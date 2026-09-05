Saturday, September 05, 2026
ES PETITS PODRAN FER GRANS OBRES - art. Regió 7
ELS PETITS, PODRAN FER GRANS OBRES. Ser un poble petit, fins ara, suposava no poder pensar en grans obres d’infraestructures, equipaments i serveis. Son molts pocs els ajuntaments, de pobles petits que disposin de grans capacitats financeres. En general, es compleix la dita de, “pobles petits, ingressos petits”. I tanmateix, a vegades, cal pensar en gran, malgrat ser petit. I no penso en grandeses innecessàries, ni capricis d’alcalde, ni somnis extravagants. No, no, també els pobles petits han de poder disposar de suficient finançament per a poder resoldre algunes carències històriques o tirar endavant estratègies de futur. Es el que ha decidit el Govern Illa, en consonància amb reiterades peticions del propi partit socialista, però també dels altres partits d’investidura, especialment ERC que té un gran nombre d’alcaldies, en petits municipis. I és que fins ara, i portem ja quaranta-set anys de democràcia municipal, els ajuts procedents de la Generalitat es limitaven a infraestructures, equipaments i serveis bàsics, molt limitats, en imports i terminis. Fins ara, no hi havia sortida per a algunes actuacions que surten de la normalitat, per a convertir-se en especials, estratègiques o de gran oportunitat. Segur estimats lectors en tindreu alguna a cadascun dels vostres pobles, com en tenen les ciutats, que per això se’ls ha tornat a treure el gran pla de barris, tant elogiat, en temps del Tripartit. Doncs bé, no estem davant un petit pla de barris per a pobles petits, però s’hi acosta molt. Per primera vegada, el Govern activa un Pla de Pobles, amb 400 milions, destinats a 725 municipis del país. Recordo que Catalunya té 947 municipis, de manera que queda clara la composició en pobles petits o molt petits. Aquest Pla, començarà d’immediat i s’estendrà fins l’any 2030, de manera que cada any es farà convocatòria amb uns imports màxims de 500.000 euros per als més petits ( menys de 500 habitants) amb un 100% de la inversió. Els d’entre 500 i 2.000 habitants, podran rebre un màxim d’ un milió, i els d’entre 2.000 i 5.000 podran arribar als dos milions, amb una subvenció que podrà arribar al 98% del cost total. Finalment, 17 capitals de comarca, de menys de 15.000 habitants, podran optar a ajuts fins els sis milions, amb una subvenció màxima del 98%. D’aquí a pocs dies, tindrem la lletra petita del Pla, però per les reunions fetes i les informacions donades, l’operativa serà fàcil i adaptada a les circumstàncies d’aquests ajuntaments. Es més, els ajuts contemplen poder dedicar una part, a equips tècnics – jurídics, per preparar i presentar els projectes. En resum, feia anys que tots els qui hem estat al capdavant d’un ajuntament, somiàvem en disposar de xifres com les que es plantegen en el Pla. Hi ha compres estratègiques, actuacions especials o transformacions urbanístiques que només poden tirar endavant si s’obté finançament suficient. I ja no parlo de crèdits, perquè en pobles petits, no son factibles. Han de de ser subvencions, àmplies, flexibles i adaptades a les propostes. Aquest Pla, suposarà un munt de canvis importants, en els pobles petits. Ja era hora de deixar de parlar només de ciutats i passar a l’acció, en tots els espais de Catalunya. El país, és el conjunt.