Tuesday, March 10, 2026
UN PRESIDENT MAL INFORMAT, O IGNORANT ?
UN PRESIDENT MAL INFORMAT, O IGNORANT ? Diversos mandataris, han mostrat, en privat, la seva sorpresa per la poca o mala informació del president Trump. Poc a poc, alguns càrrecs rellevants, juntament amb periodistes i informadors, filtren els continguts de les converses tingudes, i això permet confirmar el que molts sabien: Trump és “un producte” de l’especulació i d’unes formes de vida i gestió, típiques d’un país com els EUA, en que les relacions, entre grans fortunes, produeixen “monstres financers” que tant poden guanyar com perdre, milers de milions en unes hores o uns dies. Els escrúpols els han deixat a casa o simplement no n’han tingut mai. Ningú s’estranyi que acostumats a aquestes maneres de fer i actuar, no precisen de grans coneixements ni grans estudis, perquè treballen amb altres eines. Informació privilegiada, compra d’informació, especulació, ús i abús de tota mena de tripijocs, i tot, en grans dimensions, fins al punt que ningú coneix amb detall què hi ha de cert i què d’artificial en patrimoni i finances. Tampoc hi ha cap escrúpol en barrejar interessos i el terme “corrupció” és tant laxa que tot en queda fora. Simplement es batalla pels negocis i els beneficis, i aquí hi val tot, fins i tot la figura presidencial. No hi ha cap mania en posar fills, cunyats, o nebots, al front de grans organismes, amb prioritats tant clares com remar a favor propi. Si s’ha de fer alguna acció pública, es fa, però si al mateix temps hi entren unes comissions cap a casa, és ser espavilat. No corrupte. Si algú ha nascut i viscut en aquests ambients, és evident que no ha tingut temps, ni ha necessitat fer grans estudis. No cal. El que interessa, s’agafa, i sinó es compra, i sinó es destrueix. Tot amb la mateixa rapidesa, no hi ha temps per perdre temps, ni per negociar o discutir hores o setmanes per futileses que no mereixen pèrdues de temps. La hiperactivitat que demostra Trump, és una escapada constant cap a noves realitats, conscient de que no pot perdre temps. En unes setmanes complirà els 80 anys. No té temps ni paciència per facilitar o arribar a acords. Es molt més fàcil imposar-los. Més ràpid i més contundent, i com que s’ha envoltat de “llepaculs” que li riuen totes les gràcies, està en una bombolla artificial que no li deixa veure la realitat. Qui segueixi l’enfrontament Canadà – EUA, veurà l’immens dany que patirà el país, quan el Primer Ministre, Mark Carney posi en marxa les mesures anti- Trump. Son molt dures i de conseqüències imprevisibles, de cara els propers anys. De moment, ell no hi vol pensar ni vol tirar enrere les amenaces i menyspreus llençats, però ben aviat veurà els resultats. De moment, encara no, i compra temps. I com que ignora la realitat, creu que la pot modificar i comprar. I no, no tot es pot comprar ni modificar. Així, doncs, no ens estranyi que mandataris, periodistes, escriptors – informadors, surtin esparverats per la deficient o mala informació, és que tracten amb un ignorant, cregut de saber-ho tot i dominar-ho tot. Així estem, així anem.