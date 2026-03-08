EN EL LADO CORRECTO DE LA HISTORIA. El mundo era ya complicado, como para que apareciera alguien como Donald Trump, para complicarlo mucho más. Si además, sigue las directrices que le marca su reducido grupo de incondicionales y se asocia con Netanyahu per dar salida a sus fobias, tenemos todos los ingredientes para hacer saltar por los aires todas las convenciones y acuerdos existentes. Y quedan tres años para su relevo. Al ritmo que va, es toda una eternidad. Suficiente como para poner en pie de guerra a todo el mundo. De hecho falta ya muy poco para que ningún rincón del planeta se considere seguro. Los peores augurios se han cumplido con creces. Y si nadie le planta cara, a nivel interno y externo, sus ansias de autoritarismo se verán cumplidas y reforzadas. Un auténtico peligro para todos. De aquí que tengamos que echar mano de los pocos líderes que no le ríen las gracias, sino todo lo contrario. En esta pequeña nómina tenemos al Primer Ministro de Canadá, Mark Corney, y nuestro presidente Pedro Sánchez. Hay otros secundarios, no muchos, pero algunos, sí. De todas formas, no permitir el uso de las bases americanas en España, para atacar Irán, es una decisión valiente. Arriesgada, pero valiente y demostradora que se ha situado en el lado correcto de la historia. Lo mismo que hizo con Gaza y con otros conflictos, pero en este caso todavía más significativa por los posicionamientos de Gran Bretaña, Alemania y Francia. No me cabe ninguna duda que se arrepentirán, más pronto que tarde. Y es que los ataques a Irán, no han sido debidamente calibrados. Se pueden comprender las prisas de Netanyahu que actúa más con las vísceras que con el cerebro, pero seguirle en esta aventura puede llevar a los EEUU a situaciones de gran peligro e inestabilidad, en buena parte del mundo. Y a nivel bélico es fácil actuar con ataques aéreos pero sin pisar el terreno es imposible imponer condiciones, mínimamente estables. ¿Qué pasará cuando se vaya alargando el conflicto? ¿Qué cambio interno se producirá en EEUU cuando vayan llegando los primeros féretros de militares, caídos en combate? ¿Qué reacción de medio mandato habrá, ante el incumplimiento de Donald Trump de no meterse en guerras lejanas? ¿Cómo van a repercutir los inmensos gastos militares en la economía interna del país? Muchas preguntas con difíciles respuestas. Las explicaciones y reacciones a la situación sobre el terreno han ido cambiando y ahora mismo ya nadie sabe ni entiende los motivos concretos de la intervención. Se interviene porque se tiene la fuerza para hacerlo, pero sin las ideas claras de hacia donde se quiere o puede ir. Y ahí está el gran peligro. Se puede enquistar una situación que no tenga solución. Llegados a este punto, habrá quien recuerde la posición de España y reconozca el valor de no hacer seguidismo y advertir de los peligros de una intervención, no amparada por ninguna convención, ni ningún organismo internacional. Ir por libre puede tener graves efectos. Estoy seguro los tendrá y entonces será el momento de reivindicar la firmeza y posicionamientos de Pedro Sánchez. También alguien recordará los de Núñez Feijóo que como siempre se sitúa en contra, y por lo tanto a favor de la intervención. Le da igual el derecho internacional y las convenciones que regulan los tratados entre pueblos. Aquí es donde se ve y se nota quien tiene capacidad de liderazgo y quién no. Nada se improvisa. Estamos en medio de una crisis mundial que puede extenderse a otras zonas del mundo. Sinceramente estoy del lado del presidente Sánchez y muy lejos de todos los otros. Feijóo y compañía creen que reírles las gracias a Trump les puede beneficiar. Más pronto que tarde verán que se han situada en el lado malo de la historia. Tiempo al tiempo.