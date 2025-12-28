OTRA LECTURA DE RESULTADOS, EN EXTREMADURA. Todos, demasiado contentos, con unos resultados muy preocupantes para casi todos. Convocar elecciones para quedar prácticamente igual, y ver crecer a los adversarios, no parece un buen resultado. Si a todo ello se añaden mayores dificultades para ser investida presidenta, formar gobierno, y sobre todo poder gobernar, con un mínimo de coherencia y tranquilidad, las cosas no parecen ir por buen camino. En principio, mal resultado para el PP, muy mal resultado para el PSOE, y escaso resultado para Unidas por Extremadura que sube, sí, pero conseguir 7 de 65, no es para echar las campanas al vuelo. Para Vox, visto que quiere seguir mirando las cosas des de la barrera, le ha ido bien. Busca candidatos, realmente grises, para garantizar que quien manda, manda, aunque sea desde centenares de quilómetros de distancia. Vuelvo al titular. Escuchadas declaraciones, ruedas de prensa, tertulias y leído todo tipo de informes sobre resultados, me quedo con que el supuesto camino triunfal del PP hacia La Moncloa, ha vuelto a tropezar de forma flagrante. Que después de gobernar dos años, la presidenta obtenga un solo diputado más, me parece digno de ser estudiado. Pero que dependa, mucho más de Vox, ahora que antes, todavía hace más complicado su futuro. Y si el PP quería demostrar en Extremadura fortaleza y paseo militar, en su juego particular de la oca, pasando por Aragón, Andalucía…y finalmente en las generales, el tiro le puede salir por la culata. ¿Por qué? Porque ahora veremos una negociación a cara de perro entre PP y Vox, con sometimiento total de los unos a los otros. Lo vimos en la Comunidad Valenciana, y lo volveremos a ver, acrecentado en Extremadura. Las condiciones para cargos institucionales, empezando por la presidencia de la Junta, continuando con presidencias de comisiones y otros cargos estratégicos, terminando por imponer ideales y relatos claramente contrarios a directrices europeas, por un lado, y a acuerdos estatales, por otro, de forma que el PP quedará enclavado en todo lo que define la extrema derecha. Con estas negociaciones en curso, con todo tipo de filtraciones y exigencias, se desarrollará la campaña electoral en Aragón, donde el PP encontrará a una candidata del PSOE, muy formada y preparada para combatir en todos los frentes, y uno de muy relevante será comparecer en todos los mítines con acuerdos y propuestas, procedentes del gobierno valenciano, por un lado, y los avances en las negociaciones, en Extremadura. Con estos mimbres, se pueden construir relatos realmente muy potentes, hacia los votantes socialistas. Si en Extremadura, la mayoría se quedaron en casa, se puede conseguir en Aragón que vayan a votar. Y si van a votar, el resultado puede ser radicalmente diferente al previsto por el presidente Azcón. No podrá alegar lejanía o desconocimiento de lo que se ha pactado en Valencia ni saber nada de lo que se va cocinando en Extremadura. No son teorías ni invenciones, sino la pura y dura realidad. Y claro, para desligarse de este posible futuro, tendría que batallar contra Vox, de forma clara y contundente, con el peligro de alejarlo de posibles pactos futuros. No vale repicar y estar en misa. Tendrá que definirse y aquí la candidata del PSOE puede conseguir grandes réditos porque quizás Vox no haga miedo, pero las políticas que impone, son claramente contrarias a las de los socialistas, y dudo que la gente quiera perder las garantías sociales, ganadas a lo largo de todos estos años. Así que esperemos unas semanas para ver como el resultado de Extremadura complicada el camino al PP, y favorece la campaña del PSOE. Tiempo al tiempo