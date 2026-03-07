Saturday, March 07, 2026
ACTE DE RIGOR I COHERÈNCIA - art. Regió 7
ACTE DE RIGOR I COHERÈNCIA. Els qui hem estat al capdavant d’alguna institució, tenim clar que la política de “tapar forats” o la de “qui dia passa, any empeny” no resol res, mínimament important. Només permet arribar a finals de mes, pagar el personal i resoldre quatre emergències. Els pressupostos anuals son els que permeten fer política en majúscula. I fer-ne, vol dir compaginar grans o petites decisions amb la gestió diària, indispensable perquè el poble / ciutat, el país o l’Estat, funcioni adequadament. He estat quaranta anys, gestionant pressupostos, i puc assegurar que no té res a veure disposar de “suplements de crèdit”, a tenir uns comptes amb capacitat de projecció, decisió i actuació. Sense aquests tres elements, simplement et dediques al dia a dia, sense cap possibilitat d’emprendre millores, canvis o projectes de futur. Després de tots els desastres, produïts pel “procés”, Catalunya necessita impulsar canvis substancials en tots els seus àmbits i sectors. En uns, per atrapar el temps perdut, en altres per posicionar-se al capdavant d’Espanya i de la UE. Si volem competir, ho hem de fer en les millors condicions, i per això cal inversions en multitud de temes estratègics. A dia d’avui, el Govern treballa amb els pressupostos prorrogats de 2023. Es una autèntica anomalia i una pèrdua constant de posicions respecte els qui treballen amb altres eines i altres xifres. Tothom sap que per treballar i funcionar bé, calen les eines adequades, i ara Catalunya no les té. El nou Govern, ha fet meravelles amb els recursos disponibles, però ha arribat a final de recorregut. Ara, o es dedica a la contemplació dels problemes i anar dient que no té capacitat per implicar-se i resoldre’ls, o se’n va a casa. En política no s’hi està per perdre el temps i fer-lo perdre a tot el país, sinó a fer de locomotora i posar les condicions perquè tots els sectors trobin encaix i facilitats per treballar, innovar, invertir i crear treball, i amb ell, riquesa a compartir amb tots els ciutadans. De les idees i projectes del nou Govern, en tenim tots constància perquè han estat presentades, explicades i proposades, a tots els nivells. Els deures s’han fet a bastament. Ara toca posar-hi els mitjans. I els mitjans han de venir de la mà dels primers pressupostos d’aquesta etapa. Es lògic, doncs, que el president Illa hagi decidit aprovar-los i portar-los al Parlament per la seva tramitació i si s’escau, aprovació. Es un acte de rigor i coherència, propi d’un polític seriós. Tot seguit, començarà el període de tràmits i negociacions amb els grups parlamentaris, fins arribar a la votació final. Seria una gran irresponsabilitat no recolzar-los, però ,si passa ,que cadascú assumeixi la seva quota de responsabilitat. No culpi a d’altres.