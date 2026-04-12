¿ESTAMOS EN UN INFIERNO FISCAL? Resulta penoso ver al supuesto líder de la oposición, salir en los medios de comunicación, sin posibilidad de hacerle preguntas, para lanzar proclamas, anuncios o inventos, a fin de proclamar su existencia. Lo he dicho en anteriores ocasiones, pero lo repito, para quien no esté al tanto de la presencia de asesores, en todos los estamentos oficiales, que podrían elaborar informes, preparar comparecencias y hacer propuestas concretas, serias y fundamentadas, sobre los temas más relevantes y urgentes del país. Si el PP los tiene, y me consta que, en efecto, tiene todos los cupos cubiertos, en Congreso, Senado y CCAA, deben tener vacaciones indefinidas, o los puestos han sido cubiertos por elementos, no expertos, en ningún ámbito concreto. Es que sino no se comprenden las improvisaciones y claras meteduras de pata de Núñez Feijóo. Ya no hablo de sus titubeos en relación a la guerra de Trump y Netanyahu contra Irán, es que tampoco dice nada en relación a las actuaciones genocidas de Israel, en Gaza y Líbano. Ahora, para demostrar su existencia, nos sale con el titular de que España vive en un infierno fiscal. Increíble por deplorable que alguien que ha ostentado la presidencia de una Comunidad Autónoma, prometa que si algún día llega a la presidencia del gobierno, va a bajar impuestos. Así, en seco. Llegar e iniciar temporada de rebajas, a nivel general, y si conviene, incluso obligando a las CCAA rebeldes, a la causa. Supongo que centenares de alcaldes, del PP, y con ellos la inmensa mayoría de otros partidos, así como cargos institucionales de diputaciones, consejos comarcales, mancomunidades, consorcios, etc., se han puesto las manos en la cabeza, preguntándose cómo es posible que un candidato a la presidencia sea tan inmaduro y populista. Nadie le ha recordado que Mariano Rajoy hizo similar promesa y se la comió, al día siguiente de acceder al cargo. Pero, vayamos al tema. Se comprende que un candidato busque grandes titulares, pero hay que conseguirlos con un mínimo de seriedad y proporcionalidad. Habría sido mejor prometer un mejor uso de los recursos. Más y mejores inversiones en ámbitos estratégicos. Ahorrar en unos capítulos para ampliar otros, etc. Todos los que hemos presidido alguna institución tenemos claras las prioridades y la necesidad de imponer austeridad, en todo lo superfluo, para robustecer lo esencial. Pero, no. Feijóo cree que estamos en un infierno fiscal del que solo saldremos el día que él llegue a Moncloa. Mañana dirá otra cosa porque habrá olvidado este lema infernal y estará preparando otro para seguir insistiendo en su existencia mediática, a la vista de sus carencias parlamentarias. Hace pocos días, volvió a insistir, en proponer una moción de censura instrumental, con el PNV y Junts, simplemente para tumbar a Sánchez y convocar elecciones. En su desesperación no se para a pensar en los graves desencuentros que cada semana tiene con los dos partidos indispensables. Volviendo al principio. Un político que desacredite el pago de impuestos, haciendo que parezcan más un impuesto revolucionario que no una aportación al Estado de bienestar, no merece llegar a la presidencia. No todo vale para alcanzar un objetivo. En este caso, más bien lo contrario. Hace méritos para que se quede por el camino. Tiempo al tiempo.