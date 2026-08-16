EL PP, LAS PRISAS PERJUDICAN LAS OCASIONES. Hace unos meses veía inevitable la victoria del PP sobre el PSOE. Me refiero a un mejor resultado que el de 2023, lo cual unido a los resultados de VOX, permitirían finalmente la alternancia. Lógica y deseable por mucho que tarde, en todo Estado democrático. Pero, las prisas, los atropellos constantes, las intervenciones extemporáneas en el Congreso y aún más en el Senado, junto con las ansias de aparecer como inmaculados en el tema de la corrupción, a pesar de la inmensa cantidad de casos, pasados, presentes y futuros, pasarán factura en las próximas elecciones generales, sean cuando sean. Es más, pronostico mejores resultados para el PSOE, y mucho peores, para el PP. Esta es la impresión que me llevo de mis contactos y relaciones con personas de muy diferentes opiniones i votaciones. Se ha llegado a un auténtico hartazgo de escuchar todo tipo de acusaciones, insultos y mentiras entorno a cualquier tema del día o la semana. No hay orden ni concierto en las apariciones públicas de los portavoces del PP. Al final, da la impresión que cada uno hace la guerra por su lado sin nadie que reamente coordine y organice los mensajes que se envían a la ciudadanía. Y lo peor, se hace el ridículo, en la mayoría de temas que podrían dañar la credibilidad del gobierno y del presidente Sánchez. Se muestra tanto odio, tanta insistencia en las maldades de Pedro Sánchez, que nadie entiende que ante tanta maldad, no se haya presentado una moción de censura. Y que no se pueda ganar no impide que no se pueda presentar. Y que alguien se haya atrevido a negociarla con Junts, hace todavía más vergonzoso el relato. Pero es que no hay ningún hecho destacado que no haya supuesto ocasión perdida o todavía peor que no se haya vuelto en contra. En temas de corrupción, lanzar ataques, el mismo día que se termina el juicio a la Kitchen, o que vayan saliendo cada semana, escándalos municipales o autonómicos de alcaldes, consejeros o presidentes de CCAA, deja por los suelos cualquier proclama de ejemplaridad. Y lo peor para el PP es que a falta de pocos meses para las elecciones municipales y parciales en algunas CCAA, saldrán muchas más conductas inadecuadas o claramente corruptas. Pésimas cartas de presentación para las elecciones generales. Y no se entiende la repetición exhaustiva de las comparecencias en el Congreso. Pretender tumbar a Pedro Sánchez o a cualquiera de sus ministros, es tarea inútil. No solo esto, en todos los embates, pierden los representantes del PP. Pero, repiten y repiten, en una rueda sin final, creyendo que los suyos, toman las derrotas por victorias. No sé si tomar a los españoles o por lo menos a los votantes del PP por tontos, es una buena estrategia. Yo creo que no, pero sabios debe tener el partido para creer que se pueden repetir los errores, hasta convertirlos en aciertos. Si a todo lo visto y escuchado, le añadimos su comportamiento ante la crisis de Ceuta, podemos llegar a la conclusión que no tienen ningún camino marcado y que simplemente improvisan sobre la marcha. Esto, se ve y se escucha por todas partes y es el peor adjetivo que se puede dar a un partido que pretende llegar al gobierno. Con improvisación, mentiras y solo ataques al ejecutivo, no van a llegar a la Moncloa. Es más, producen el efecto contrario porque aburren a todos, próximos y lejanos. Y si faltaba algo para complicar la situación, aparece el escándalo de Madrid. Este, merece matrícula de honor, porque ni a los más espabilados podría habérseles ocurrido una chapuza como ésta. No solo la idea, es que la puesta en práctica ha sido increíblemente torpe, con cambios y modificaciones que la han empeorado en todos sus términos. Solo puede acabar mal, o muy mal. Para los que hemos llevado toda una vida al frente de una administración, nos llevamos las manos a la cabeza, ante tantas irregularidades, mentiras, contradicciones y actuaciones claramente fuera de la ley. El tema está ya en manos judiciales, pero a nivel político el recorrido es inmenso y extenso con resultado fatídico para Díaz Ayuso y de rebote algo tendrá que decir y hacer el PP, a nivel nacional. O ¿es que mirará para otro lado? Dicho lo dicho, la credibilidad del PP está por los suelos y si cree que con muchos ataques, a Pedro Sánchez, van a remediar sus males, están perdidos. La gente, acepta ataques si van acompañados de alternativas. Hasta ahora no hemos visto ninguna.