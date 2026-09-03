LA DESLEALTAD COMO PRINCIPIO. El principio de alternancia es básico en un sistema democrático. Pues bien, en España este principio no forma parte del ADN del PP, y ya no digamos de VOX. Lo digo, a la vista del comportamiento de este partido, desde la mañana siguiente, a la moción de censura, redoblado e incrementado ante los resultados de las últimas generales cuando tenían ya confeccionado el borrador de “su” Consejo de Ministros. Un partido con fuertes convicciones democráticas hubiera aceptado estos dos contratiempos con templanza y mesura, preparándose para el asalto definitivo. Siempre utilizando todos los resortes democráticos, nunca vulnerando normas y leyes. Pero, si alguien tenía dudas sobre las convicciones democráticas del principal partido de oposición, las ha podido poner a prueba y comprobar que “si no gana, no juega”. El PP actúa como todos los malos perdedores, sea cualquiera la situación, sin importarle los daños que causa al conjunto de los españoles. También a la credibilidad de su propio partido. Seguir la política nacional, es seguir un reguero de decisiones, impensables por increíbles en un partido que aspira a volver a gobernar. Ya no es que haga imposible todo acercamiento, debate, reflexión o decisión sobre auténticos temas de Estado, es que va mucho más lejos y es capaz de dinamitar políticas de todo tipo, con tal hagan daño al PSOE y muy especialmente a su secretario general y presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y en esta auténtica guerra no hay ni pausas ni límites. Todo vale, y si hay que buscar aliados en el poder judicial, se buscan y si hacen falta en las altas esferas de la iglesia católica, se encuentran y si hay que usar y abusar de la mayoría absoluta en el Senado, se actúa en consecuencia. Incluso si hay que impulsar, pedir y exigir medidas antidemocráticas o claramente ilegales, se tira p’alante. Cuesta de asimilar que cargos de partido y al mismo tiempo, institucionales sean capaces de ignorar las normativas y leyes vigentes. O, peor aún, conociéndolas exijan su incumplimiento. Lo estamos viendo en la crisis de Ceuta que utilizan como medida de desgaste al gobierno, exigiendo el incumplimiento de recientes leyes españolas, e incluso de las europeas. Sus portavoces, con Núñez Feijóo a la cabeza, asumen que todo lo que digan, por muchas contradicciones que contengan, no les penaliza. Deben tener encuestas propias, amañadas a su gusto y manera que llegan a estas conclusiones. La realidad, es otra, y lo van a comprobar en los resultados de las próximas elecciones generales. Tomar a la gente por inculta o directamente insensible a las mentiras, les llevará al desastre. Solo hay que escuchar la indignación de muchas personas ante posiciones tan poco institucionales como las de huir de las responsabilidades ante incendios que han destruido centenares de miles de hectáreas. O ante largas listas de espera, en sanidad. O ante los déficits de vivienda, que el PP siempre quiere cargar a las espaldas del gobierno central. En fin, llevamos años de oposición total y desmadrada, por improvisada y muy poco fundamentada, pensando que la destrucción del adversario, incluso a nivel personal, les aportará la victoria final. Tanta palabrería, tanta exageración, tan mal uso de los cargos institucionales que ostenta el PP, va en contra de su imagen como partido de gobierno. Ya no solo a nivel estatal, es que se van viendo las carencias y graves errores en las CCAA con pacto PP-VOX. Si alguien tenía dudas sobre su capacidad de gestión, ha podido comprobar sus resultados. Pues bien, la resistencia de Pedro Sánchez, permite conocer las carencias del PP, sobre todo cuando está sometido a posicionarse ante las crisis que van apareciendo. De las pasadas, su resultado ha estado catastrófico, pero de las presentes, va por el mismo camino. Y es que no poder explicar ni los motivos y consecuencias del viaje a México de Díaz Ayuso, ni la compra del famoso ático, muestra que la prepotencia y el descaro topan con otros tiempos que están cambiando. Y todos sabemos que los ciclos políticos suben y bajan y que pretender actuar siempre de la misma forma, lleva al precipicio. La gente, al final se harta de tanto orgullo y prepotencia, y cambia su voto, cuando queda claro que es tratada como menor de edad o peor aún, le toman el pelo, con salidas de tono más propias de niñas consentidas que de adultos serios y responsables.