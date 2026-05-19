Tuesday, May 19, 2026
DEFICIÈNCIES EN EL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA - art. Nació Digital Solsona i Diari de Terrassa
DEFICIÈNCIES EN EL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA. Al cap d’uns mesos de la posada en servei del nou sistema de recollida selectiva, en aquells municipis que no havien acceptat el sistema “porta a porta”, veiem que la planificació i previsió del Consell Comarcal no ha estat la més adient. Hi ha temes que s’haurien d’haver estudiat i planificat millor, a la vista dels resultats sobre el terreny. Sé que no és fàcil triar i elegir el millor que ofereix el mercat, però voltant pel país es poden veure algunes opcions que podrien haver estat les més adequades per una comarca com la del Berguedà. En primer lloc, considero poc encertat el model de contenidor. Per volum i per material. Si cal triar, millor elegir un de major volum que no pas un més petit. I és que ampliar la capacitat en un 20 o 30% permet resoldre molts dels problemes que ara tenim de contenidors plens, i haver-ne de posar més per resoldre el problema. Dic també pel material perquè a l’hivern sabem que es poden llençar cendres amb algunes guspires actives que poden causar incendi i plena destrucció del contenidor afectat i d’ altres de propers amb tot el que comporta de despesa i problemàtica de substitució. Així, doncs, dos primers problemes han estat de treball i estudi previ, abans de prendre cap decisió. I repeteixo que sóc conscient de les dificultats tècniques i econòmiques, però quan s’ha de fer un canvi important, convé ser agosarat i innovador. Un altre tema a tenir en compte és la freqüència en el buidatge. Toca fer previsions, però tot seguit modificacions, en funció dels resultats. Pel que he comprovat, els contenidors més utilitzats son els d’envasos i els de resta. Si això és així, s’han de buidar amb més freqüència o tenir-ne més com per encabir-hi tot el material. El que no pot passar és veure, massa sovint, contenidors desbordats amb el que suposa per a tots els pobles, molt especialment els més turístics. A punt d’entrar en els mesos claus de l’estiu, toca resoldre les deficiències de forma immediata. Si cal posar més contenidors, que sigui per d’aquí un mes, i si cal modificar els torns de buidatge que s’implementin en les properes setmanes. El mateix cal fer amb les neteges periòdiques, a raó d’una per setmana. Segurament, hauran de ser dues si es volen tenir les illes ecològiques en perfecte estat. I dit això, és evident que toca emprendre una nova campanya, permanent, per a conscienciar a tots els usuaris que la tria s’ha de fer bé. I que si un dia el contenidor està ple, és millor tornar a casa i no deixar la bossa a terra. Ens pertoca a tots col·laborar i participar en la bona gestió i no és gens difícil. Simple rutina de seleccionar a casa, i portar els materials a cada lloc. Així, doncs, hi ha deures a fer per a cada problemàtica. L’objectiu ha de ser assolit, en uns pocs mesos. Ens interessa a tots.