FINANCIACIÓN PARA ¿MODELO MADRID? Vimos ya, en la campaña electoral de Extremadura, lo que estamos viendo en la de Aragón y previsiblemente, se repetirá en la de Castilla – León: mucha crítica al nuevo sistema de financiación, con acusaciones de grandes beneficios para Cataluña, en detrimento del resto de CCAA. Lo que ningún candidato del PP se atreve, es a presentar un sistema alternativo, ni a poner cifras de lo que “su modelo” aportaría a cada Comunidad Autónoma. ¡Qué fácil es criticar, qué difícil, presentar alternativas. Y si el principal partido de la oposición es incapaz de proponer, mejor se calle y se acoja al nuevo sistema. Es lo que ha hecho hasta ahora, sin tantos aspavientos ni críticas. Que las hubo, y si alguien tiene alguna duda que eche mano de los archivos. Pero, lo verdaderamente preocupante, es comprobar una constante, que ha venido para quedarse, en casa del PP: privatizar la sanidad, y con ella, todo lo que supone quebraderos de cabeza, para los gestores públicos. Es decir, privilegiar a empresas privadas para que hagan negocio, con los principales servicios públicos, para ellos quedarse simplemente como gestores del resto. No hay que ser ninguna lumbrera para llegar a conclusiones lógicas. Las empresas privadas están para hacer negocio, así que primarán los beneficios, a los servicios. Lo hemos visto en Madrid, y lo estamos viendo en Andalucía, Extremadura y ahora también en Aragón. Y el servicio más buscado, es el de la Sanidad, pero a continuación vienen los Servicios Sociales, Educación y Territorio. Para el PP, al final, el hecho de gobernar consiste en esperar lleguen los fondos estatales, para repartirlos entre las empresas, y aparecer como capitostes de una región, con altos sueldos y muy bajas responsabilidades, puesto se han traspasado a los privados. Esto no es política, esto es reparto de privilegios, sin importar calidad de las prestaciones. No es éste, el modelo de Cataluña. Al contrario, el gobierno catalán, está ampliando las prestaciones públicas para conseguir la excelencia desde la propia y directa gestión de las infraestructuras, equipamientos y servicios. La gran prioridad es la movilidad, en todo el país, empezando por Cercanías (Rodalies) pero integrando todos los municipios y comarcas en un sistema integral, prestado por trenes, autobuses y vehículos a la demanda, en zonas rurales. La gran diferencia con las CCAA del PP, es anteponer lo público, a lo privado, en todos los ámbitos y sectores. Hablaba antes de la movilidad, pero al mismo tiempo que la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales, y con todos ellos, el de la vivienda, con el objetivo inmediato de 50.000 pisos, para alquiler asequible, y a continuación más de 200.000, en la próxima década. El objetivo, pues, del nuevo sistema de financiación, es totalmente diferente al del PP, puesto que se busca disponer de suficientes ingresos para poder construir un país, dotado de buenas prestaciones en servicios públicos, acordes con las necesidades de una población en crecimiento constante. Y no, a engordar las cuentas de resultados de empresas privadas, de amigos y parientes, como está promoviendo el PP, en asociación con Vox, aunque parezcan ir por vías paralelas. Mucha pelea verbal, pero total entendimiento práctico. Nadie engaña a nadie.