta de las deficiencias propias? ¿Es que no piden consejo a expertos en temas de comunicación? ¿Es que no temen al ridículo? Cuesta de entender, porque al cabo de minutos, se llenan todas las redes sociales de reproducciones que dejan en muy mal lugar a los representantes del PP. Deberían cambiar, pero están atrapados en una estrategia que les llevará, otra vez, a perder las elecciones generales. No es de recibo que, ante problemas de todo tipo, pretendan hacer creer que los casos de corrupción, están en la parte socialista, obviando que el PP ha superado todo lo imaginable, en su ya larga trayectoria. En cuanto a la acción de gobierno, con todas las dificultades, se está llevando a cabo a pesar de todos los palos en la rueda que pone el PP. Es por todo ello que cuanto más insistan en su estrategia más rechazo obtienen de buena parte de la ciudadanía que ante los problemas lo que se espera y se pide, es lealtad y colaboración, no obstrucción. Nada está escrito y aún menos decidido. Lo veremos en los resultados.