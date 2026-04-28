CATALUÑA, APUESTA POR LA INNOVACIÓN Y ARRAIGO, EN MEDICINA Si nos atenemos a las cifras oficiales, proporcionadas por el Colegio de Médicos de Cataluña, observamos que hay 51.578 profesionales colegiados. Representan el 16,6% del total de España: 310.558. Por provincias, Barcelona tiene 41.557, Gerona 3.653, Lérida 2.274, Tarragona 4.094. ¿Son suficientes? En absoluto. Tenemos un déficit, motivado por un doble problema: incremento notable de la población que ha pasado, en solo 10 años, de 6 a 8, 2 millones, con la vista puesta en los 10 millones, a ocho o diez años, vista. A diferencia de los ejecutivos nacionalistas, el Gobierno Illa, considera positivo tener en las diferentes Facultades de Medicina, estudiantes procedentes de todo el ámbito español, e incluso internacional. Lo importante es ofrecer estudios de calidad y competitividad como para estar en la élite mundial. Y las universidades catalanas son especialmente valoradas en sus estudios de medicina, al igual que las prácticas en hospitales, muchos de ellos, de gran prestigio internacional. Dicho esto, hay preocupación en el mundo sanitario por la formación y el relevo profesional, a las puertas de varias promociones que se van a jubilar, en los próximos años. Si a este hecho, sumamos el incremento de población y la insuficiente matrícula en las Facultades, el resultado puede ser muy preocupante, en el futuro inmediato. A la vista de estos datos y previsiones, era lógico que el Gobierno catalán, de la mano de la Consejera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, propusiera varias iniciativas para paliar, y a ser posible, modificar las previsiones. La primera actuación, era lógica y urgente: creación de nuevas plazas de Medicina. El Plan prevé aumentar, hasta un 50% las plazas de nuevo acceso a los estudios de Medicina, en todo el sistema universitario catalán, pasando de las 1.333 actuales a 2.025, en el curso 2031-2032. Este incremento empieza ya el próximo curso, con 195 nuevas plazas: 120 en la Universidad Ramón LLull, 50 en la Abat Oliba – CEU, y 25 en la de Vic – UCC. El despliegue continuará, de manera progresiva, en los cursos siguientes, con la incorporación de 50 nuevas plazas en Tarrasa, y a partir del curso 2028-209, con incrementos de entre 110-120, en las universidades públicas, durante los cuatro cursos consecutivos. El despliegue total del Plan, supondrá un incremento de 2.982 alumnos (de 1º a 6º) en las universidades públicas de Cataluña, en 2036. El Plan se basa en la planificación y programación a medio y largo plazo, única fórmula para encarar el problema con la eficacia debida. Hecha esta larga introducción, me permito señalar un nuevo modelo de financiación pública con préstamos condonables, presentado hace muy pocos días, por la Consejera Montserrat, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Vic – Catalunya Central. El nuevo modelo de financiación se iniciará a partir del curso 2026 – 2027, con una aportación finalista de 4 M anuales, por parte del Gobierno de la Generalitat, dentro del marco del contrato programa entre el Departamento de Investigación y Universidades, y la Fundación Balmes, entidad titular de la Universidad. Con esta aportación, el coste de la matrícula se reducirá cerca de un 44%, pasando de 13.500 a 7.560 euros (sin tasas) anuales. En términos de crédito, se pasará de 225 a 126 euros, lo cual supondrá una bonificación de 6.000 euros, por estudiante y curso. El sistema establece un factor esencial, caso de que el estudiante complete sus estudios, en la Facultad de Medicina de la UVIC-UCC, el préstamo quedará totalmente anulado, y por lo tanto no deberá ser devuelto. Este innovador modelo, pretende fidelizar y arraigar los estudiantes al territorio, precisamente en una universidad de las comarcas del interior de Cataluña. Y en un momento de expansión, cuando está a punto de graduarse la cuarta promoción. Hasta ahora, se habrán graduado un total de 271 estudiantes, de los cuales el 67% son de origen catalán. En el mismo marco del Plan integral, el Departamento de Investigación y Universidades ha anunciado el incremento de 25 plazas en esta Universidad, que pasará de las 115 plazas autorizadas, a 140 estudiantes de nuevo acceso. Esta ampliación responde a la necesidad de aumentar progresivamente el número de médicos formados en el país y permitirá, en los próximos años, una media anual entre 80 y 110 titulados, lo cual supone un incremento entorno al 40%. Este esfuerzo, se une al resto de Facultades de Medicina, todas con planes de ampliación para formar nuevas promociones que entren en servicio, para cubrir las crecientes demandas y al mismo tiempo releven a las que pronto se van a jubilar. A grandes retos, grandes innovaciones para resolver las situaciones. Este nuevo modelo, ha sido acogido con entusiasmo. Pronto veremos otras innovaciones, destinadas a resolver las necesidades, en el ámbito de la formación en Medicina.