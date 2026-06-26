Friday, June 26, 2026
DOL PER LA MORT DE RAMON CAMPS I ROCA - Nota de condol
DOL PER LA MORT DE RAMON CAMPS I ROCA En el dia d’avui, 26 de juny, ha mort qui havia estat el nostre cap de llista a la ciutat de Berga, des de l’any 1987 fins el 2007. Precisament l’any 87, el PSC va obtenir dos regidors, amb ell de cap de llista, i es va fer un pacte amb qui va ser Alcalde, Agustí Ferrer ( independent). A continuació, vingueren anys d’oposició, una lleial però rigorosa i puntual tasca, molt meticulosa que obligava a una àmplia i constant dedicació. En els Plens municipals es comprovava el grau d’estudi i coneixement de tots els temes que s’hi tractaven. I la feina feta, va donar els seus fruits, amb uns bons resultats a les eleccions de 2003, que van permetre, mitjançant pacte amb ERC, assolir l’alcaldia de Berga. El mandat 2003- 2007 fou ric en feina i en bons resultats per a la ciutat. El 25 de novembre de 2025, La Patum va ser declarada Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat. També s’aconseguí negociar i gestionar l’ampliació de l’Hospital Comarcal de Sant Bernabé, així com la construcció de la Llar Santa Maria de Queralt. Un altre projecte de gran rellevància fou la Inauguració dels Nous Jutjats, i la Primera Fase del Pla de Barris, entre altres accions i actuacions, menors en cost, però no en necessitat. Els resultats de 2007, no foren els esperats, i va donar per tancada la seva etapa dedicada al Consistori de Berga. Al cap d’un temps, diversos fets protagonitzats per un petit sector del partit, el va portar a allunyar-se i a deixar la política. A nivell de partit, fou militant de base, els primers anys i tot seguit va anar assumint diversos càrrecs interns de l’Agrupació Socialista del Berguedà, en uns moments en que havíem arribat als 250 militants i similar xifra de simpatitzants. Va ostentar el càrrec de Primer Secretari, i membre del Consell de la Federació XI del PSC ( Bages, Berguedà i Solsonès). També fou Conseller Nacional del partit, durant dos mandats. Si mirem enrere, hem de valorar la dedicació tinguda, i la bona feina feta. Aquells anys varen ser difícils, com ho han estat gairebé tots en una comarca com la del Berguedà. Els primers anys vam anar de la mà de Progrés del Berguedà i del PSC. Junts, vam ser capaços de confrontar idees i projectes amb qui era el nostre principal adversari : CiU. El resultat de tota aquella feina es pot veure a la ciutat de Berga, com es pot veure en tots i cadascun dels pobles de la comarca, on el partit hi va ser present, fos a l’oposició o en el Govern. Avui, és un dia trist per a tots els qui el vam conèixer i vam compartir feina i ideals. Les persones passen, però unes deixen més i millor petjada que altres. La petjada de Ramon Camps i Roca, fou profunda i clarament positiva. QUE EN PAU DESCANSI !!!!.