Monday, August 24, 2026
UNA VARIADA, DIVERTIDA I PARTICIPADA FESTA MAJOR 2026 - art. Blogesfera
UNA VARIADA , DIVERTIDA I PARTICIPADA FESTA MAJOR 2026. Conec molt bé el que significa organitzar, coordinar i participar de manera molt directa en la confecció del programa d’una Festa Major, i com de complicat és, trobar prou voluntaris com per poder arribar a tot arreu. Vaig ser coordinador de festes de Borredà, durant 32 anys, i per tant coordinador de la Comissió de Festes de la Festa Major, en uns moments en que no comptàvem, ni de lluny amb les infraestructures, equipaments i serveis que té el poble ara. Les carències les suplíem amb grans esforços de dedicació, físics i de reunions llargues, molt llargues, intercanviant propostes i opinions per tal d’aconseguir l’èxit perseguit. El nostre premi era veure tot el poble content i participatiu, intentant cada any trobar novetats que aportessin més gent amb ganes de passar-s’ho bé. I mirant enrere puc assegurar que els èxits foren generals i consecutius, durant molts i molts anys. No va ser fàcil el relleu, perquè no és fàcil trobar personal que vulgui passar al davant o que es vulguin comprometre durant 2,3,4 anys a fer-se càrrec de determinades activitats, però la roda ha seguit rodant i ara, sense una comissió com a tal, des d’ajuntament s’aconsegueixen prou col·laboracions i participacions com perquè les festes majors continuïn sent variades, divertides i molt participades. No vull fer cap llista concreta ni elogiar actes concrets per por de deixar-me’n algun, però aquest any m’he quedat en el poble , a diferència d’alguns anys anteriors,, en que aprofitava aquests dies per anar-me’n a voltar per altres indrets. El que he vist, m’ha fet recordar vells temps i alegrar-me de que tot i no tenir una comissió de festes, hi ha hagut decisions ben preses, ben organitzades, variades i molt participades en tots els moments i espais previstos. I que ningú es pensi que tot és fruit de l’atzar, de la bona sort o de la improvisació exitosa. No, no, perquè una festa major surti bé, ha d’haver-hi un llarg període de preparació i disposar de prou gent com per muntar i desmuntar un munt de coses. Tenir una bona brigada municipal, ajuda molt, però altres han de passar al davant i el resum final és que ha estat una magnífica festa major. Es evident que aniria molt bé disposar d’una comissió de festes, capaç de començar a treballar ara mateix, de cara l’any vinent. Les dates de la nostra Festa Major, son força complicades perquè n’hi ha un munt a tot el país. Si no es preveuen les coses molt aviat, i això vol dir en els propers dos o tres mesos, ja no es troben determinats conjunts o altres espectacles. Sé com de complex és trobar 8, 10 o 12 persones, millor d’edats diferents, capaces de posar-se d’acord en programar actes i activitats per a tothom. Cal fer un nou esforç, però sinó, la vida continua, i hem pogut comprovar com des de l’ajuntament, parlant i escoltant diversos col·lectius, s’organitza una festa major que podem mostrar com una de les millors de la comarca. Es així com des de la meva perspectiva d’antic coordinador de festes, felicito l’enorme esforç per a muntar una Festa Major, realment de primer nivell. Felicitats a tots els de primera línia i a tots els qui des d’altres llocs hi aporteu el vostre gra de sorra. El poble s’ho mereix !!!!