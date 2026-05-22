Friday, May 22, 2026
L'ADF SOBREPUNY, RENOVA MATERIAL - Nota de premsa
L’ADF – SOBREPUNY, RENOVA MATERIAL L’ADF Sobrepuny, va ser una de les primeres a constituir-se, acollint-se als ajuts del programa Foc Verd. Per això, és la número 47. Agrupa els municipis de Vilada, Castell de l’Areny, Berga, La Nou de Berguedà, Sant Jaume de Frontanyà i Borredà. En els seus inicis es va equipar amb vehicles de segona mà, degudament modificats i equipats, però poc a poc, es va anar dotant de vehicles nous, especialment adaptats a la geografia d’aquesta part de la comarca del Berguedà. També, va equipar alguns establiments i cases de pagès, amb petits remolcs, fàcils de fer funcionar, per a fer primeres intervencions a l’espera de l’arribada dels Bombers. Alguns dels remolcs – cisternes, havien arribat al límit de la seva operativitat, i és per aquest motiu que l’any passat es va demanar ajut a la Generalitat, per tal de poder procedir a la substitució de tres, en concret. En el dia d’avui, 21 de maig, la casa COMPAR, a qui s’havia fet l’adjudicació, n’ha fet entrega a l’ADF, a Borredà. El cost total s’ha situat en els 60.000.-, import de l’ajut concedit per la Generalitat, mitjançant el pla d’ajuts destinats a la prevenció d’incendis. El destí dels tres és: un a La Nou de Berguedà, el segon a St. Jaume de Frontanyà i el tercer a Borredà mateix, per substituir el que es donarà de baixa. Aquests remolcs – cisternes tenen una capacitat de 4.000 litres, i seran portats per tractors de prou potència, com per arribar a qualsevol indret, dels 6 municipis on opera l’ADF. Cada remolc- cisterna va degudament equipat amb mànegues i llencetes per a poder operar de forma immediata, o per donar servei a les actuacions del Cos de Bombers. Borredà, 21 de maig de 2026.