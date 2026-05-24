EL LÍO NACIONAL Comprobada la gran astucia y sentido de la estrategia por parte de la Dirección del PP, en Génova, Madrid, ha conseguido de una tacada, que todos los presidentes autonómicos dependan totalmente de VOX, para de esta forma, hacer factible, el gran lío nacional. La gran apuesta para mantener Moreno Bonilla en la mayoría absoluta, ha caído, a pesar de los inmensos esfuerzos llevados a cabo por múltiples medios de comunicación, debidamente regados con publicidad y ayudas públicas, pero ni así han conseguido que los pronósticos pasasen a convertirse en realidad. Y produce un cierto sonrojo suponer que faltándole solo dos votos, hagan entrar en razón a Abascal, para ceder en sus pretensiones y convertir un lobo en un manso corderito. Será interesante seguir los primeros contactos e ir avanzando en las fechas para constituir el nuevo Parlamento y constatar que VOX no reduce exigencias. Ya hemos visto imágenes semejantes en Extremadura, en Aragón y Castilla – León, ¿alguien se imagina a Abascal, modificando sus planteamientos? En los anteriores pactos, el PP no solo ha cedido, es que además se ha mostrado como mal negociador. Al final, ha pactado todos los puntos propuestos por Abascal. Ni uno menos, y si esto ha sido así, cabe esperar no solo la misma receta para Andalucía, sino una mayor, a la vista de la confrontación, convertida en lucha personal entre ambos. Y es que a pesar de la distancia parlamentaria entre unos y otros, lo cierto es que en democracia, cuando te falta uno, es como si te faltaran diez. Si el minoritario no tiene nada que perder y quiere imponer sus reglas, solo tiene que esperar. Puede hacerlo hasta cinco minutos antes de que los plazos finales, previos a la disolución del Parlamento, se hagan presentes. Los nervios e inquietud para el que tiene que asumir el cargo, son mucho mayores que para el que simplemente espera le acepten las condiciones. Así ha sido en anteriores ocasiones y así lo hemos visto en los tres ámbitos territoriales, sometidos a las urnas. Nada nuevo en el horizonte. Al contrario, el tiempo favorece las exigencias de VOX. Y cuando el pacto se produzca, sea entrando en el gobierno o desde fuera, toda España asistirá a la confirmación del PP como partido entregado en cuerpo y alma a VOX. Veremos temas muy delicados, cambios profundos y ataques contundentes contra la igualdad, sí, pero sobretodo contra los pilares del Estado del bienestar. Habrá también un pulso al gobierno central que obligará a llevar múltiples normativas, reglamentos y cambios legales, ante los tribunales ordinarios y ante el Tribunal Constitucional porque se pretenderá vulnerar los principios básicos de los ciudadanos, sea cual sea su procedencia. Será así como asistiremos en vivo y en directo a los desmanes de la derecha y ultra derecha, pocos meses antes de las elecciones municipales y de las posteriores generales. Hace bien Pedro Sánchez en resistir porque nada mejor que la realidad para ponerla como ejemplo de la destrucción de las libertades que tanto nos ha costado conquistar. Y sí, en las municipales, habrá motivos para pedir el voto para las candidaturas socialistas porque serán las únicas capaces de frenar esta ofensiva. Y en las generales veremos dos propuestas, claramente contrarias, como para hacer fácil, la elección de la mejor para las clases populares y medias. No comparto los ataques y las críticas a la campaña socialista. Tampoco el derrotismo de muchos medios de comunicación, interesados en vender la derrota como una especie de imposible retorno. Los que llevamos años picando piedra sabemos que después de años de dificultades, vienen años de resurgimiento y esplendor. Pues bien, toca resetear el partido y sus estructuras y poner la marcha adecuada para hacerlo posible. Nada que no se haya hecho en el pasado, en múltiples momentos y lugares. Tiempo al tiempo.