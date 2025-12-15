USO Y ABUSO DE LAS INSTITUCIONES. Cuando hablamos de honestidad en política, no solo nos referimos al apartado de buen uso de los fondos públicos, también lo hacemos respeto a los cargos institucionales, y muy especialmente al papel que deben jugar las instituciones. Cada una tiene un cometido, pensado y plasmado en la Ley de Bases de Régimen Local, en el caso de los ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones; en los estatutos de cada una de las CCAA, y finalmente en la Constitución, en los casos del Congreso y el Senado. Hay que reconocer que la Constitución gozaba de buena salud, hasta la llegada al poder del PP y VOX que han creído poderla interpretar a su gusto, y no solo eso, tergiversarla y usarla contra todos los demás, especialmente si se trata de ir contra el Gobierno y el PSOE, en general. Produce vergüenza ajena, ver como se gobierna y se usa el Senado. Nada que ver con sus principios fundacionales y las normas que lo deben regir, siguiendo el reglamento interno que nunca puede contradecir a la Constitución. Así era, hasta la llegada del PP, y disponer de mayoría absoluta, entendida como la vía para hacer y deshacer a su antojo. Hemos visto las más sectarias decisiones y actuaciones, de su existencia, con el objetivo de castigar al gobierno. Ahora mismo, ver como se quiere llamar a comparecer ante la Comisión de investigación de Koldo García, a Paco Salazar es una muestra clara de convertir el Senado en un arma contra el PSOE. Que un caso claro de vulneración del código ético del PSOE, se quiera dirimir en el Senado, en una Comisión que nada tiene que ver con ello, es un despropósito que muestra hasta dónde puede llegar el PP, en su desesperada actuación contra el PSOE. Les da igual el desprestigio que ello conlleva, y peor aún, el traspaso de la legalidad, simplemente para ver si puede dañar a su adversario, convertido en enemigo. Hasta aquí, ningún partido se había atrevido a llegar. Pues bien, tenemos ya un precedente, al que van a seguir otros, porque la desesperación del PP por no haber conseguido formar gobierno, es de tal calibre que nada les importa el prestigio de las instituciones y preservar la legalidad. Y si el Senado se ha convertido en arma contra el PSOE, lo mismo hace con las CCAA, en las que gobiernan. No hay reparo alguno en utilizar fondos públicos para atacar al gobierno central. Sea para promover recursos, llevarlo ante los tribunales, con motivo aparente o sin ninguno, o para torpedear acuerdos generales. Lo mismo podemos afirmar de las actuaciones municipales, en ayuntamientos o diputaciones. Todo puede servir para actuar contra decisiones del gobierno central, incluso en los casos en que éstas benefician claramente los propios intereses. Da igual. Las órdenes son de atacar por todos los medios, cualquier resolución gubernamental. Es así como se deteriora la convivencia entre instituciones, y lógicamente entre ciudadanos. La crispación crea más crispación y lleva a desconfiar de todas las instituciones, gobernadas por todos los partidos. El PP, no quiere ver el daño general que produce, y lo que costará recuperar el prestigio y respetos perdidos, cuando la actual generación de dirigentes, pase a la historia y sea sustituido por otra. Los que hemos actuado y servido en distintos cargos institucionales, hemos tenido siempre en cuenta la preeminencia del respeto a la legalidad y nunca utilizar el cargo para beneficio propio o del partido. Somos servidores públicos, no servidores de los intereses particulares o partidistas. Todo lo contrario de los cargos del PP, y sus compañeros de viaje, pertenecientes a VOX que creen poder ocupar el poder, para servirse de él. Es lógico pedir a Pedro Sánchez resistir, para hacer frente a unos usos y abusos que no deben ganar nunca. Nos jugamos los principios básicos de la democracia. Ahora, tienen algunos vientos a favor, pero pronto se girarán en contra, y el poder del pueblo devolverá las cosas a su justo sitio. Si en el pasado fuimos capaces de superar duros trances, también lo conseguiremos ahora. El manual de resistencia lo hemos ejercido todos los que hemos ostentado cargos de responsabilidad pública. Y ahí continuamos.