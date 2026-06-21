EL IR POR EL MUNDO DE FEIJÓO. Hay conocimientos que son indispensables para ejercer ciertas responsabilidades, públicas y/o privadas. Uno esencial, es el dominio de varios idiomas. Digo varios, muy especialmente cuando se trata de cargos públicos. Y digo dominio y no solo comprender porque en muchos temas, el dominio es indispensable para contestar o actuar, adecuadamente. Expongo esta cuestión en un momento en que los contactos, reuniones y foros, a nivel europeo y mundial son constantes, con temas y decisiones históricas. Nos parece lo más lógico y normal ver a todos los líderes mundiales compartir directamente opiniones y decisiones como si por arte de magia, todos tuvieran el don de usar el mismo idioma. Y este don en unos pocos les ha sido dado por el hecho de haber nacido en un país de habla inglesa, pero al resto este don, les ha venido impuesto. Y es que si durante muchos años, el español fue el idioma de relación política y diplomática, dio paso al francés y actualmente al inglés. Se quiera o no, el poder va ligado a un idioma o idiomas concretos, que sirven para relacionarse directamente o a través de traductores e intérpretes. Queda claro, pues, que quien quiera aspirar a determinados cargos, debería dominar el inglés si no lo tiene por nacimiento. Esto es así, desde hace ya muchos años. No es una necesidad aparecida en los últimos años sino del período de entre guerras. Todos los nacidos en este período, deberían haberse educado en el conocimiento de la lengua materna, y haber añadido, como mínimo, una o dos más. El saber no ocupa lugar, pero sí tiempo y esfuerzo, y todos los políticos de cierto nivel deberían ostentar en su currículum este conocimiento. Lo digo porque todos los miembros de la Casa Real, han dado ejemplo, de forma que son capaces de expresarse en tres o cuatro idiomas, de España y del extranjero. Buen ejemplo, gran facilidad para representar el país, a nivel mundial. Nada más gratificante para los ciudadanos de un país, que escuchar de boca de sus altos representantes, expresarse en el mismo idioma. Pues bien, cuando vemos con que naturalidad va por el mundo el presidente Sánchez, no podríamos ver semejante comportamiento con Núñez Feijóo. Es sorprendente saber que no habla inglés, con lo cual, debe llevar siempre un intérprete para relacionarse con los mismos mandatarios con los que trata Sánchez. Una pobre imagen, para un dirigente que tiene algunos años más, pero demuestra no haber tenido tiempo o haber comprendido la importancia de estudiar un idioma básico, en política. Y todo necesita esfuerzo pero tampoco es ninguna proeza su aprendizaje. En mis años jóvenes, y tengo ya algunos años encima, tuve claro que para “ir por el mundo” tenía que estudiar algunos idiomas esenciales. Si había empezado con el francés, aparte del castellano y el catalán, en privado, por estar prohibido, continué con el inglés y el ruso, al mismo tiempo. Y años después, añadí el alemán e italiano, por haber residido unos años en Suiza. País donde es normal y habitual hablar dos o tres propios, y siempre añadiendo el inglés. En resumen, déficits de oratoria y dificultades en las ideas, además de carencias en el liderazgo, Núñez Feijóo, tendría la dificultad añadida de no poderse relacionar directamente con los líderes mundiales. Mejor se dedique a otros menesteres. Ganaremos todos. Nota a pie de página: Causa perplejidad y vergüenza ajena que quien dice aspirar a la presidencia del Gobierno, no haya tenido en los últimos años, ni siquiera 120 o 130 horas para obtener un nivel A2, de inglés. Por lo menos podría presentarse y hablar un poco del tiempo, para disimular sus carencias idiomáticas, a la espera del inicio de cualquier sesión, en cualquier lugar del mundo. Esto da una idea del personaje. Ah, y nací en territorio rural y vivo donde nací, un pueblo de 500 habitantes, de la provincia de Barcelona.