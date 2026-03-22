LA PERSISTENTE CORRUPCIÓN EN EL PP. La idea de que se puede acusar a diestro y siniestro, sin pruebas ni especiales argumentos, ha llevado al PP a una carrera de fondo, a la hora de acusar al PSOE de todo lo imaginable y, algo más. Alguien les ha animado a hacer ruido, para tratar de silenciar los casos propios. Muy numerosos y con perspectivas de ir creciendo, en los próximos meses y años. Y es que a las puertas del juicio por la Kitchen, se comprende el nerviosismo en la cúpula, aunque quieran disimularlo. Tratar de enviar las culpas al pasado, es hacer uso de la política del avestruz. Por mucho que intenten decir que eran otros tiempos, con otros liderazgos, el nombre del PP saldrá, día sí, día también. Y todo ello se añadirá a los muchos otros casos que están pendientes de juicio o que simplemente se descubren cada semana o cada mes. Ahora mismo, tenemos otro caso en los medios de comunicación, resultado de las investigaciones de la UCO. Afecta a un ex presidente de la Diputación de Almería y con él a otros posibles 43 imputados. Y de nuevo por corrupción, en el marco de la pandemia, por compra de mascarillas, uno de los delitos más repugnantes cuando se negocia por materiales indispensables, para protegerse del virus. Saldrán otros casos, en este ámbito y sobre todo en el más ligado a las políticas municipales de planificación y urbanismo, en un momento de alta tensión con los alquileres. Seguro que ahora mismo hay tráfico de influencias, de información y adjudicación, en múltiples municipios, regidos por el PP, en solitario o con algún otro grupo. Al final, por una causa u otra, los temas van saliendo y van llegando a los juzgados. Hay que ser muy incauto e imprudente, o estar muy desesperado, para acusar al PSOE de todo tipo de corrupciones cuando tienes una lista inacabable, en el tuyo propio. Si alguien quiere hacer un ejercicio de repaso histórico, le recomiendo algunas publicaciones, en libro o en informes, donde aparecen los casos, ya no denunciados, sino sentenciados. Desde la A, a la Z hay un historial inmenso, muchísimo más extenso que el que ha afectado al PSOE. Y sí, el PSOE tiene en el caso Koldo, con Ábalos y Cerdán, un escándalo de primer nivel, pero acotado a estos tres. En ningún momento se ha lucrado el partido, tema de gran relevancia cuando tratamos casos de corrupción política. Y cierto que el daño reputacional ha sido terrible, con afectación emocional y de confianza, en todos los militantes, simpatizantes y votantes del partido. Pero, la reacción ha sido rápida y contundente, muy diferente a la que ha tenido el PP, respecto a los suyos. Volviendo al principio, la exageración y la pretensión de embarcar al PSOE en un marco general de corrupción, no ha dado ni dará los frutos perseguidos, porque no es ni creíble ni real, con lo cual las acusaciones se le vuelven en contra y dejan al PP, desnudo ante su realidad. Y la suya sí es real y permanente. Ha tenido, tiene y tendrá casos, de manual, que demuestran la intención de lucrarse mediante el mal uso de los cargos institucionales. Si tienen dudas, busquen e indaguen, que los encontrarán a docenas. Y pronto tendremos, en vivo y en directo, el juicio por el caso Kitchen que nos dejará estupefactos ante los desmanes cometidos por el PP, para intentar tapar los casos, ligados a la Gurtel. En pocos días, podremos iniciar los comentarios. Atentos a los detalles y cargos implicados.