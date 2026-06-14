¿CÓMO INVENTAR SOSPECHAS? De momento, a la espera avance la investigación y sobre todo se aporten pruebas convincentes, en todo lo referente al caso “Leire Díez”, me pregunto ¿y si todo fuera un inmenso montaje? Un argumento con dosis de comedia, drama y vodevil. Un auténtico teatrillo muy propio de la política madrileña, con ínfulas de convertirlo en propio de una España, de opereta de bajo presupuesto. ¿Es que nadie ha conocido personajes como Leire? Todos los que hemos tenido cargos públicos, hemos recibido en nuestros despachos, caminando por la calle o en actos públicos, a personas que nos querían vender “ duros a cuatro pesetas”, aportando todo tipo de triquiñuelas para hacerlo posible. Digo esto, a la vista de las peticiones de declaración ante juzgados de diversos cargos del partido socialista y/o del Gobierno. A estas alturas hay quien quiere vender que toda reunión con alguien que posteriormente haya delinquido o haya intentado hacerlo, ha debido proponer acciones y actividades ilegales en aquella o aquellas reuniones. Para investigar y sobre todo para elaborar informes sobre hechos acaecidos años antes, hay que ponerse en lo habitual de aquellas fechas. Las cosas están cambiando y si quien investiga no lo tiene en cuenta, puede cometer el mayor de los ridículos. Y en los diferentes temas que se están investigando, he asistido a numerosos comentarios que suponían falta de información, documentación o alejamiento de la realidad por parte de agentes de la UCO y/o de la UDEF. Que se ponga bajo sospecha cualquier reunión de miembros del gobierno, de organismos del Estado o de responsables de fuerzas de seguridad, supone desconocer el normal funcionamiento de todos ellos. Es mucho más fácil de lo que se supone, llegar a altos cargos, con simples peticiones personales, colectivas o haciendo uso de amigos, familiares o contactos varios. Que de aquí se sospeche que la reunión haya tenido contenido, presuntamente delictivo, es propio de amantes de las conspiraciones o elaboradores de sospechas. Permítanme exponer que en muchas reuniones se explican proyectos, se proponen actuaciones, algunas más propias de iluminados que de personas serias, y al final, saludo y despedida, exponiendo que el tema se estudiará. Punto y final. Nada más y nada menos en centenares de ocasiones. Para mí, a la vista de lo leído y escuchado, todo el entramado del caso Leire, me parece más propio de una comedia de la Pantera rosa, o de Mortadelo y Filemón que de algo serio y real. Que PP, VOX y amigos colaterales, quieran agravar el tema y considerarlo un ataque al estado de derecho y un gran peligro para la democracia, es lógico, a la vista de sus nulos resultados en la guerra contra Pedro Sánchez, pero la realidad es la que es, y francamente me parece muy poco serio todo lo que se proponía llevar a cabo esta señora. Si no fuera por la crispación y el uso de los tribunales para intentar ganar lo que se perdió en las urnas, reiríamos todos de las astracanadas que llevaron a cabo o los objetivos que perseguían. Todo era un gran bluf que se vendía como solución cuando no tenía ni pies ni cabeza. Es más, nada de lo que pretendían les salió bien, lo cual demuestra hasta qué punto eran aficionados, a la búsqueda de ayudas y pagos para seguir medrando. Nada que ver con la Kitchen donde allí se jugaba con policías auténticos y con cargos públicos del más alto nivel, y ya entiendo que alguien del PP quiera desviar el tema, pero no hay punto de comparación y en algún momento se verá que esta intrigante no tenía capacidad ni mental ni política para llevar a cabo nada de lo que proponía. A lo largo de nuestra historia, podemos encontrar múltiples ejemplos de cómo hacerse importante con supuestos contactos, al más alto nivel, que luego quedaban en mentiras impropias de personas adultas. Francamente produce vergüenza ajena, todo lo que se relata en sus libretas, en escritos y declaraciones. No resulta sorprendente que todo lo proyectado terminara en agua de borrajas. Lógico. En fin, si no estuviéramos en esta vorágine del PP y VOX para tumbar al gobierno, nada de lo que se está filtrando tendría un mínimo de credibilidad. Hay que aparecer como indignados y estupefactos, aunque por detrás hay quien se está poniendo las manos en la cabeza, ante tantas estupideces. Esperemos unas semanas más para comprobar la falsedad de las acusaciones. Tiempo al tiempo.