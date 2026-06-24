Wednesday, June 24, 2026
ESTELADES A SOLSONA - art. Nació Digital Solsona
ESTELADES A SOLSONA. Curiós país el nostre, en que apareixen polèmiques, per qüestions que sorprenen pel que tenen de contràries, a la legalitat vigent. Pels qui no coneguin el cas, el descric molt resumidament. Una colla de ciutadans independentistes, es queixen, demanen empara i presenten denúncia contra altres persones pel fet de que treuen les banderes estelades que els primers han col·locat, en el pont d’entrada a Solsona i en algun altre indret públic. Sorprenen les dues accions, alhora. M’explico. Aquests ciutadans independentistes, tenen tot el dret de ser-ho i exercir els seus ideals, però respectant el dret de tothom a tenir l’espai públic, lliure de símbols partidistes. Es a dir, no oficials. Estic segur que no disposen de cap autorització oficial per a col·locar les banderes estelades en el pont d’entrada ni en cap altre espai públic. Perquè ho dic ? Perquè estic convençut que l’alcaldessa de Solsona no ha infringit la legalitat, autoritzant l’ús privatiu d’un espai públic. Estaria infringint la legalitat i alhora cometent un acte clar de prevaricació. La seva trajectòria avala el compliment de la legalitat, siguin quines siguin les seves preferències o posicionaments polítics personals. Si això és així, la col·locació de les estelades se situaria en el marc de la il·legalitat. Ningú pot col·locar símbols no oficials en espais públics, oimés si no disposa de cap autorització oficial. Quedi clara, doncs, la situació d’aquest tema. Tampoc és de rebut, l’actuació de persones, agrupades o no en entitats, o organitzacions contràries, actuant pel seu compte, retirant aquests símbols, sense seguir les vies oficials per aconseguir-ho. Si uns les instal·len sense permís, toca denunciar-ho i reclamar a l’ajuntament que les faci retirar, i en cas de no obeir, actuar en conseqüència. En democràcia, tothom ha de seguir les vies establertes per actuar, tant per col·locar símbols no oficials, com per fer-los treure. La via de l’acció directa, prescindint de la legalitat, no pot ser ignorada i menys acceptada per cap administració. Així, doncs, sorprèn la petició de perseguir i castigar una actuació, quan els denunciants no han complert amb la legalitat vigent. Ben poc pot fer l’alcaldessa per una banda, i els agents de l’autoritat per altra si qui demana empara, no ha seguit els procediments legals. Acabo. Els anys de procés han portat a actuacions com aquesta de Solsona, per haver fet creure que els independentistes tenien el dret, a imposar símbols partidistes, al conjunt dels catalans. I no, la democràcia, no és això. Tothom, ha de respectar, a tothom. I els símbols de tots, son de tots, però els partidistes son d’una minoria que els pot posar a casa seva, però no a casa dels altres. Tant senzill i alhora tant complicat per alguns, com això.