Tuesday, March 31, 2026
LA BAIXADA ALS INFERNS DE L'ESGLÈSIA CATÒLICA - art. L'Endavant
LA BAIXADA ALS INFERNS DE L’ESGLÈSIA CATÒLICA. M’ha costat molt, llegir part de l’informe redactat pel Defensor del Pueblo, Angel Gabilondo, sobre agressions sexuals patides en l’àmbit religiós, en el període que va de 1970 a 2020. Un informe intens i extens, recollit en 777 pàgines. Fa prop d’un any i mig de la seva presentació, en un acte al Congrés de Diputats, però encara avui dia ressonen i es debaten, sense haver signat el protocol d’indemnització a les víctimes. Diverses vegades s’ha anunciat la signatura, però per una excusa o altra, encara no s’ha dut a terme. Dono algunes xifres per contextualitzar la immensa gravetat de la situació. Segons l’enquesta encarregada a GAD3, un 0,6% dels majors de 18 anys, haurien sofert diferents tipus d’abusos sexuals per part de persones lligades a l’església catòlica. Aquest percentatge suposaria haver afectat a 236.000 persones. De la mateixa enquesta es desprèn que un 1,13%, assegura que l’agressió va tenir lloc en l’àmbit religiós, de manera que la xifra pujaria fins els 445.000 persones. Amb les dades a la mà, un 11,7%, afirmava haver patit els abusos , abans de complir els 18 anys. També l’informe exposa que un total de 487 víctimes, de les quals un 87%, homes, han denunciat els abusos davant la unitat d’atenció a les víctimes, creada pel Defensor del Pueblo. Davant aquestes xifres i l’exhaustiva investigació duta a terme, la Conferència Episcopal Espanyola, acceptà debatre l’informe, així com obrir la porta a indemnitzacions per a les víctimes. El camí ha estat llarg, ple de tota mena d’obstacles, però la magnífica feina feta pel Defensor del Poble, per una banda i pel Ministre Félix Bolaños, per altra, han anat exigint col.laboració i acceptació de culpes per part dels mandataris de l’església catòlica espanyola. I remarco espanyola, perquè, per desgràcia la situació d’aquí no ha estat una excepció a nivell mundial. Es terrible constatar com s’han vulnerat els preceptes humans, en el lloc que haurien d’haver estat millor protegits, i per part de religiosos que van cometre els pitjors, dels pitjors actes, contra les persones. He conegut bé alguns dels espais eclesiàstics, no en va vaig estar un any i mig en el Seminari de Vic, després en els Salesians de Ripoll i finalment a La Salle- Manlleu. Intern, per raons de distància de casa, des dels 9 anys fins els 16. Mirant enrere, hi havia un bon nombre de religiosos, més per obligació que per vocació. La disciplina era de caserna militar, i l’afectivitat era pràcticament nul•la. Eren temps per enfortir caràcter i resistir, cosa que molts no aconseguien, i havien de retornar a casa. Anys més tard ,vaig comprendre com algun religiós era enviat, a mig curs, a algun altre col•legi o convent, amb algun rumor sobre els motius del relleu, justificats per causes familiars o climàtiques. El que sí va representar un xoc, va ser conèixer, anys més tard, els comportaments inacceptables, d’una petita part, sí, però no aturat a temps, ni amb la radicalitat que hagués calgut. El mal ha estat immens, ja no a la reputació sinó als fonaments d’un estament religiós que no es podia permetre situacions com les exposades en l’informe. Parlem de milers, de centenars de milers de víctimes, només aquí a Espanya, son milions arreu del món. Nota La resposta ha estat fluixa, molt fluixa i poc crítica. Els qui havien de salvar ànimes, havien destrossat persones, i en alguns casos, havien tapat els abusos. Tots han de ser castigats, i les víctimes, indemnitzades. No els retornaran les vides truncades, però com a mínim tindran una compensació. Aquest nou retard en la signatura, indica les reticències, i excuses, per unes accions i actuacions impròpies de persones, però molt més de representants eclesiàstics. Només queda felicitar el Defensor del Pueblo per l’entrega i dedicació a una investigació, llarga i complicada, a les víctimes que han denunciat i exposat els abusos que van patir, i al Ministre Bolaños, per l’empatia , dedicació i exigència de reparació que ha imposat a la Conferència Episcopal. Mai més pot tornar a passar !! Nota final: Ja amb l’article acabat i tancat, s’ha fet públic que aquest dilluns dia 30 de març a les 11 del matí tindrà lloc la signatura del protocol entre el Defensor del Pueblo, el Ministre Bolaños, el president de la Conferència Episcopal i al president de la Conferència d’entitats religioses. Amb retard, molt retard, però finalment s’ha aconseguit.