CATALUÑA, A LA ESPERA DE PRESUPUESTO. El Govern Illa, y con él el PSC, han hecho los deberes y tenemos el proyecto de presupuestos 2026, entrado en el Parlament, para su estudio, valoración y debate. Han entrado, con un pacto previo con los Comunes, y después de varias reuniones con ERC, que todavía está exigiendo más prestaciones como condición para votarlos. La principal, la cesión del 100% del IRPF. Una condición que también pide el propio Govern, consciente de que aquí y ahora todavía no es posible. Mientras se llega al pacto, tanto el president como todos los consejeros, han salido a explicar las bondades del nuevo presupuesto. Hay que recordar que Cataluña funciona con el presupuesto de 2023, prorrogado. Estamos en 2026, y a pesar de los suplementos de crédito aprobados, un país no puede funcionar, en plenitud ,sin unos presupuestos actualizados. Y debo decir que el proyecto presentado da respuesta a todos los grandes compromisos para ponerse al día, después de todos los años del “procès” y encarar la nueva etapa para situarse al frente de los retos, dentro de España y a nivel de la UE. Para entender la magnitud de la propuesta, me permito dar algunas cifras. El presupuesto 2026, asciende a 49.162 M, lo que supone un 10,3% más que el presupuesto prorrogado para 2025, y un 22,8% más que el último aprobado (2023). La inversión es la que más crece (un 45%), hasta llegar a los 4.146 M. Y las prioridades son las propias de un gobierno progresista: un 74% del gasto, con una partida de 1.900 M para vivienda y suelo. Para los que tenemos especiales reivindicaciones municipales, las partidas se incrementan notablemente como para dar cumplimiento al nuevo Estatuto de Municipios rurales. Todos los alcaldes, reconocen que la llegada de Illa a la presidencia, ha supuesto un antes y un después, en sus relaciones con la Generalitat. Pues bien, ¿va ERC a votar estos presupuestos? Esta es la gran pregunta. Este es el interrogante que tiene el país, a la vista de declaraciones en que siguen entestados en reclamar la cesión total del IRPF, aunque no sea factible. Piden, algún gesto, algún acuerdo que les permita salir airosos de sus desencuentros con Junts. En este tablero, Junts, juega a desestabilizar a ERC, y al mismo tiempo a impedir que Illa tenga presupuestos. La política en Cataluña no va de patriotas, sino de luchas partidistas para poder acusar a los otros de “vendidos” o incautos que se dejan “comprar” por un plato de lentejas. Francamente, es penoso escuchar las razones para no dar el paso de votarlos. Es un juego de dudas y debilidades ante la responsabilidad de posicionarse ante un proyecto de país. He estudiado, debatido y votado muchos presupuestos. Por supuesto todos los municipales en los que he tenido participación, de primer orden: cuarenta en total. Una docena del Consejo Comarcal. Y finalmente, en tanto que diputado en el Parlament, otros quince. Puedo asegurar que de todos los presentados, debatidos y votados, el actual proyecto para 2026, es el de más rigor, más ambición y mejor dotado para encarar los grandes retos de país. No hay ninguna excusa justificable para no aprobarlos. Veremos si a la hora de la verdad, ERC, da el paso correcto o sucumbe a sus miedos.