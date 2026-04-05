JUICIO DE LA OPERACIÓN KITCHEN. Desde el 6 de abril hasta finales de mayo, asistiremos al juicio del mayor escándalo, protagonizado por altos cargos del Ministerio del Interior, por presunto espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Cada día escucharemos declaraciones, versiones i contradicciones entre los máximos responsables del Ministerio, presidido por el entonces ministro, Jorge Fernández Díaz, con destacados funcionarios como el exsecretario de Estado, Francisco Martínez, y el ex comisario José Villarejo y su equipo. Escucharemos también, declaraciones de los principales miembros de aquel gobierno, presidido por Mariano Rajoy con Soraya Sáenz de Santamaría como vicepresidenta. Trata de hechos, un poco lejanos ya, debido a la larguísima instrucción, puesto que hablamos de 2013, pero todo se hará presente, a medida que vayamos conociendo y recordando aquellos hechos. Y realmente, hablamos de un escándalo con mayúsculas, como es el de utilizar las fuerzas policiales, para tratar de sustraer la información sensible que tenía en su poder el extesorero del Partido Popular, y así burlar la acción de la Justicia. Increíble una acción como ésta, en un país democrático. Pues bien, pasó y ahora los autores y actores tienen que rendir cuentas en este juicio. Es hora también de exigir responsabilidades al PP, por todo lo que ha intentado ocultar y por las campañas indignas que ha llevado a cabo y las que están en curso, como vía para intentar desviar la atención hacia otros temas y casos. Se comprende el nerviosismo porque durante dos meses vamos a hablar, y mucho, sobre las estructuras internas y externas del PP que hicieron posible aquellas actuaciones, pero también porque van apareciendo nuevos casos de corrupción que se van a añadir a los que ya están pendientes de juicio, de modo que la campaña contra el PSOE, no va a dar los frutos esperados. La insistencia del PP en querer hacer aparecer al PSOE como el más corrupto de la historia, topa con la pura y dura realidad. Suele pasar que quien acusa a otros, quiere servir para enmascarar los hechos propios, y aquí y ahora, tenemos tantos casos y tan graves en el ámbito directo e indirecto del PP, que sus acusaciones se le tornan en contra. Así pues, escuchemos bien y valoremos cómo un partido entró en pánico ante las informaciones y documentación, en manos de su extesorero y como no paró en cometer todo tipo de delitos, para evitar llegara a manos judiciales. Y utilizó nada menos que a la propia policía nacional, con más de setenta agentes, dedicados no a perseguir delincuentes sino para impedir que hechos delictivos fueran conocidos por la Justicia. Increíble, pero cierto, al menos hasta donde hemos sabido. Ahora la Justicia debe conocer todos los detalles, todas las acciones y actuaciones, así como quien las ordenó y dirigió. Tenemos, pues, por delante unas semanas apasionantes, en un juicio realmente histórico. Esperemos también sentencias contundentes para que nunca más se puedan repetir acciones como las llevadas a cabo, por parte de altos cargos del Ministerio de Interior, dentro de un Ejecutivo del PP. Nadie lo olvide, y comprenda las acusaciones contra el PSOE, como desesperada vía para desviar la atención de los españoles.