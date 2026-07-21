Tuesday, July 21, 2026
EN DEFENSA DEL PLATER - art. Nació Digital Solsona
EN DEFENSA DEL PLATER. Què es el Plater ? Es el Pla Territorial Sectorial d’Energies Renovables de Catalunya. Un pla elaborat per la Generalitat per a sortir de la situació, a la cua d’Espanya, en producció d’energia mitjançant sistemes renovables. Bàsicament eòlica i fotovoltaica. Portem anys, molts anys, en que a nivell individual i col·lectiu es reclamen mesures ambicioses i contundents, contra el canvi climàtic i alhora contra la dependència de combustibles fòssils. Es lògic posar els dos objectius en un mateix pla, i és el que ha fet el Govern de la Generalitat. Com sempre passa en el nostre país, per una banda es demanen polítiques ambicioses, però quan es tiren endavant, molts s’hi oposen per considerar que no s’han fet prou bé o que els afecta directament i aleshores proposen que es desplacin uns quilòmetres perquè no els afectin. Res de nou que no haguem vist centenars de vegades, amb plataformes de tota mena, per mostrar el rebuig i demanar es tornin a fer o simplement se’n vagin cap un altre lloc. Doncs bé, el Govern ha presentat el PLATER, com a proposta d’esforç i participació en la generació d’energia renovable, de tots els municipis de Catalunya. Un pla ambiciós que respon a les necessitats del país de cara els propers anys. I és cert que en molts pobles i ciutats, hi ha propostes que no agraden als seus ajuntaments o als propietaris afectats. Què fer ? Molt fàcil, preparar propostes alternatives, presentar-les i negociar-les amb el Govern. Es el que estan fent la majoria d’ajuntaments de Catalunya, i em consta, amb molts bons resultats. Tothom va per aquesta via ? No. Hi ha ajuntaments que han considerat formar una Plataforma contra el PLATER, amb els arguments típics ,davant propostes semblants: s’ha fet massa de pressa, sense participació directa dels ajuntaments, sense pensar en les afectacions a zones de conreu, o de paisatge, etc. I lògicament demanen la suspensió i una nova elaboració, més pausada i participativa que pot durar anys, sense cap garantia d’arribar a bon port. He vist i estudiat un bon nombre d’afectacions municipals i he parlat amb els seus alcaldes. Hi ha qui se’n va a la Plataforma d’oposició, on hi ha uns 280 municipis ( recordo que Catalunya té 947 municipis) i molts altres el que fan es presentar recurs amb les al·legacions corresponents. Molts ja les han resolt. Vull dir d’entrada i això molts dels opositors no ho diuen, es permeten reduccions d’afectacions, entre un 30 i un 35%. No és poca cosa, com tampoc ho és dir que totes les afectacions seran motiu d’imposició i/o expropiació. En absolut. La via fàcil, pràctica i ràpida per encarar el PLATER, és estudiar les afectacions, proposar reduccions, si així es creu necessari, i tot seguit buscar ubicacions alternatives. I per això no cal contractar grans tècnics ni grans despatxos. Amb el tècnic municipal o el comarcal, i un parell de reunions del Consistori i els propietaris afectats, el tema pot quedar resolt. També he comprovat la facilitat a demanar la presència d’algun tècnic de la Generalitat per aclarir conceptes i facilitar alternatives. En resum, Catalunya ha de deixar d’estar a la cua en producció d’energia, mitjançant renovables i els qui hi creiem, animem el Govern, a mantenir el Pla, acceptant recursos i alternatives que es presentin. Però, cap pas enrere. Pronostico un bon nombre de problemes en els Ajuntaments, en contra, quan pagesos, ramaders o propietaris, en general, demanin poder posar plaques solars a les seves propietats, i els alcaldes els diguin que no. Què faran? Vull recordar que hi ha sistemes de plaques, compatibles amb agricultura i ramaderia. Davant les negatives es pot produir una conflictivitat que arribarà a la Generalitat i/ o, als Tribunals. Van per bon camí ? Crec que no, però el temps ho dirà.