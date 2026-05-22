Friday, May 22, 2026
EDUCACIÓ: POLS AL GOVERN - art. L'Endavant
EDUCACIÓ : POLS AL GOVERN . Estem en plena mobilització general d’una part del professorat contra el Govern. Remarco el terme “contra el Govern” perquè aquest és l’objectiu. En el passat, els diferents governs de torn, van claudicar i van modificar posicions per tal de trobar una certa pau a les aules, però aquestes situacions, en comptes d’arreglar els problemes, els compliquen perquè donen peu a noves reivindicacions, en una roda de mai acabar. Fa bé el Govern en mantenir les posicions fixades en els acords a que va arribar amb els sindicats UGT i CCOO. Si algú té interès en veure les condicions les pot llegir en qualsevol dels documents que té penjats el Govern, però també els sindicats en els seus webs respectius. Veurà no solament importants dotacions econòmiques per a millorar els sous dels professionals, sinó també dotacions en equips, reduccions de ratios, complements per activitats, etc. Tinc clar que no estem davant una simple reivindicació de condicions laborals, sinó una estratègia de combat contra un Govern que no s’agenolla ni se sotmet a la USTEC. Aquest sindicat posa condicions impossibles per tornar a la normalitat. No menys de 400 o 500 euros d’augment al mes, i equiparar condicions i sous amb els Mossos d’Esquadra, entre altres qüestions. Tothom és lliure de comparar i exigir, però l’esforç que van fer els sindicats UGT i CCOO, va ser en clau realista. Exigir al Govern, quan ni tant sols disposa del pressupost 2026, i fer-ho en uns termes econòmics com els plantejats, és simplement impossible. I vull recordar les informacions donades pel Govern respecte els sous de mestres i professors. En el cas dels de primària el sou brut és de: 39.777 i en el cas de secundària: 44.508. Si comparem aquests sous amb els de molts altres col·lectius podem comprovar que son raonables, però és que hi ha complements nous que milloren anteriors condicions, com el de concedir 50 euros per dia d’estada en colònies o campaments. I al costat d’aquestes condicions n’hi ha moltes altres destinades a millorar les condicions en el lloc de treball. No és cert que es redueixin o se suprimeixin llocs de reforç, o que no es redueixin les ràtios, etc. Hi ha una autèntica campanya de desinformació i rebuig als acords signats, amb la intenció de fer-los fracassar. Així, doncs, la cosa no va de millores concretes, sinó d’imposar el relat i les condicions de la USTEC. El pols és contra el Govern i contra els sindicats, signants. La comparació amb els Mossos, és un argument més o una excusa més. Ho sento, però no crec gaire comparable ni realista, equiparar el treball d’un Mosso d’Esquadra amb la d’un mestre. Tots son fonamentals, però el grau de perillositat, és radicalment diferent. Però, els que s’han mobilitzat tenen un altre problema, i és la manca de sintonia amb la majoria de la població. Només cal parlar amb pares i familiars per veure el rebuig a aquestes mobilitzacions. I han de tenir clar que aquest Govern actua en bloc, defensant posicions raonables i equilibrades. Mantindrà posicions i té clar que aquest pols no el pot perdre. Que qui tingui que prendre nota ho faci, i quan més aviat torni a la vida real, millor per a tots. Han passat a la història els moments de feblesa i dubtes.