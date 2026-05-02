Saturday, May 02, 2026
PP I VOX, OBJECTIUS COMUNS - art. Blogesfera
PP I VOX, OBJECTIUS COMUNS. Fa bé Pedro Sánchez d’esperar a convocar eleccions generals perquè el temps i sobretot les accions i actuacions de PP i VOX, li donaran la raó. Què vull dir ? Doncs que no estem en temps d’alternances habituals i normals, en tot sistema democràtic, sinó que estem en temps excepcionals, en els quals es volen aprofitar els fonaments de la democràcia per a trencar les línies vermelles, dels drets humans i la Constitució, per arribar al poder. Des de fa temps, molt temps, veiem com el PP i VOX han anat acostant posicions fins el punt que costa separar punts importants dels programes d’uns i altres. Volen arribar al poder, és a dir a governar, sigui com sigui, costi el que costi , fins i tot retorçant lleis i reglaments. Estan en fase “tot s’hi val”, fins el punt d’acusar els competidors de greus comportaments, malgrat siguin ells els principals inductors o actors. Ho vàrem veure en el judici de la Gurtel i ara ho estem veient en el de la Kitchen. Estem davant els fets més greus, en democràcia, contra l’estat de dret. Us i abús de l’aparell de l’Estat per a delinquir, i evitar el triomf de la Justícia. Poca cosa més es podria afegir a tanta immoralitat, i tantes vulneracions de la legislació, per part dels qui l’han de garantir. Però si tot el vist i escoltat és prou greu, sempre hi ha espais per a agreujar la situació i portar-la a extrems insostenibles. En els propers mesos ho veurem. Penso en la clàusula de “prioritat nacional “ imposada per VOX, en els programes de Govern d’Extremadura i Aragó, que aviat trobarem a Castella – Lleó, i que es va replicant en ajuntaments, diputacions i CCAA, mitjançant mocions. Aquesta inclusió deixa clares les intencions de VOX, per a exigir tractaments desiguals, vers els ciutadans, en funció de la seva procedència. Un clar trasllat del principi de “els espanyols, primer”, i després ja veurem. Només pensar en com dur a terme aquest principi produeix mal sons i derivades d’una extrema gravetat, molt especialment en temes tant essencials i bàsics, com l’accés a la sanitat pública, a l’educació, als serveis socials, etc. Que el PP, hagi acceptat aquest principi, i intenti amagar-lo sota subterfugis com el d’excepcions, en cas d’arrelament, és una prova de la seva deriva cap el pedregar. Cap a objectius sense ètica, i fins i tot sense estètica, amb immediats conflictes institucions, legals i jurídics. Algú s’imagina el paper dels funcionaris davant ordres, reglaments o normatives que vulnerin les lleis vigents ? Algú creu en la passivitat dels ciutadans si observen comportaments i decisions que vulnerin els seus drets ? Les lleis s’han de complir i fer complir, sense subterfugis i encara menys, imposant diferències en la seva aplicació segons el color de la pell, l’idioma, la procedència o el DNI. El PP s’ha ficat a la cova del llop i ara pretén buscar explicacions per evitar perjudicar les expectatives de Moreno Bonilla en Andalusia. El mal ja està fet, no solament la campanya electoral es veurà impregnada d’aquests pactes, és que assistirem als primers acords per imposar la voluntat de VOX, de manera que els andalusos i amb ells, tots els espanyols, tindrem clar que la mobilització és urgent i necessària per evitar que aquest tàndem arribi a governar Espanya. El temps, moltes vegades és un bon aliat, per a comprovar que els avisos i amenaces es poden convertir en greus perills. Doncs bé, ara i aquí en tenim la prova. L’aliança PP- VOX és altament tòxica i perillosa per a tots nosaltres, visquem on visquem.