LA AMNESIA COMO ESTRATEGIA. Todavía recuerdo algunos eslóganes que hicieron fortuna en el pasado. Hay uno especialmente adecuado para los tiempos que corren: “la imaginación al poder”. No sé si los dirigentes populares lo han querido reciclar pero lo cierto es que en sus reuniones, a puerta cerrada, y seguramente con muchos huecos en sus butacas, deben discutir sobre cómo responder a las acusaciones, polémicas, denuncias y revelaciones que han surgido durante el juicio a la Kitchen, recordándonos todo lo visto, oído y sentenciado en la Gurtel. Me los imagino en un despacho, dando rienda suelta a su imaginación y proponiendo todo tipo de respuestas, a cuál más osada. Al final, ha ganado la de utilizar la amnesia como estrategia general, no solo para la Kitchen, sino para todos los centenares de casos de corrupción que el PP ha tenido en el pasado y los que van saliendo cada semana o cada mes. Parten de la idea de que tienen convencidos a los suyos, y los otros no les importan. Pueden alegar y responder con cualquier exabrupto que no pasará nada. Producirá protestas, contradicciones y declaraciones múltiples, pero ya se encargarán de inventar algún otro debate, acusación o petición, para hacer olvidar la polémica anterior. Así pues, nada de lo acontecido en tiempos pasados puede motivar acciones o actuaciones presentes. De entrada porque todos o casi todos son nuevos en los cargos presentes, aunque tuvieran otros en el pasado. Los nuevos no han leído ni han estudiado nada del pasado, lógico pues no tengan que excusarse por nada. Da igual que el nombre del partido sea el mismo. Es pura casualidad que no debe empañar la acción presente. El pasado es el pasado, y pasado y cerrado está. Que nadie lo reabra porque será una pérdida de tiempo. Están para mirar adelante no para mirar hacia atrás. Si algo se hizo mal fue por pura mala suerte, y cada elección, borra todo lo hecho. Si todos estos argumentos sirven para la Kitchen, similares argumentos se van aplicando a otros casos puntuales de corrupción que toca a docenas de cargos municipales. Se pasa de puntillas por todos ellos, y si hay alguno de especial proyección pública, se buscan excusas para justificarlos. Se consideran adeptos al olvido. Y no hace falta ni pedir perdón, ni rectificar conductas ni prometer modificaciones para que no se repitan. El olvido es la mejor receta para dirigentes y cargos públicos del PP. Y para promocionar el olvido propio, nada mejor que exagerar, recordar y si hace falta inventar, los puntos débiles del adversario, convertido en enemigo total: el PSOE. A cada pregunta sobre corrupción, se debe contestar con lo sucedido en el partido socialista. Toca maximizar todo lo ocurrido, para poder minimizar lo propio. Y mejor no hablar nunca de lo propio. Para ello la mejor vía es la amnesia. El no recuerdo, no nos consta, no puede ser o no es tal como lo explican ustedes, sirve en todo momento y lugar. Pero la vida continúa y nuevos casos se van añadiendo a los viejos. La corrupción en el PP es sistémica, tanto en ayuntamientos como en diputaciones o CCAA. Los casos van saliendo y muchos más que saldrán. Pueden ellos alegar amnesia pero al final, tendrán que rendir cuentas ante la Justicia. Lo vimos en la Gurtel y lo estamos viendo en la Kitchen. Las dimensiones de lo hecho, es de tal gravedad que sí, les pasará factura. Tiempo al tiempo.