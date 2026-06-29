INSUFICIENTE REACCIÓN ANTE PP Y VOX. En política como en física, toda acción debe comportar la correspondiente reacción. Encuentro a faltar la debida reacción del PSOE, a los desmanes de PP y VOX, a título individual o colectivo. Me explico. De entrada, si se han cometido errores, hay que aceptarlos y corregirlos. Nada de contemporizar ni cargar culpas a otros. Hay que tener la casa, siempre limpia, por dentro y por fuera. Estas son las señas de identidad del socialismo. Lo conocido hasta ahora, en algunos ámbitos, no puede volver a pasar. Dejar el partido para ir al gobierno, no puede suponer dejarlo en manos inadecuadas. Luego, pasa lo que pasa, y no hay excusas. En muchos casos, es más importante un cargo de partido que uno institucional, por relevante que sea. Así pues, estoy convencido que se ha tomado nota, de cara el presente y el futuro, próximo o lejano. Dicho esto, encuentro a faltar una rápida y contundente reacción del partido en todos los frentes y en todos los territorios. Cuando se ejerce de oposición en ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones y CCAA, hay que cumplir objetivos, concretos e inmediatos. Para eso se tienen los cargos y los recursos correspondientes. Sé, por experiencia propia, el duro trabajo que supone, pedir, reclamar, exigir, consultar y transmitir lo que hace el equipo de gobierno, pero es lo que toca. A diferencia de los representantes socialistas, muchos de los cargos del PP y VOX, están en política para defender, ampliar y garantizar, intereses privados, muchos de los cuales les beneficiarán a ellos mismos, de forma directa o indirecta. Este es un principio elemental que vemos en la mayoría de cargos públicos, de la derecha y extrema derecha. Pues bien, solo hay que buscar e investigar las acciones y actuaciones que llevan a cabo en los servicios básicos que van desmantelando, para beneficiar a empresas particulares, muchas de ellas con entramados políticos, de los propios partidos. En los ámbitos de sanidad, educación y servicios sociales, encontraremos claras propuestas de privatización, para transferir recursos públicos, a empresas privadas. Con ello buscan y encuentran un doble beneficio. Por una parte engordan las cuentas privadas con dinero público, y por otra se quitan trabajo de encima. Muchos de los consejeros de estas CCAA, solo deben velar por desmantelar los servicios propios, para encomendarlos a los privados. A partir de aquí, poco trabajo, pocas complicaciones y si además se consiguen beneficios particulares de forma directa o contratando a amigos y familiares, mejor que mejor. Esto lo hemos visto en el pasado, pero lo estamos viendo, en vivo y en directo, en todas las CCAA, gobernadas por el PP – VOX. Es una constante porque forma parte de su ADN, y para esto se meten en política. No es nada nuevo ni excepcional. Así pues, el deber, el empeño de todos los diputados autonómicos del PSOE, y por supuesto del resto de representantes del ámbito progresista, deben dedicarse a la supervisión, control y denuncia de todo lo que huele a podrido. Y lo mismo hay que hacer en ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones, consorcios o mancomunidades. El principio de acción y actuación de PP-VOX es el mismo, en todas partes. Toca pues, actuar en consonancia. Y llevar a los plenos, el fruto del trabajo hecho, pero a continuación trasladar los actos ilegales, a los tribunales de Justicia. Estoy convencido que ahora mismo hay más de un centenar de casos que incumplen la legalidad. No lo digo yo, lo leo en diversos medios de comunicación, dignos de toda solvencia. Las privatizaciones de servicios públicos en Madrid, Galicia y otras CCAA, gobernadas por PP-VOX, copian el sistema y copian los beneficios mutuos. Es hora, de las grandes reacciones, para evitar estas acciones y al mismo tiempo justificar los cargos propios. En política no estamos para contemplaciones sino para cumplir las obligaciones. Cuanto antes se haga, menos daño podrán hacer a la legalidad.