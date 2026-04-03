Friday, April 03, 2026
LA CENTRAL REVERSIBLE, SEGUEIX EL SEU CURS - art. Regió 7
LA CENTRAL REVERSIBLE, SEGUEIX EL SEU CURS. Els governs, tenen el deure de planificar, ordenar i decidir el que consideren millor per als ciutadans, en funció de les condicions i situacions locals, nacionals i internacionals. Governar és decidir, sempre fent ús de diàleg i consens, però tenint clars els objectius per assolir. Ara i aquí, oimés amb les enormes inquietuds provocades per les accions bèl•liques desfermades pels EUA , juntament amb Israel, obliguen a avançar, encara més ràpidament, en l’aposta per les energies renovables. Es urgent, aconseguir la màxima independència, respecte dels combustibles fòssils, i és en aquest marc global, on projectes com el proposat per les empreses Verbund i E.Storagy, amb la participació minoritària de la Energètica, de la Generalitat, son considerats, estratègics. Des del principi, el partit socialista a la comarca del Berguedà, per decisió pròpia , tal com ha fet al llarg dels anys, es va manifestar a favor d’aquest projecte, consistent en construir un petit embassament a la zona del Pla de Clarà ( La Nou de Berguedà) per generar energia, pujant i baixant aigua des de l’embassament de la Baells. El diferencial d’aquesta operació, fa clarament viable, la gran inversió prevista. I és que parlem d’una inversió de 400 M, una de les més grans que s’han previst mai a la comarca del Berguedà, amb la creació de 500 llocs de treball, durant els anys d’execució del projecte i de 30 llocs, permanents, una vegada entri en funcionament. Es evident que no només vam pensar en aquestes xifres, sinó en la importància i rellevància d’apostar per una energia renovable, que ha de ser replicada en altres indrets de Catalunya, Espanya i la UE. Cert que no és un projecte totalment nou, hi ha precedents aquí mateix a Catalunya, però han passat molts anys, i ara és hora de recuperar el sistema i donar-li nova vida, de cara a reduir la nostra dependència exterior. Es així com vam estudiar i valorar el projecte. Fer-nos defensors de les energies renovables, col•laborar i participar en la seva implantació en el territori, per solidaritat i consciència medi ambiental, i en tercer lloc pels immensos beneficis que aportarà a la nostra comarca, directes, però també indirectes, a l’hora de resoldre un tema de primer ordre, com que el Polígon Comarcal d’Olvan, disposi d’una subestació elèctrica que garanteixi la potència que precisin les empreses que s’hi vagin instal•lant. Es per tot plegat, que amb ple respecte pels votants del no, a les dues consultes de La Nou i Vilada, i al pronunciament a favor de Cercs, el projecte ha de seguir el seu curs, emparant-se en el Reial Decret 7/2026, que el va considerar estratègic. Ho és, a nivell general, però també comarcal.