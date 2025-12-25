Thursday, December 25, 2025
MOBILITZACIÓ POC JUSTIFICADA
MOBILITZACIÓ POC JUSTIFICADA. Unió de Pagesos ( UP ), ha anunciat una mena de concentració de tractors, al llarg de la C-25 ( Eix Transversal) pel dilluns 29 de desembre. L’excusa, que no justificació, és contra la política cinegètica de l’actual Govern. Ara resulta que després d’anys d’inacció, s’ha de protestar perquè el Govern Illa, posa en marxa un bon nombre d’iniciatives per reduir la població de porcs senglars, i a continuació per actuar sobre altres poblacions. Dona la sensació que UP vulgui aparèixer com el gran defensor del món pagès, per evitar que altres moviments i sindicats, li robin el protagonisme, i ha decidit en plenes festes nadalenques i d’any nou, fer aquesta mobilització. Sortiran de quatre punts principals, amb la idea de fer marxa lenta, i així entorpir el trànsit de la resta de vehicles. Entremig, suposo tindran temps per organitzar alguna paella o fideuada col•lectiva, com hem vist en altres mobilitzacions. En fi, cada organització és lliure de mobilitzar els seus afiliats, però en aquesta del dia 29 se’ls veu el llautó. Si realment estaven en contra de la política cinegètica dels governs anteriors, tocava fer les manifestacions i queixes en aquell moment, no ara, que finalment se n’ha pres nota i s’han iniciat les actuacions per a regular-la degudament. N’he sigut testimoni en el passat, i ho sóc ara en el present que aquest tema s’ha pres molt seriosament. Però bé, ja m’imagino que res farà canviar els promotors, perquè s’han guardat aquesta data del calendari per anar d’excursió per les carreteres del país, sense valorar gaire, o ben poc l’acollida que els afectats tindran, respecte els arguments de la mobilització. No veig la ciutadania, en general, queixosa per la decisió del Govern de reduir a la meitat la població de porcs senglars. Ben explicat, crec que s’ha entès. I el mateix passa i passarà quan s’hagi informat de similars actuacions per reduir les poblacions de cabirols, cérvols o conills, per posar les principals poblacions que han superat els límits de caps que pot tenir un territori determinat. Tots els que vivim a pagès, hem comprovat els danys que causen i els perills que suposen, per altres animals, però també per a ells mateixos. Així, doncs, seria aconsellable buscar altres excuses per mobilitzar-se. Crec que hi ha un munt de causes per reclamar atenció al món pagès i no fa falta fer-ho complicant la vida a la mobilitat. Es pot fer, per múltiples vies, i al llarg de tot l’any. I no diguin no tenir interlocutors perquè conec bé l’actual estructura del govern i els seus principals càrrecs institucionals, de manera que mai havien tingut tant fàcil l’accés per ser escoltats i recolzats. S’ha de fer molta atenció a les mobilitzacions, poc o gens justificades, perquè aparta la ciutadania dels manifestants, i els allunya de futures reivindicacions que sí seran justificades. En fi, allà UP amb la seva política. No crec sigui ben plantejada ni estudiada. El futur ens ho dirà.