A EXCMA SRA. PRIMERA MINISTRA DE DINAMARCA Mette Frederiksen. Excma. Sra. He tenido que leer dos veces el convenio firmado entre su gobierno y el de Italia, sobre la inmigración, para creer que no era una información generada por fuerzas ocultas, utilizando la IA. Hace más de 26 años que compagino trabajo voluntario, como profesor de idiomas, en Cruz Roja- Berga( Barcelona) – España, con dedicación política en el Partido Socialista de Cataluña (PSC). He sido alcalde y diputado, durante muchos años. Mi sorpresa ha pasado a indignación cuando he visto mezclar inmigración con delincuencia de todo tipo. Por mis clases de idiomas han pasado más de 2.000 inmigrantes y no conozco ni un solo caso que alguno de ellos haya cometido algún delito, ni de okupación, ni de robo y aún menos actos más graves. Sí he conocido centenares de hombres y mujeres que habían salido de sus países por duras condiciones políticas, económicas y bélicas. La lista es larga, muy larga, y va de Siria, a Afganistán, pasando por Ucrania, Mali, Senegal, Burkina Faso, Guinea Conakry, Georgia, Costa de Marfil, etc. Nunca, nunca, habría imaginado que una persona perteneciente a un partido socialista o socialdemócrata, pudiera pensar y actuar como una representante de la extrema derecha, como Meloni. Hay que ser ignorante o mala persona para ligar inmigración a delincuencia. Espero y deseo que esta decisión le comporte desencuentros internos y externos como para retirar el convenio. Una persona con el cargo que usted ostenta, no puede representar a todo un país como Dinamarca. Saludos. 11 de agosto de 2026 Joan Roma i Cunill Ex Alcalde de Borredà y ex Diputado del PSC, en el Parlamento de Cataluña Voluntario Cruz Roja