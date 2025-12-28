Sunday, December 28, 2025
BORREDÀ, UN MAJOR ESFORÇ PER RECICLAR MILLOR - nota pel meu blog
BORREDÀ, UN MAJOR ESFORÇ PER RECICLAR BÉ. Des de l’1 de novembre, una quinzena de municipis de la comarca del Berguedà, han iniciat una nova etapa en la qual disposen de nous contenidors per a cada cosa. Les primeres impressions son contradictòries: uns ho fan molt bé, altres regular i alguns no participen adequadament, en una recollida selectiva que ens afecta a tots. Per motius evidents, algun dia s’havia d’acabar amb la recollida indiscriminada, per abocar-la en un gran espai a l’aire lliure, tapar-lo amb terra i imaginar que desapareixeria com per art de màgia. No, no, aquell vell sistema, ha donat pas a noves obligacions, lligades a la conscienciació medi ambiental. Tots som responsables del nostre entorn, i hem de col•laborar el millor possible a que el reciclatge tingui èxit. I l’èxit depèn de tots nosaltres. Toca reciclar i fer-ho bé, i és molt important posar cada cosa en el lloc que li pertoca. En aquestes setmanes de funcionament del nou sistema, he vist i comprovat com un bon nombre de persones del poble i dels que en formen part, en tant que segon residents, fan un bon ús dels contenidors, però com sempre, n’hi ha que creuen poder llençar coses, allà on no toca. I això hem d’aconseguir que no es faci. Ja no és només perquè com pitjor ho fem, més pagarem pel rebut d’escombraries, sinó que complicarem el procés de selecció i reciclatge. Que cada cosa vagi al seu lloc, suposa facilitar la feina, a l’empresa que ha de portar els materials per ser reciclats. Si arribats allà, han de fer una nova tria, el procés es complica i s’encareix enormement. D’aquí que a títol personal, però també en nom de moltes persones amb les que he parlat, faci una crida a triar bé, i llençar-ho bé, a cada contenidor. Podem també col•laborar-hi amb alguns petits esforços com portar guants a l’hora de llençar i si veiem un contenidor una mica ple, aconseguir més espai, posant millor el paper i cartró, o els envasos, que son els contenidors on sol haver-hi més necessitat d’espai. I si llencem cendres, assegurar-nos de que no queda cap element que encara cremi. I no costa gaire, en el cas de tenir algun contenidor totalment ple, d’emportar-nos a casa la bossa, i tornar l’endemà. No deixar-la al terra perquè segons quin sigui el material que contingui pot motivar que gats, gossos o algun altre animal hi busqui menjar, i escampi el contingut per tot l’espai proper. Quan tot es fa bé, el resultat és molt favorable per a tothom, i especialment per al poble. Tenir un poble net i polit, és essencial perquè fa més atractiu el viure-hi . A més, suposa contenir els augments de cost de la recollida perquè si cada dos per tres, l’empresa de recollida ha de destinar algun treballador a netejar, això incrementa el cost, que trobarem al cap de pocs mesos, en el nostre rebut. En fi, aquest nou sistema ha arribat per quedar-se. Fem que tingui els resultats esperats. De nosaltres en depèn totalment.