¿RENUNCIARÁN LOS MAGISTRADOS DEL SUPREMO? Si el anterior artículo lo titulé: “Estupefacto es poco”, el de hoy, cuesta encontrar el adjetivo más adecuado porque va de increíble, inimaginable, hasta el más terrible de todos: injusto. Y cuando la Justicia es injusta, hemos llegado a cumbres borrascosas, porque anuncian otros desmanes, impropios de un Estado de derecho, donde impera una democracia plena. Son muchos años de despropósitos y al final los errores se pagan. Los que tenemos ya algunos años a la espalda y hemos conocido, en vivo y en directo, algunos de los grandes nombres que hicieron posible la Transición y el pleno asentamiento de la democracia, ya dijimos que lo que se hizo en materia de Defensa, se debería haber llevado a cabo, en el ámbito de la Justicia. La endogamia en uno de los pilares del Estado, lleva a que algunos crean tener derecho a interpretar las leyes, actuar en contra de lo que consideran inadecuado o no apto para la España actual, y finalmente, actuar en consecuencia. Se ha llegado a un punto en que los demócratas de teoría y obra, tenemos que reclamar poner orden en un ámbito, en el cual unos pocos, consideran poder hacer y deshacer a su antojo. La sentencia condenatoria al Fiscal General, colma el vaso, porque supone no sólo un descrédito de primer orden hacia la Justicia, sino también considerarse intocables y ajenos a tener que rendir cuentas, ante el pueblo español. Aquí y ahora, si alguien tenía alguna duda sobre la necesidad de que sean las Cortes Generales, las que intervengan, en el nombramiento de una parte de los representantes, en las instituciones judiciales, se le ha desvanecido. Es impensable dejar en manos de jueces y fiscales, nombrar a los cargos de la carrera judicial. Dicho esto, vayamos al asunto. Ya tenemos un avance de la sentencia, sin explicaciones ni detalles, sobre los fundamentos jurídicos con los que intentarán justificar su decisión, los cinco magistrados sentenciadores. Todos estaremos enfrascados en su contenido. ¿Y a continuación? No tengo ninguna duda de que el Fiscal General va a recurrirla ante el propio Tribunal, con la seguridad de que la refrendarán. Bien, a partir de aquí, García Ortiz, va a llevar esta sentencia al Tribunal Constitucional (TC) y quizás también al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Debería hacerlo, porque se estudiará en todas las Facultades de Derecho de España, UE, y más allá, como modelo de justicia- injusta. Hay que animar, a acortar plazos, para no tener que esperar años a conocer el resultado de estos recursos. Empecemos por el primero: el TC. Supongamos que el TC considere nula la sentencia, ¿qué consecuencias tendrá? Para García Ortiz, reparar parte del daño causado, pero nadie le quitará todo lo padecido y el deshonor que han pretendido causarle. Estos son daños irreparables, de por vida. Y a los sentenciadores del TS, ¿qué debemos exigirles? Supongo que estaremos de acuerdo en que deben dejar sus cargos y ser separados de la Justicia, de forma inmediata. Quien así actúa una vez, puede actuar cien. No podemos tener altos representantes de la Justicia, si en una actuación de máximo nivel, no han sido capaces de actuar, en estricto cumplimiento de la ley y no, por intereses ajenos. Aquí nos quedamos, de momento. En mi vida, me han llevado ante tribunales, muchas veces, siendo totalmente inocente. Al final, se hizo justicia, y tuve sentencias favorables. Mi crédito en la Justicia era fuerte, pero en los últimos años, se ha ido desvaneciendo. Con esta sentencia del TS, y otras actuaciones de diversos jueces y magistrados, ha quedado demostrada la necesidad urgente de modificar las actuales leyes y reglamentos que regulan el funcionamiento de jueces y fiscales. Es demasiado importante, no queden en sus manos, porque algunos, no son justos.