¿PARA CUÁNDO EL RETORNO DE LOS FUGADOS? Dejémonos de relatos épicos, exilios inventados y custodia de las instituciones históricas. Desde tiempos inmemoriales la huida de un capitán, dejando a su suerte a su tripulación y al pasaje, se le tilda de cobardía. Así, sin otros títulos, la huida de Carles Puigdemont, en el maletero de un coche, para cobijarse en un país con extraños comportamientos judiciales, debe entenderse como alguien que no quería someterse a la acción de la Justicia española. No fue el único, porque de hecho le imitaron todos los miembros del Consell Executiu, en una desbandada que quedará entre los hechos más lamentables y vergonzosos de la historia de Cataluña. Como niños pequeños ante una travesura, huyeron en vez de quedarse y hacer frente a las responsabilidades políticas y judiciales por acciones y actuaciones que rompieron todas las normas de conducta, en un Estado donde imperaba e impera la democracia plena. Dejo para los historiadores la exacta concatenación de hechos para que nadie los modifique, los endulce o los tergiverse como se ha hecho por parte de las entidades y partidos independentistas. Han querido ver épica donde hubo indecisiones, actos fallidos, engaños y falsedades. Ninguno de los causantes de tantos efectos negativos debería estar o volver a la política. No se lo merecen ni nos lo merecemos los catalanes. Si ahora Oriol Junqueras (ERC) quiere repetir de candidato, que lo haga, irá muy bien para dejarle claro, con los resultados en la mano, que la ciudadanía no le quiere ver nunca más al frente de ninguna institución. Y si lo quiere hacer Puigdemont (Junts), adelante, será otra pieza que caiga estrepitosamente ante las urnas. Estos egos llevarán a sus partidos a hundirse electoralmente. Y si alguien como Josep Rull, presidente del Parlament, intenta relevarle le pasará lo mismo. Fue uno más de los componentes de la desbandada. Pero, volviendo al principio. Dejo claro que mi voto fue a favor de la concesión de la amnistía. No por cercanía con los amnistiables sino porque el país la necesitaba. De hecho, ellos no la merecen, pero va con el paquete global. Hay que girar página y para ello hay que perdonar a unos iluminados que siendo adultos se comportaron peor que niños malcriados. Repasar sus actuaciones produce vergüenza ajena, pero el pasado, pasado está y hay que mirar al futuro. En este caso, la ley de amnistía ha sido fundamental. Haber vivido el proceso desde un puesto institucional como el de alcalde de un municipio, y miembro activo del partido socialista, supuso todo tipo de amenazas, presiones y tensiones que obligan a “ni perdonar ni olvidar” pero sí a dar paso a una nueva etapa, en la cual ya nada volverá a ser como antes. Precisamente la victoria de Salvador Illa, ha reforzado el paso a otra etapa y estoy convencido de que durará muchos años, más de los que se imaginan sus adversarios, sobre todo si se presentan dos de los principales causantes de aquellos males. Es por todo ello que interesa el retorno de los más cobardes: Puigdemont, Puig y Comin. Con ellos cerraremos para siempre una triste etapa de nuestras vidas y de la historia de Cataluña. Y que nadie imagine su salida a saludar en algún balcón institucional. Si acaso deberán hacerlo, en algún balcón de su casa, si lo tienen.