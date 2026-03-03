LA POLÍTICA SEGÚN EL TERRITORIO. Mucho se ha hablado y escrito sobre el diálogo entre Gabriel Rufián y Emilio Delgado y sus posibles efectos para los partidos, a la izquierda del PSOE. No parece vayamos a ver ninguna revolución, puesto que los propios partidos a los que pertenecen los dos protagonistas se han apresurado a decir que “iban por libres” y no apoyaban ninguna posible acción conjunta. De todas formas el debate ha abierto la discusión y puesto sobre la mesa, conceptos tan manidos y viejos como “divide y vencerás”. Pretender ser y resistir, cueste lo que cueste, a partidos muy localistas o regionalistas, tienen los días contados. Siempre hay alguna excepción pero, es eso, una excepción. Y queda claro que la dispersión facilita buenos resultados para sus contrincantes. Si estudiamos diversas encuestas, constatamos la pérdida de miles o incluso decenas de miles de votos que no sirven para ganar ningún escaño. Lo lógico sería agruparse para concentrar el voto, pero los egos e intereses partidistas, alejan esta opción, como hemos visto en Aragón e iremos viendo en otras contiendas electorales. De todas formas, muchos se preguntan por qué Rufián se ha metido en este lío. Digo lío porque en su propio partido muchos le han criticado y han amenazado con represalias caso de que siga adelante en su implicación en otros territorios. ERC siempre ha sido un partido convulso y muy encerrado en sí mismo. No quieren aparecer como interesados en la política nacional, para ellos “estatal”, para no perder el ánimo independentista que anida en su seno. En fin , que el papel de Rufián es complicado, dentro y fuera del partido. Es el líder de mayor proyección que hace sombra a Oriol Junqueras y esto provoca no pocos conflictos entre sectores. No hay que olvidar que el próximo año hay elecciones municipales y ha empezado su preparación, con todo lo que implica de lucha para ocupar territorio y no perder lo que se ganó en las últimas. Dicho esto, hay que reconocer la claridad y valentía con la que se expresa en todos los ámbitos, y muy especialmente en la tribuna del Congreso de Diputados. Y su progresivo cambio, creo, es debido a la constatación de que en Madrid no se puede hacer política a medias tintas. Actuar en política en Cataluña, es una cosa, y actuar en Madrid es otra, radicalmente diferente. En Cataluña, por mucha oposición que se haga y por muchos enfrentamientos que se provoquen, nunca, nunca, se llega a los extremos que vemos en Madrid. Y debo decir que se ha degradado mucho el trato, si lo comparo con mis tiempos de diputado, pero estamos lejos, infinitamente lejos de lo que sucede en Madrid. Para mí, éste es el principal motivo por el cual Rufián, ha variado sus posiciones, a lo largo de los últimos años. Está viendo cada día lo que significaría tener en el gobierno central a un ejecutivo formado por PP y Vox. Las supuestas líneas rojas que siempre han existido, saltarían por los aires y podríamos ver cosas nunca imaginadas. En las intervenciones de los representantes de PP y de Vox hay mentiras a miles, falsedades inmensas, mediocridad generalizada y odio a mansalva. También ánimos de castigo, venganza y deseos de cambios radicales, bajo conceptos de todo tipo. Es lógico que sus intervenciones sean radicalmente diferentes de las que haría en Cataluña, puesto que aquí ni el PP ni VOX llegan a las barbaridades que vemos en Madrid, si bien van avanzando, pero a otro ritmo. En resumen, las políticas se hacen en función de cada territorio, y el de Madrid es especialmente radical y tóxico, por parte de la derecha y ultra derecha. Lógico se actúe, en función de esta realidad.