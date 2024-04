NI DELIRIS NI ENGANYS, NOMÉS BON GOVERN. Si mirem enrere, cal preguntar-nos de què ha servit el procés ? Algú creia poder oblidar l’existència de dos terços dels catalans, per tirar endavant un embat condemnat al fracàs ? Algú s’imaginava poder assolir una independència, dintre de la UE, trencant les normes més elementals de la democràcia? En fi, podríem fer una dotzena més de preguntes que no tenen resposta. Ha quedat clar que tots els implicats en el procés, van actuar amb una enorme inconsciència, desconeixement de la realitat, i dosis immenses de falsedats i enganys. No volen reconèixer ni els enormes danys causats, ni el prestigi i respecte perduts. Però, el temps passat, el balanç de pèrdues, els mals governs tinguts, juntament amb el cansament per tantes accions inútils, fins arribar a cotes de ridícul mai vist, justifiquen el desig de girar pàgina i apostar per una nova etapa, radicalment diferent a la viscuda i patida. Ara i aquí, la gent vol una cosa tant senzilla com és, un bon govern. Es l’aposta personal de Salvador Illa, i del partit socialista. Ja en els anys del procés, el partit va resistir, va predir totes les calamitats que se’ derivarien, i va ser ferm en la defensa de la democràcia. Anys després, ha defensat les mesures per un retorn a la normalitat, sense venjances. Primer amb els indults i ara amb la llei de l’amnistia. Ha estat una aposta valenta i assenyada. Fets els deures de trobar una sortida per a tots els qui van impulsar una acció antidemocràtica, i per a tots els qui es van deixar portar per aquesta bogeria, ara toca, una etapa de seny i bon govern. Hi ha una immensa feina a fer, destinada a atrapar el temps perdut, i a posar l’administració de la Generalitat, en el camí de l’ eficiència. Al mateix temps s’han de refer els ponts trencats, amb el govern central, i amb les CCAA, per a tots plegats aconseguir relacions fluides, sinceres i col•laboradores. Ens hi va el bon govern, nostre i el col•lectiu. Recomano a tothom, llegir el programa electoral amb el que es presenta Salvador Illa. No hi veuran ni somnis impossibles, ni embats inútils, ni castells en el aire. Des de la primera línia fins la darrere, va destinat a marcar unes línies de treball intens, de planificació de grans infraestructures, equipaments i serveis, destinats a millorar les condicions de vida de tots els catalans i catalanes. No hi ha sectors oblidats ni àmbits deixats de banda. Es marquen les grans prioritats, que han estat els grans fracassos dels darrers governs de la Generalitat, des que van agafar el relleu al Tripartit. El país i les enquestes mostren les preocupacions de la gent: lluita contra la sequera, millora del sistema educatiu, del sistema sanitari, de les noves tecnologies, d’atrapar el retard en generació d’energies verdes, posar al dia els serveis destinats a la gent gran, .... La feina a fer és immensa i per això el programa és fruit d’anys de preparació i formulació. Ara s’aporta com el guió del proper govern de la Generalitat si el dia 12 els resultats del PSC, permeten formar govern. Es l’aposta clara per deixar els deliris i enganys i iniciar el bon govern.