Friday, April 03, 2026
MALS SERVEIS BANCARIS - art. Blogesfera
MALS SERVEIS BANCARIS. Si abans del tancament de la major part d’oficines i sucursals teníem ja alguns problemes de comunicació i resolució de problemes, la situació ha empitjorat enormement quan centenars de pobles, hem d’anar a la capital per ser atesos ( és un dir) en la única oficina que ha quedat. Amb el tancament generalitzat, va quedar clar que hem passat de clients a súbdits, i el millor que podem fer és no empipar. Es a dir, no anar personalment a cap oficina i doctorar-nos en noves tecnologies per fer-les servir amb el nostre banc. Es dona per entès que son fàcils, entenedores, pràctiques i resolutives. Així, doncs, no hi ha d’haver cap problema per resoldre totes les incidències. Bé, fins que alguna cosa falla. O moltes, cadascú té les seves pròpies experiències i puc assegurar que parlant amb la gent, hi ha un molt ampli descontentament amb el seu funcionament. I quan un incident passa, com en el meu cas que van perdre el document de “fe de vida”, poden actuar com un pollastre sense cap. Demostrar que estàs viu, per alguna d’aquestes entitats, es converteix en una carrera d’obstacles. Però, això obliga a comprovar com de malament funcionen la majoria d’oficines bancàries, amb poc personal, mal organitzat i mal distribuït. On a la persona de caixa se li encomanen diverses funcions que compliquen la vida als clients que esperen pacientment. No ho he dit, però. és inútil intentar parlar amb algú de l’oficina perquè tant bon punt obre, desconnecten la línia telefònica de manera que et van remetent a tornar-ho a intentar, més tard, més tard, més tard. I si a caixa, no pots resoldre aquest incident, causat per ells mateixos, t’ofereixen parlar amb un “agent comercial”. Pots esperar en un banc, un sofà, una butaca, en un ampli espai on diferents agents atenen, és un dir, a les persones interessades en algun servei. I heus aquí que el nou disseny i distribució, dona peu a que et puguis assabentar de multitud d’incidències, problemes i confessions dels qui son atesos. Els qui hem tingut o tenim càrrecs d’atenció a persones, sabem la importància de la confidencialitat. Doncs bé, la nova distribució, estudiada llargament i promoguda pels nostres banquers, trenca aquesta exigència i permet escoltar converses, negociacions, problemes i conflictes, entre els peticionaris i els famosos agents comercials. N’he estat testimoni i puc assegurar que és d’una enorme incomoditat i indignació, fins el punt de buscar algun lloc més llunyà per esperar ser atès. En resum, no volen que els molestem, i ho demostren amb un ampli desplegament de mesures. Qui ens ho havia de dir !