Friday, July 17, 2026
SISTEMA ELECTORAL DUBTÓS ? - art. Regió 7
SISTEMA ELECTORAL DUBTÓS ? Pels qui hem concorregut a diferents conteses electorals, en els darrers decennis, produeix estupefacció i alhora indignació que a aquestes alçades surti el PP, i per descomptat VOX, a fer planar dubtes sobre la seva idoneïtat i fiabilitat. Portem mig centenar de conteses electorals, de tota mena: municipals, autonòmiques, generals, europees, i en cap, repeteixo en cap, s’ha posat en qüestió els resultats. Es més, son molts els països que han vingut aquí per estudiar l’estructura electoral, i copiar el sistema. Vull recordar el règim transitori de les primeres, jo mateix vaig ser candidat a les primeres municipals de 1979, però des de 1985, tenim la LOREG ( Llei Orgànica 5/1985 del Règim Electoral General ). És la norma que regeix el sistema electoral , per a les eleccions generals ( Congrés i Senat) les municipals, i les europees, garantint que el vot sigui universal, lliure, igual, directe i secret. Pel que fa les eleccions autonòmiques, cadascuna té el seu règim aprovat, excepte Catalunya que encara fa servir el provisional de les primeres. Però, en tots els casos, l’estructura és la mateixa, posada en mans del sistema judicial. Qui supervisa i controla son les juntes electorals, presidides per jutges o magistrats que van pujant de nivell, fins arribar a la Junta Electoral Central, la que té la màxima autoritat per a resoldre totes les qüestions, arribades a aquest nivell. Sempre pot haver-hi propostes de millores i introducció de més elements tecnològics, però mai ningú ha posat en dubte la fiabilitat, ni per descomptat els resultats. Tampoc, el vot per correu. Es prou adequat i rigorós com perquè es pugui mantenir, a l’espera que en un futur no gaire llunyà es pugui pensar en el vot electrònic, o en altres vies que siguin totalment segures. Ara per ara, tant el vot per correu a nivell intern, com el procedent de l’estranger, té totes les garanties per ser mantingut. Es d’una gran insensatesa posar-lo en dubte. A què ve ara, fer planar dubtes ? A què ve que fins i tot, VOX proposi anar més lluny i directament vulgui prohibir el vot exterior ? Es que volen construir una Espanya amb diferents drets, segons es visqui dintre o fora del país ? S’han parat a pensar en què significaria anular un dels drets fonamentals ? I com és que el PP, ha entrat en una cursa similar ? Tanta por té a perdre les properes eleccions generals que ha de començar a posar en dubte la netedat del sistema? Com tots els absorbits per les polítiques de Trump, ara s’han posat en contra de la concessió de la nacionalitat espanyola, a tots els fills i nets dels exiliats pel franquisme. La llei dels nets, concedeix la nacionalitat, i amb ella, els drets i deures que els correspon, com és el dret al vot. Ara, segons aquests partits, podria donar lloc a resultats electorals poc adequats o fiables. Com és possible que suposats demòcrates puguin retallar drets fonamentals ? Doncs sí, estem davant una mostra més que tenim el perill a les portes, en el cas de que arribessin al govern. Serien capaços d’això i moltes més coses, com anirem veient en les CCAA on han arribat a acords de govern.