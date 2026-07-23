Thursday, July 23, 2026
FAUNA MOLT ABUNDANT - art. Diari de Terrassa
FAUNA MOLT ABUNDANT. Sortir a primera hora del matí de casa per anar cap a Berga, Manresa o Barcelona, suposa fer atenció a uns quants punts del recorregut, per ser molt habitual el pas de fauna salvatge. Tenir la major part del terme municipal ple de boscos, assegura la vida i multiplicació de les espècies més habituals. I la llista és llarga, a diferència d’anys enrere en que era molt difícil topar-se amb algunes espècies. Ara, no, i per això cal fer molta atenció per no atropellar-ne cap, per petita que sigui. Les gran batudes contra la superpoblació de porcs senglars han donat bons resultats i ara, ja no en trobem cada dos per tres, com era normal un o dos anys enrere. El que ara trobem amb major freqüència son cabirols. N’hi ha un munt que s’acosten a les carreteres i poden travessar-la quan menys t’ho esperes. A continuació, cérvols, especialment daines que solen voltar en petits grups. Poden fer salts espectaculars com per posar-se al mig de la carretera i d’aquí saltar a l’altre costat. Abans, vivien en llocs més elevats, però han anat baixant, de manera que ara en trobem una mica per tot arreu, sempre això sí, en espais que combinin boscos i prats. Els agrada la bona herba i per això competeixen amb el bestiar domèstic: vaques, cavalls, xais.. I si baixem de volum, podem trobar àmplia representació de conills, llebres, teixons, i guilles. Fa pocs dies, a primera hora del matí, una guilla de poques setmanes es va situar al bell mig de la carretera i no hi havia manera que marxés. Va tocar parar i fer ús dels llums i el clàxon per animar-la a sortir. Situacions similars podem trobar amb els esquirols. En fi, queda clara la multiplicació d’espècies i individus com per estar atent a la carretera, en tot lloc i moment. I l’increment de presència de ciclistes i motoristes, fa molt perillosa la conducció si no tenen en compte aquest factor. Molts creuen que el soroll o la velocitat seran elements clau per evitar-los, però no compten en que hi ha determinats llocs que s’han convertit en passos habituals d’aquests animals, i passen en el moment menys esperat. Per això, s’haurien d’incrementar els senyals verticals, però sobretot ampliar les informacions en tots els mitjans de comunicació com per advertir dels costums i la presència d’aquestes espècies animals, en amplis territoris del país. Els accidents son molt habituals, i alguns amb greus conseqüències. Aquesta proliferació de fauna salvatge és fruit de tenir territoris immensos sense activitat pagesa i de no tenir depredadors naturals, malgrat la presència d’algun llop. Aleshores l’equilibri només depèn de l’acció de caça, que redueix les poblacions, però no suficientment com per tenir les que els estudis recomanen. D’aquí que tothom qui vagi amb vehicle, de dues o quatre rodes, ha de canviar de xip, tant bon punt entri en carreteres o vies rurals. El perill està present arreu. Toca emprar la prudència i l’alerta permanent.