Friday, December 05, 2025
ELIMINAR DESPROPÒSITS - art. Regió 7
ELIMINAR DESPROPÒSITS . Que la burocràcia produeix “monstres”, ho puc afirmar i confirmar, perquè he estat a la sala de màquines d’un ajuntament, durant 40 anys. Es a dir, tota una vida, i n’he vist de tots colors, intentant sobreviure amb notables confrontacions amb altres administracions. Produeix ràbia i indignació la repetició, fins a l’infinit, de tràmits que haurien d’haver-se resolt, mesos, o anys enrere. La simplificació de la gestió, passa per minimitzar papers i agilitzar terminis. Tot alhora, si no volem marejar més del compte a tots els ciutadans, molt especialment els de major edat, o aquells que tenen dificultats de mobilitat i tramitació per causes diverses. Posaré un parell d’exemples, per exposar el que vull dir. Fa uns dies, una persona amb problemes de mobilitat, em va explicar que per aconseguir una targeta d’aparcament per a discapacitats, és normal i habitual, esperes d’entre un any i un any i mig. Increïble. Costa d’assumir que un tràmit que hauria de ser fàcil i ràpid, pugui tenir terminis com aquest. Un altre, propi de qualsevol ajuntament o administracions, dites superiors. Canvi de domicili de rebuts, impostos i similars. La tramitació pot convertir-se en un “via crucis” d’anades i tornades, quan la modificació podria ser de pocs minuts, si es demana que tots els que van a un nom concret, es canviïn cap una nova adreça concreta. Podria exposar-ne dotzenes més que fan tremolar als qui han de dur-ho a terme. Amb la pandèmia es va posar en pràctica, refusar visites presencials i es va descobrir el gran invent de fer-ho tot per via telemàtica. Hi ha un munt de webs, institucionals i privades que suposen una mena de cursa embogida a la recerca d’un telèfon de contacte. Algú amb qui parlar i poder resoldre dubtes. No, no, el que busquen aquestes webs és derivar-te cap a gestions i tramitacions digitals. No volen reconèixer les dificultats de moltes persones per accedir-hi, ni que hi ha gestions que necessiten d’aclariments importants que no es troben en el web corresponent. En molts casos, l’estructura és complicada, complexa i caòtica com per fer avorrir la recerca, i deixar-ho córrer. Si això passa en una empresa privada, és greu, però que passi en una administració pública és inacceptable. Per aquest motiu, una de les meves feines, és escoltar queixes, denúncies, propostes de gent que s’ha trobat amb un munt de problemes, i fer-les arribar al Govern. No és que tingui cap línia directa amb les altures, però sé com demanar atenció davant qüestions que han de ser resoltes. Aquesta és una de les feines que tenim tots els ciutadans, però molt especialment quan compartim pertinença a un partit determinat. A tothom interessa que el Govern funcioni bé i s’adapti a les necessitats dels ciutadans. Doncs, per fer-ho, ha de conèixer el que no funciona bé. Només així pot posar en marxa solucions concretes. He de dir que la resposta a queixes, és ràpida i eficient. Ho he pogut comprovar en un munt de temes. Toca doncs, continuar fins aconseguir eliminar despropòsits. Sembla fàcil, però és d’una gran complexitat i globalitat.