Wednesday, December 24, 2025
BORREDÀ, APROVA PRESSUPOST 2026 - Nota de premsa
BORREDÀ, APROVA PRESSUPOST 2026. El passat dia 17, l’ajuntament de Borredà va aprovar el pressupost municipal, per a 2026. Un pressupost equilibrat, amb un total de: 1.223.147,73 euros. El capítol d’inversions contempla, en primer lloc, donar continuïtat al PROJECTE DE MILLORA DEL NUCLI ANTIC, iniciat 10 anys enrere, i que consta de 6 fases en total. Per a 2026, es durà a terme la QUARTA FASE: Finalització tram CARRER MANRESA. Carrer que fa les funcions de Carrer Major. El pressupost d’aquesta obra puja 402.441,19 euros, finançada de manera conjunta per Diputació de Barcelona amb 238.520,90 euros i Generalitat (PUOSC) amb 114.223,22. Aquesta obra consisteix en: renovació de serveis ( xarxa d’aigua, xarxa clavegueram, xarxa pluvials) i pavimentació en plataforma única, seguint el model de l’anterior fase ( Plaça Major), fins enllaçar en el tram executat en la primera fase. L’estretor en algun dels trams, motiva aquesta plataforma única que dona continuïtat a la formalització de la “illa de vianants” que té tot el nucli antic. A la cruïlla del Carrer Manresa, amb el Carrer Queralt, s’avisa a tots els conductors de fer servir l’aparcament municipal que disposa de 160 places, gratuïtes. Executada aquesta 4a fase, es preveu per a 2027, la 5a destinada a La Placeta, Carrer de Dalt i Tram pendent del Camí de Frontanyà. I finalment, ja per 2028/9, la finalització del que restarà del nucli antic. Serà la fase de menor superfície i quantia econòmica. Aquest gran projecte, que contemplava tot el nucli antic, s’havia de repartir en diverses fases, per fer possible el seu finançament i no entorpir la vida quotidiana dels ciutadans afectats. La justificació principal, era la renovació dels serveis bàsics, antics i insuficients, i alhora adaptar el paviment, a les normes actuals de mobilitat. Pla de Camins 2026. Aquesta inversió per un import de: 57.392,00 euros, procedents de Diputació de Barcelona, va destinada al Condicionament de diversos camins, seguint el projecte d’arranjament de camins, aprovat anys enrere, consistent en cada any, fer ús dels ajuts de Diputació i Generalitat, per deixar en bones condicions de mobilitat, tots els camins que porten a cases habitades. La llista era llarga i en queden encara uns quants de pendents, de cara els propers anys. Nou vehicle per a la brigada de manteniment. La brigada disposa de dos vehicles tot terreny, un dels quals ja força envellit, i que necessita ser canviat per un de nou. D’aquí els 33.000,00 euros aprovats. Pla de xoc Generalitat, en instal•lacions esportives. Els 20.324,00 euros obtinguts de l’ajut de la Generalitat, aniran destinats a la renovació de les instal•lacions elèctriques i d’enllumenat de la zona esportiva per fer-la més eficient i reduir despesa. Ajut Diputació per esports. Aquest ajut de 11.190,35 euros anirà destinat a la renovació del terra de la pista de tennis que ha superat ja la seva vida útil. Es dona la circumstància de la nova etapa en la pràctica d’aquest esport que alterna amb la que té, des de la seva inauguració, la pista de pàdel. D’aquesta manera amb les dues subvencions, la zona esportiva estarà en plenes condicions d’operativitat. Borredà, 22 de desembre de 2025